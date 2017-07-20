Пулитцеровские фотографии
История жертвы Бостонского теракта
В 2014 году Пулитцеровскую премию в категории «особенные фотографии» получил Джош Хэнер за серию снимков, которые рассказывают историю Джеффа Баума — одной из жертв теракта в Бостоне — который потерял обе ноги и пытается вернуться к нормальной жизни.
20 июля 2017
PanARMENIAN.Net - На вопрос, почему он решил рассказать о жизни Джеффа Баума после случившегося, ответил, что зачастую люди помнят саму трагедию, но забывают о ее выживших жертвах.
Так Хэнер показал историю человека, который после теракта заново учится быть самим собой и жить по-новому.
© Josh Haner / The New York Times
Теракт на Бостонском марафоне произошел 15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона, в его зрительской зоне. С интервалом в 12 секунд произошло два взрыва, в результате которых погибло три человека и пострадало более 280 человек. Во время взрыва на финише бостонского марафона Джеффу Бауму оторвало обе ноги.
Вследствие двух взрывов погибли три человека, в числе них - восьмилетний мальчик, который ждал своего отца у финишной черты. Более 280 человек получили ранения.
© Josh Haner / The New York Times
Джефф Баум остался в живых только благодаря быстрой помощи, оказанной одним из зрителей - Карлосом Арредондо. Чтобы остановить сильное кровотечение, Карлос перетянул жгутом бедренные артерии на оторванных ногах Джеффа, а потом на руках отнёс его к ближайшей бригаде парамедиков.
© Josh Haner / The New York Times
Как рассказал ранее фотограф, он сосредоточил внимание на дальнейшей жизни Джеффа, чтобы показать, как сильно меняется повседневность людей, переживших такую трагедию. Хэнер посредством истории Джеффа показал, как много усилий нужно приложить, чтобы вернуться к нормальной жизни.
© Josh Haner / The New York Times
По признаю американского фотографа, самое ценное, что он вынес автор, работая над проектом – это то, что нужно слушать интуицию: в какой момент нельзя было делать фотографии и нужно было проявить уважение и не нарушать тишину щелчками затвора.
«Это та граница, которую нельзя переступить даже для самых лучших фотографий», - сказал Хэнер.
Пулитцеровская премия считается самой престижной наградой журналистики в США, которая вручается за уникальный показ истории и отражение человеческих эмоций в новостях. PanARMENIAN.Net с февраля 2017 года рассказывает о снимках, которые не лгут.
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Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
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