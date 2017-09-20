PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net выбрал несколько пабов и баров, где можно весело провести ночное время и не уходить домой после 02:00.

Один из самых известных пабов в Ереване – Hemingway’s. Названный в честь известного американского писателя паб на Каскаде (Таманяна 1а), в центре Еревана, радует в первую очередь тем, что работает каждый день, и что еще важнее – до рассвета. Отличается хорошей музыкой, которую обеспечивают бармены с хорошим вкусом. В зависимости от смены барменов в пабе можно послушать подборку отличного техно или олдскульный реп.

В летний сезон перед пабом действует также открытое кафе, которое работает до полуночи, после посетителям предлагают спуститься вниз, в помещение. Еще одной отличительной особенностью любимого всеми старого доброго «Хема» является возможность не только пить до утра, но и закусить чем-то вполне весомым - у паба довольно серьезное меню, включающее множество блюд, а кухня работает до 4 утра, что особенно радует, если вы планируете ранний завтрак. Иногда в пабе можно послушать и известных армянских диджеев, которые приходят по-дружески поиграть для завсегдатаев заведения, однако это бывает нечасто, так как паб находится под жилым зданием.

Там же – на Каскаде (Таманяна 1) – есть еще один популярный кафе-паб – Eden, который можно посетить после двух ночи. Однако там удастся остаться не так долго, лишь до 03:00. У этого паба также в летнее время действует открытое кафе, в котором обычно не бывает свободных мест. Паб открыли несколько лет назад сирийские армяне и работают в нем также в большинстве армяне-репатрианты, что на руку англоязычным туристам, так как не стоит вопрос знания языка. В пабе действует кухня, однако она закрывается в 23:00. Из преимуществ паба стоит отметить наличие подвального этажа: на первом этаже освещено и можно посидеть, как в кафе, а нижний этаж менее освещен, с более громкой музыкой и активной атмосферой.

На улице Пушкина – на перекрестке самой пабово-барной улицы Пушкина и проспекта Маштоца – расположен паб Liberty. Тут любители ночных посиделок могут остаться до 04:00 утра. Паб предлагает широкий ассортимент выпивки по вполне удобным ценам. Тут можно послушать музыку абсолютно разных жанров, а иногда организовываются мероприятия с участием диджеев и бендов. Паб небольшой, вмещает не так много народу, но тут можно встретить посетителей разных категорий – от офисных клерков до хипстеров. Liberty работает каждый день, кроме 24 апреля – Дня памяти жертв Геноцида армян.

Еще одно интересное место – диджей-бар The Basement, расположенный на улице Абовяна 3. Бар занимает подвальный этаж отдельного здания, в котором находятся также клуб и кафе Paparazzi. The Basement открыт каждый день до 03:00-04:00 часов утра, в зависимости от наплыва посетителей. В разные дни недели в баре устраиваются вечеринки с участием как местных, так и зарубежных диджеев. Одним из преимуществ бара является именно нахождение не под жилым зданием, что делает возможным громкое прослушивание качественной музыки.

Среди работающих допоздна заведений стоит отметить диджей-бар Before Room, находящийся по адресу ул. Теряна 105/1. Единственный недостаток бара в том, что он радует своих посетителей в основном только по пятницам и субботам. Но, ради справедливости, стоит отметить, что и этого вполне достаточно, так как в баре проводятся мероприятия на высоком уровне с участием лучших армянских диджеев и саунд-артистов из заграницы. Специализирующийся на меломанах Before Room в дни таких мероприятий работает до 04:00-05:00 утра. Этот бар также расположен в подвальном помещении нежилого здания, что дает возможность пошуметь от души.

Еще один бар, работающий после 02:00 ночи только в дни специальных мероприятий, - Green Dragon Distillery – находится на проспекте Саят-Нова 6. В обычные дни заведение открыто до полуночи. Название бара выбрано не случайно, это на самом деле «самогонная», где посетители лично могут принять участие в производстве вкусных и экологически чистых дистиллятов, фруктовых водок и настоев даже по собственному рецепту. Бар стал активнее работать в последнее время, периодически устраиваются шумные вечеринки с участием как местных, так и привозных диджеев. Green Dragon Distillery располагается в жилом здании, под известным винным баром «Энотека», что и дает возможность пошуметь ночью, не беспокоя жильцов дома.