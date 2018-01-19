Тетрис, нефть и Кембридж
Чем известен наиболее вероятный 4-й президент Армении
Президент Армении Серж Саргсян 19 января объявил имя кандидата от правящей Республиканской партии на пост следующего президента республики. Как и предполагали многие, им стал посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. PanARMENIAN.Net собрал интересные факты жизни наиболее вероятного 4-го президента Армении.
19 января 2018
PanARMENIAN.Net - Из ЕГУ в Кембридж и Гарвард
Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Окончил факультет физики и математики Ереванского госуниверситета (ЕГУ).Уже в возрасте 23 лет он стал преподавателем физики в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных физических систем. Еще до падения «железного занавеса» Саркисян уехал в Великобританию.В 1984-85 и 1989-91 годах он был иностранным исследователем и преподавателем во всемирно известном Кембриджском университете, Математическом университете Лондонского университета, также был членом совета Гарвардского университета и Институте государственного управления им. Кеннеди. Является автором многочисленных научных статей, работ.
Тетрис и дипломатия
Саркисян является одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры.
После распада СССР Саркисян основал посольство Армении в Лондоне и стал первым послом в Соединенном Королевстве и Ирландии.
От дипломатии до должности премьера и ухода
Саркисян возглавлял дипломатическую миссию Армении до 1995 года. Впоследствии он еще дважды - в 1998-2000 гг. и с 2013 года был повторно назначен на должность посла Армении в Великобритании.Был также послом в ЕС, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. В 1995-96 гг. возглавлял миссию Армении в ЕС.1 ноября 1996 года Саркисян стал 5-м премьер-министром Армении, однако занимал этот пост в течение всего 4 месяцев и 28 февраля 1997 года покинул его. В качестве официальной причины были названы проблемы со здоровьем, но по слухам, распространившимся в эти дни, реальной причиной были резкие разногласия с министром обороны Армении Вазгеном Саркисяном.
Саркисян - энергетический посредникмежду Западом и Евразией
Саркисян с 2000 года занимает пост президента-учредителя компании Eurasia House International, был консультантом британского нефтяного гиганта British Petroleum, компаний Alcatel, Telefonica и других.С его именем связывают ряд крупномасштабных соглашений между странами Запада и Евразийского региона с богатыми энергоресурсами.
Награды от Папы Римского и Католикоса всех армян
В 1997 году Армен Саркисян Папой римским Павлом Вторым был награжден медалью Святого Григория Великого в Ватикане. А в 2008 году Католикос всех армян Гарегин Второй наградил его медалью Св. Григория Просветителя.
Тесные отношения с королевской семьей Великобритании
В мае 2013 года принц Чарльз прибыл в Армению с частным визитом: визит бы, скорее всего, не состоялся, если бы не Армен Саркисян.В 2015 году - в ознаменование 100-летия Геноцида армян в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась церемония поминовения новопричисленных к лику святых жертв Геноцида.
Церемонию вместе с епископом Лондонским Ричардом Чартресом возглавлял Католикос всех врмян Гарегин Второй. В церемонии приняли участие президент Армении Серж Саргсян и принц Уэльский Чарльз. Организатором мероприятия был Армен Саркисян.
О состоянии
На сайте Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Армении в декларации Армена Саркисяна отмечается, что при назначении на пост посла в 2013 году он задекларировал 3 особняка и 2 квартиры.В 2016 году он задекларировал €5,7 млн.
Нанэ Манасян / PanARMENIAN.Net
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