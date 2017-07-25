PanARMENIAN.Net - Точная дата знакомства Высоцкого и Параджанова остается неизвестной. Вероятнее всего, они познакомились во время гастролей театра «На Таганке» в Киеве в сентябре 1971 года.

«Очень колоритная публика приходила в квартиру 64 по бульвару Тараса Шевченко… В те времена побывать в Киеве и не зайти к Параджанову считалось почти неприличным», - вспоминал редактор журнала «Украинская культура» Андрей Яремчук.

Тогда труппа театра «Таганка» также посетила Параджанова, но Высоцкий бывал в Киеве и раньше, может быть, они были знакомы задолго до этого.

Известен случай, когда Высоцкий пригласил в гости к Параджанову своего приятеля фотографа Леонида Лубяницкого.

«Однажды мы встретились в Киеве, Высоцкий снимался там в какой-то картине. Это был, приблизительно, 1968 год. Мы пошли к Параджанову, он встретил нас в очень красивом халате, обвешанном какими-то бусами. Когда мы с Володей вошли, то попали в огромную пустую комнату, в которой стоял один лишь старинный стол, заваленный огромными антоновскими яблоками, издававшими совершенно потрясающий запах. Это запомнилось...», - рассказывал фотограф.

Установлено, что на самом деле в 1968 году Высоцкий в Киеве не снимался, но приезжал туда, предлагая в кинофильм «Карантин» свои песни.

Из воспоминаний современников следует, что Параджанов хотел снять Высоцкого в своём фильме в качестве действующего лица. Однако, обстоятельства жизни обоих были настолько сложны и запутаны, что такой фильм так и не случился.

Когда Высоцкий женился на французской актрисе русского происхождения Марине Влади, Параджанов позвал их к себе в гости в Грузию. Когда супруги открыли двери дома Параджанова, от порога весь пол был устлан яблоками, плотно лежащими друг к другу.

«Все пространство, по которому нужно было ходить было в яблоках и других разноцветных фруктах! Владимир по достоинству оценил шутку друга. Мы оба хохотали. Записка в два слова была приколота к роскошной старинной шали, брошенной на постель: «Сергей Параджанов». Сережа, которого мы оба нежно любили, придумал для нас эту сюрреалистическую постановку», - вспоминала Влади.

В августе 1972 года Высоцкий и Мария Влади отдыхали в Юрмале. В это же время там был и Параджанов. Однажды в гостиничном номере Высоцкого отключили воду, и он позвонил Параджанову, попросил оставить ключи от номера у портье. Войдя в комнату, Высоцкий и Влади увидели на столе фрукты, сигареты, минеральную воду. Сюрприз открылся чуть позже: к душу, сверху, был прикреплён букет роз – так, чтобы вода лилась на Марину с охапки цветов.

Параджанов открыто критиковал советскую культурную политику, выступал против цензуры и судебных расправ над украинской интеллигенцией. Когда готовился арест Параджанова, в его квартире были установлены подслушивающие устройства. Яремчук в документальной повести «Параджанов – «безумный» гений в украинской пустыне» рассказал о словах следователя некого Макашова, который вёл дело Параджанова:

«Он интересный рассказчик. Но я бы с ним не дружил. Знаете, почему? Он крайний эгоцентрист. Во время следствия ко мне попала магнитофонная запись. Параджанов у себя на квартире спрашивал пьяного Высоцкого: «Ну, скажи, разве есть в этой стране гении, кроме нас с тобой?», - говорил Макашов.

По всей видимости, запись была сделана в Киеве в ноябре 1973 года, когда Высоцкий был там с концертами.

Параджанов был по политическим мотивам осужден за однополые отношения в 1973 году и пробыл в тюрьме 4 года и освобождён под давлением советской творческой интеллигенции и международной кампании.

Известно, что в последний раз Высоцкий и Параджанов встречались в сентябре-октябре 1979 года, во время тбилисских гастролей московского театра. Верный себе, Параджанов пригласил к себе всю труппу «Таганки».

«Вино лилось рекой, песни струились, балконы ломились от фруктов… С Высоцким у него была отдельная встреча», – вспоминал актер Вениамин Смехов.

Параджанов очень любил Высоцкого. В октябре 1981 года, спустя год после смерти Высоцкого, Юрий Любимов пригласил Параджанова на спектакль «Владимир Высоцкий», он инкогнито приехал в Москву, потому что после тюрьмы ему было запрещено бывать в российской столице, и выступил на обсуждении.