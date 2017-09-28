PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net рассказывает интересные факты об этом украинском исполнителе и объясняет, почему стоит зажечь на его концерте.

31-летнего Дмитрия Монатика (именно так зовут певца, и, да, Монатик – не просто странное слово, которое он взял в качестве псевдонима, это его фамилия) иногда сравнивают с Иваном Дорном, так как оба – выходцы с Украины и исполняют ритмичные песни, однако если Дорн начал рано и стремительно, у Монатка все получалось намного медленнее и не так гладко.

До того, как стать сегодняшним известным исполнителем хитов, Монатик чего только не перепробовал. В 2003 году поступил на юридический факультет Межрегиональной академии управления персоналом, но не доучился: понял, что юриспруденция – не его. В 2008 году принял участие в кастинге украинского телепроекта «Фабрика звезд — 2». Не прошел кастинг. В 2010 году принял участие в 3-м сезоне телешоу «Танцюють всі», прошел кастинг, однако не вошел в топ-20. В том же году принял участие в 1-м сезоне «X-Фактора», тут-то Монатик и заявил о себе в полный голос. В 2011 году он совместно с Николаем Бойченко и балетом D’Arts уже выпустил снятый на мобильный телефон дебютный клип «ТайУлетаю», который получил хорошие отзывы.

В 2015 году украинский музыкальный канал М1 назвал Монатика «Прорывом года». В 2016 году певец стал наставником в украинском проекте «Голос. Дети». В том же году был удостоен звания Лучшего певца года на премии M1 Music Awards, кстати, в номинации был представлен и Иван Дорн, но победил Монатик. За свою недолгую карьеру певца Монатик успел записать 2 альбома - «Саундтрек сегодняшнЕГО дня (С. С. Д.)» в 2013 году и «Звучит» в 2016 году. В том же году состоялась премьера клипов «Выходной», «Кружит», «Вечность» и «Сон», который был снят с участием рэпера L’One.

Сейчас он не только поет и танцует, но еще и пишет песни как для себя, так и для известных российских артистов - Димы Билана, Светланы Лободы, Анны Седоковой, Сереги и других.

Если послушать песни Монатика – как свои, так и написанные для других артистов, можно понять, что певец не особо заморачивается над текстами песен и не вкладывает в них глубоких смысл, однако сложно не оценить ритмичность и качество бита: под его песни очень сложно усидеть на месте и не пуститься в пляс, ну или, на худой конец, не подергивать плечом. А этого вполне достаточно для исполнителя молодежных хитов.