PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net перенесет вас вперед в прошлое и расскажет о ереванских кафе, в которых можно почувствовать «дух СССР».

И так, многим поколениям армян знакомо слово «Пончиканоц» - кафе, где можно вдоволь наестся пончиками с разными наполнителями. Расположенное на углу улицы Корюна и проспекта Маштоца, на первом этаже дома кинематографистов, кафе открылось в 1963 году.

Инициатором открытия «Пончиканоца» стал главный секретарь ЦК Армении Яков Заробян. В первом в своем роде подобном заведении в Ереване можно было попробовать два вида пончиков – с джемом по 3 копейки и ванильным кремом - по 5. Постоянными клиентами заведения были не только родители с детьми, но и проголодавшиеся студенты нескольких близлежащих вузов. В 1990 году «Пончиканоц» закрылся и не работал вплоть до 2000 года, когда его приобрел бизнесмен, владелец компании «Гранд Кенди» Грант Варданян.

Церемония открытия нового «Пончиканоца» состоялась 1 сентября 2000 года. Интерьер изменился, но новым владельцам удалось отыскать старых работников, которые пекли те самые знаменитые пончики, и возродить былые традиции. Впоследствии кафе увеличилось и стало вмещать больше народу, пончики тоже слегка подорожали, а меню расширилось, но и сегодня это остается одним из любимых мест ереванцев, где можно недорого и вкусно поесть и вспомнить былые времена.

В 1960-х в Ереване было 4 популярных кафе, где собирались «сливки» армянского общества: «Поплавок», «Козырек», «Сквознячок» и «Копейка». Два последних заведения уже прекратили свое существование, но легендарные кафе «Поплавок» и «Козырек» все еще хранят частичку былого Еревана и радуют старшее, да и не только, поколение.

Знаменитое кафе «Поплавок» («Арагаст») в 1964 году спроектировал архитектор Феликс Акопян, который также спроектировал части Кольцевого бульвара, в котором расположено кафе. Архитектор постарался спроектировать кафе таким, чтоб оно вписывалось в естественный рельеф. Название также выбрал Акопян.

В кафе многие годы собирались актеры находящегося напротив Драматического театра, писатели, режиссеры, музыканты, художники, искусствоведы и студенты, устраивали веселые шумные посиделки, обсуждали важные политические события, влюблялись… Многих знаменитых людей можно было встретить там.

В 1997 году «Поплавок» был реконструирован, и на месте старого кафе появилась более масштабная постройка, изменилось и внутреннее убранство, а также стиль «Поплавка»: появились более дорогие и современные столики, новая посуда, изменилось меню. Сейчас там все также можно встретить известных ереванцев, но уже реже, чем в старые годы (выбор увеличился). Зато летними вечерами в обновленном «Поплавке» можно послушать джаз и окунуться в ереванскую атмосферу.

Из популярных в 60-х ереванских кафе продолжает действовать также «Козырек». Кафе находится напротив Оперного театра. Вначале оно называлось «Павильон 268», однако вскоре кафе прозвали «Козырьком» за причудливую форму навеса, напоминавшего кепку. В первые годы кафе работало на самообслуживании и было «безалкогольным».

В ничем непримечательном, но всеми обожаемом «Козырьке» можно было выпить кофе, поесть мороженое, полакомиться пирожными. Кафе было известно своей неизменной заведующей – тетей Рипсик, которая в 90-х стала его владелицей и переименовала «Козырек» в свою честь - «Рипсиме». Долгое время на кафе красовались оба названия, но все по старой памяти называли кафе «Козырек».

Сейчас кафе немного изменилось: несколько лет назад появились новые столы и стулья, ограждения, обновилось меню, сама вывеска кафе – сейчас там осталось только основное название, среди завсегдатаев кафе все меньше ереванских знаменитостей, однако там сохранился дух старого Еревана.

Еще одно место, где можно переместиться в Ереван прошлого, - знаменитое в 70-х кафе «Темурноц». Завсегдатаями открывшегося в 1962 заведения были как представители армянской элиты – писатели, художники, артисты, так и обычные студенты. И тех, и других привлекала веселая и непринужденная атмосфера, дешевые цены и возможность пошуметь под кружечку пива. Заведовал этим популярным заведением, находящимся на Каскаде – в самом сердце Еревана, дядя Темур, чьим именем и называлось кафе.

Кафе проработало до начала 80-х, а в ноябре 2016 года открылось вновь – в староереванском стиле, в духе советского времени, со старой волгой и телефонной будкой на углу и многими другими атрибутами СССР. Внутри кафе почти ничего не изменилось, даже коронное блюдо «Темур» - жареная картошка с ломтиками сардельки на сковороде – осталось на своем месте, а обслуживающий персонал ходит в пионерских галстуках и пилотках.

Тут можно оказаться в недалеком прошлом и ощутить «дух СССР». А из окна наблюдать оживленную и радующую глаз картину Еревана настоящего, живого и прогрессирующего.