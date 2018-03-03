11 Саргсянов Армении
Как не перепутать
2 марта парламент Армении избрал 4-го президента: им стал Армен Саркисян. Фамилия Саркисян (а в случае с действующим президентом Армении - Саргсян) является наиболее распространенной в политической элите Армении. В разные периоды истории независимой Армении фамилию Саркисян носили многие политики, занимающие высшие государственные посты.
3 марта 2018
PanARMENIAN.Net - Среди такого количества однофамильцев легко запутаться. PanARMENIAN.Net представляет Саркисянов (и одного Саргсяна) современной политической элиты Армении.
Серж Саргсян - третий, действующий президент Армении, вероятно, будущий премьер-министр страны
Армен Саркисян - четвертый избранный президент Армении
Виген Саркисян - министр обороны Армении
Тигран Саркисян - председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, бывший премьер-миниср РА
Нарек Саркисян - президентГосударственного комитета РА по градостроительству, бывший министрградостроительства и главный архитектор Еревана
Артак Саркисян - депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА), бизнесмен, владелец сети супермаркетов SAS
Луиза Саркисян - депутат НС РА от фракции «Царукян»
Роберт Саркисян - депутат от РПА, шурин мэра Еревана Тарона Маргаряна
Алик Саркисян - депутат от РПА, бывший начальник полиции
Авет Саркисян - депутат РПА, сын бывшего мэра Сисиана Лаврента Саркисяна и брат нынешнего мэра Артура Саркисяна
Арам Саркисян - депутат НС РА от фракции «ЕЛК» («Выход»), младший брат Вазгена Саркисяна (представитель политический, но не правящей элиты)
Нанэ Манасян / PanARMENIAN.Net
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