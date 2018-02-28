PanARMENIAN.Net - Мероприятие такого формата впервые состоялось в Ереване. Участникам, в числе которых были несколько основателей виноделен, директора турагентств, представители фитнес-индустрии, кондитерской, основатели стоматологического центра и центра для развития детей, а также много других предпринимателей и даже режиссер и музыкант, удалось совместить приятное с полезным, получая важную информацию из уст спикера Кармак и одновременно завтракая. А это, как известно, один из любимых в Армении способов получения информации.

Всего в бизнес-завтраке на тему «Роль коммуникаций в позиционировании на рынке» приняли участие около 25 бизнесменов. Сначала гостей было немного сложно растормошить, во взгляде некоторых читался скепсис, однако в процессе Кармак, специалисту с 15-летним стажем, удалось вызвать интерес и заставить гостей принять живое участие в мероприятии. Одним из главных преимуществ бизнес-завтрака стала непринужденная атмосфера, которая позволила гостям познакомиться друг с другом, рассказать о своем бизнесе, узнать людей из своей сферы и даже договориться о сотрудничестве.

«Это очень полезное мероприятие, дает возможность встречаться с людьми высокого уровня, профессионалами. Хотелось бы, чтобы в следующий раз бизнес-завтрак прошел в еще более расширенном составе, чтобы было больше людей, так как на месте появляется возможность сделать важный выбор, поняв, с кем стоит сотрудничать, оценив уровень человека. Это очень удобная платформа, никого не нужно искать, важные решения можно принимать прямо тут. В Армении есть потребность в такого рода мероприятиях, нужно приглашать на них молодых, которые только начинают свой бизнес, чтобы их первые шаги были правильными»,-поделился мнением по окончании официальной части бизнес-завтрака глава винодельни «Воскеваз» Давид Оганесян.

«Было очень содержательно, за пару часов в красивой и приятной обстановке мы кратко и сжато узнали полезную информацию, которая в дальнейшем может пригодиться нам в нашем бизнесе. Я бы еще раз приняла участие в таком мероприятии»,- отметила Гаянэ Аветисян, директор салона серебряных украшений KARA silver.

«У меня очень приятное впечатление от мероприятия, думаю, у всех положительные эмоции. Чем больше подобных мероприятий, тем лучше для всех нас, - новые знакомства, общение, приятная атмосфера»,- сказал глава винодельни «Геворкян» Ваагн Геворкян.

«Я считаю, что бизнесмены должны чаще встречаться друг с другом, потому что любая встреча рождает новые идеи, способствует укреплению деловых связей. Это важно как для владельцев большого, так и малого бизнеса. Сегодняшнюю встречу считаю оправданной»,- заявила глава образовательного фонда «Международный центр обучения бухгалтерии» Асмик Саакян.

«Такой формат мероприятий однозначно полезен - это и увлекательно, и полезно для развития, и информационно, и дает возможность общения с новыми людьми. Это может стать хорошей традицией»,- отметил директор фитнес-центра Prolife Артур Гарибян.

«Я сам занимаюсь очень специфическим бизнесом. Но у меня есть опыт консультаций с Екатериной. Когда я к ней обратился, очень удивился, что, будучи далекой от музыкальной сферы, она дала мне настолько правильные советы по бизнесу. И я им следовал и планирую следовать, они мне очень помогли. Я рад, что сегодня в нашем городе впервые прошло подобное мероприятие»,- заметил основатель оркестра Almazian Symphony, скрипач Хачатур Алмазян.

Сама Кармак в беседе с PanARMENIAN.Net рассказала, как у нее возникла идея проведения бизнес-завтрака в Ереване, где она уже не в первый раз: «Я понимала, что в эти дни буду в Ереване, а так как я не привыкла столько дне ничего не делать и, учитывая, что я с первого визита безумно влюбилась в эту страну, в Ереван, поняла, что пора что-то отдавать в замен того тепла, которое получаю тут, что-то сделать».

По словам Кармак, она очень часто проводит бизнес-завтраки в РФ, однако узнала, что в Армении мероприятия подобного формата не проводятся и была очень удивлена, так как сама успела познакомиться в стране с некоторыми предпринимателями и обнаружила, что многие из них даже не знакомы друг с другом.

«Так, я решила основать бизнес-клуб Business Club 782, в соответствии с годом основания Еревана (годом основания Еревана считается 782 год до н. э., когда царь Урарту Аргишти I основал на этом месте город-крепость Эребуни – ред.), на логотипе клуба изображен лев, я совершенно случайно выбрала этот логотип, а потом узнала, что лев есть и на гербе города. Я знаю, что тут есть много интересных людей, которые не знакомы друг с другом, и им нужна какая-то площадка для общения. Это удивительно, сегодня 90% присутствующих не знали друг друга, работая в схожих сферах. А ведь они могут быть полезны друг другу, могут усилить друг друга»,- рассказала Екатерина, добавив, что формат завтрака – своего рода тест-драйв, так как приезжать сразу с тренингом было бы неправильно, и кроме того, это легкий формат, во время которого люди едят, хорошо проводят время, знакомятся.

«Я всегда говорю, если вы уйдете с мероприятия хоть с одной новой идеей, услышанной от спикера или сидящего рядом, то значит уже все было не напрасно»,- подчеркнула Екатерина.

«Когда делаешь что-то в первый раз, всегда немного сложно: нужно было объяснить людям, зачем они должны во вторник утром приходить куда-то, завтракать, что-то слушать, да еще и за свои деньги, но друзья мне помогли. В первый раз людям нужно объяснить, что это за формат и для чего все это нужно, дальше будет уже легче. Сложно было найти соответствующую площадку для проведения мероприятия: оказалось, что в большинстве ереванских кафе нет экранов»,- сказала Кармак, отметив, что оптимальное число участников – 20-25 человек, большее количество помешает установлению теплой атмосферы.

Делясь впечатлениями от мероприятия и общения с участниками, Екатерина выразила восхищение теплотой, с которой ее приняли: «Меня друзья пугали тем, что в Армении каждый сам себе маркетолог, и все придут со скепсисом, но я очень рада, что все оказались открыты для новой информации, потом подходили ко мне, благодарили, царила очень дружеская, теплая атмосфера».

Говоря о перспективах продолжения бизнес-завтраков, Екатерина отметила, что хотела принять окончательное решение, исходя из того, как пройдет первое мероприятие: «Теперь могу уверенно сказать, у этого проекта точно будет продолжение, может быть раз в 2-3 месяца. Когда я спросила у участников, то все ответили, что стоит продолжать, если бы хоть половина не поддержала мою идею, я бы не решила продолжить».

В заключение Кармак отметила, что ей было очень приятно выступать перед армянской публикой, и добавила, что в июне планирует организовать тур по Армении для российских предпринимателей, ознакомить их с красотами страны.