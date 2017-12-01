PanARMENIAN.Net - А что ты делаешь для развития личности?

Оказывается, уголовная ответственность за употребление марихуаны не соответствует статье 16 Конституции Грузии, по которой «каждый обладает правом свободного развития своей личности». Таким образом, у «грузинских личностей» появилась возможность развиваться, не напрягаясь и мирно выкуривая косячок.

Кстати, марихуана — самый распространенный в Грузии наркотик, ее употребляет 64% от общего числа наркоманов.

На заседании по делу «Гражданин Грузии Гиви Шанидзе против парламента» Конституционный суд Грузии удовлетворил иск Шанидзе и упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны. По мнению истца, употребление марихуаны возможно как в медицинских целях, так и с целью развлечения, а право человека самостоятельно выбирать форму разгрузки и отдыха защищено от вмешательства. Ответчик по иску в КС страны – парламент – не смог представить суду доказательства того, что воздействие марихуаны или пребывание в состоянии абстиненции повышает угрозу совершения лицом преступных действий или нарушения общественного порядка, а также доказательства того, что марихуана формирует потребность в других наркотических веществах. Теперь употребление конопли и марихуаны больше не будет считаться уголовным преступлением и не подпадает под соответствующую статью. Это можно считать еще одним большим шагом Грузии в направлении легализации марихуаны по стопам некоторых штатов США, Уругвая и нескольких стран Европы. А в июле 2017 года в Грузии разрешили посев и выращивание конопли для личного пользования.

Грузия – будущая Мекка конопляного туризма в регионе

В Грузии уже несколько лет поднимается вопрос легализации марихуаны. Сегодня разрешенное количество каннабиса для личного пользования - до 5 граммов высушенной марихуаны и до 10 граммов сырой. Учитывая, что на один косячок, в зависимости от плотности закрутки, надо до 0,5 грамма марихуаны, торговать травкой, конечно, не получится (хотя, при желании, можно, но лучше не надо), а вот угостить друзей и туристов в лучших грузинских традициях вполне возможно. Такого разрешенного для личного пользования количества марихуаны вполне достаточно, чтобы привлечь в страну любителей расслабиться со всего региона и более дальних стран. А если дойдет дело до «легалайза», то все это превратится в многомиллионный бизнес, выйдя из тени. В первую очередь, это поможет значительно пополнить бюджет страны: между тем, сейчас этот бизнес не облагается налогом и заполняет карманы отдельных представителей правоохранительных органов в качестве взятки за «молчание». Рассматрим в качестве примера опыт американского штата Колорадо, столица которого - Денвер после «легалайза» стала своего рода туристической Меккой для любителей травки: в городе появились марихуановые туристические компании. Все это может ожидать и Грузию: уже сейчас – после декриминализации, а уж тем более потом - после «легалайза», в страну стекутся любители попыхтеть как из Армении, России, Азербайджана, стран Европы, так и более консервативных республик вроде Ирана.

Тем временем в Армении

В Армении конопля встречается по всей территории страны. Однако, несмотря на благоприятные условия для выращивания, в Армении не то что о «легалайзе», но и о декриминализации говорить пока слишком рано.

По данным Минздрава Армении, по состоянию на 1 января 2017 года, в стране зарегистрировано 6010 наркоманов, из которых 3665 принимают марихуану.

Хоть и марихуана в стране – самый распространенный вид наркотика, и достать ее очень легко (почти у каждого есть знакомый, который знает, где и как достать, а на больших мероприятиях это вообще не проблема), она включена в список сильных наркотических средств, и уничтожение посевов конопли вменяется в обязанность работникам полиции. По сведениям МВД Армении, в стране ежегодно уничтожается около 20-25 тонн конопли. Хранение и употребление марихуаны на территории страны наказывается штрафом в размере от 200-кратного до 400-кратного размера минимальной заработной платы (200.000 – 400.000 драм), это в случае небольшого количества - до 0,5 граммов высушенной марихуаны и до 2 граммов сырой. А между тем, хоть какой-то шаг в направлении декриминализации существенно пополнил бы бюджет Армении и помог бы стране привлечь туристов. Ведь и так достать не сложно, и употребляют многие, почему бы стране не выиграть от этого? Но пока правительство Армении стоит на позициях радикального прогибиционизма.