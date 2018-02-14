PanARMENIAN.Net - В результате, по разным оценкам, погибли от 100 до 500 проасадовских бойцов, в числе которых были и граждане России. Их количество не указывается точно: разные источники называют разные цифры – от нескольких человек до сотен.

Что произошло

По словам курдского генерала Хасана, возглавляющего «Демократические силы Сирии», в ночь на 8 февраля проасадовская колонна с танками, бронетехникой, артиллерией и грузовиками выдвигалась в направлении нефтегазового месторождения Conoco в 80 километрах восточнее Дейр-эз-Зора, на левом берегу реки Евфрат, сообщает The Washington Post. Колонне удалось достаточно близко подобраться к солдатам ДСС и США и открыть огонь из танков и артиллерийских орудий. По словам курдского генерала, штурмовики, истребители и беспилотники ВВС США были вынуждены атаковать наступающих. Бой продлился несколько часов. Генерал Хасан утверждает, что было ликвидировано около 100 нападавших, среди которых - «несколько русских, вероятно, из числа наемников, воюющих вместе с поддерживающими сирийский режим силами».

Сколько россиян погибло

Еще с 8 февраля в социальных сетях и СМИ стала распространяться информация о гибели под Дейр-эз-Зором бойцов российской «ЧВК (частной военной компании) Вагнера», которые участвуют в сирийском конфликте на стороне правительственных сил. Комментируя события, Минобороны РФ сообщило о 25 раненых сирийцах, но не упомянуло о россиянах. Как отмечает «Коммерсантъ», это объясняется тем, что военные несут ответственность только за действия личного состава, а не за тех, кто добровольно взял в руки оружие.

9 февраля о тяжелых потерях «ЧВК Вагнера» заявил командовавший в 2014 году пророссийскими силами в Донбассе Игорь Стрелков (Гиркин). Он не привел никаких подтверждений и не назвал источников. 13 февраля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена 5 погибших россиян: Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда и Игорь Ананьев из Москвы, 14 февраля – еще 3-х человек: Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Владимир с позывным «Апостол» (фамилия неизвестна) и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области. Родственники и друзья погибших подтвердили эту информацию.

Между тем, агентство Bloomberg пишет о более 200 погибших российских наемников, многие из которых также воевали против ВС Украины на Донбассе. Об этом агентству сообщили два осведомленных источника из РФ. Но по словам собеседника журналистов в Вашингтоне, количество погибших россиян в этот день составило около 100 человек, от 200 до 300 бойцов получили ранения.

Причины и следствия

По утверждению российского военного источника «Коммерсанта», причиной инцидента в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии стала попытка местных «крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада», захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов — союзников США. Еще в 2017 году «Фонтанка.Ру» сообщала, что российские бойцы из «ЧВК Европолис», которая связана с «ЧВК Вагнера», заключили контракт с представителями Дамаска об освобождении и последующей эксплуатации нефтегазовых ресурсов Сирии.

В Bloomberg произошедшее в Дейр эз-Зоре окрестили «самым кровавым столкновением американских и российских военных после окончания холодной войны». По словам политического аналитика Владимира Фролова, произошедшее является очень большим скандалом и причиной для глубокого международного кризиса: «Однако Россия притворится, что ничего не произошло».

Минобороны РФ ранее заявило об отсутствии в районе действий коалиции российских военных. Между тем, в Кремле говорят, что располагают данными только о ВС РФ, а «данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем».

Официально российские власти отрицают информацию об участии в вооруженных конфликтах за рубежом. Деятельность частных военных компаний в стране запрещена и подпадает под действие двух статей Уголовного кодекса России (УК РФ): ст. 359 УК РФ (наемничество) и ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования).

Американский телеканал CNN 13 февраля показал видео удара сил международной коалиции в Дейр-эз-Зоре.