11 Саргсянов Армении

Как не перепутать



2 марта парламент Армении избрал 4-го президента: им стал Армен Саркисян. Фамилия Саркисян (а в случае с действующим президентом Армении - Саргсян) является наиболее распространенной в политической элите Армении. В разные периоды истории независимой Армении фамилию Саркисян носили многие политики, занимающие высшие государственные посты.

PanARMENIAN.Net - Среди такого количества однофамильцев легко запутаться. PanARMENIAN.Net представляет Саркисянов (и одного Саргсяна) современной политической элиты Армении. Серж Саргсян - третий, действующий президент Армении, вероятно, будущий премьер-министр страны Армен Саркисян - четвертый избранный президент Армении Виген Саркисян - министр обороны Армении Тигран Саркисян - председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, бывший премьер-миниср РА Нарек Саркисян - президентГосударственного комитета РА по градостроительству, бывший министрградостроительства и главный архитектор Еревана Артак Саркисян - депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА), бизнесмен, владелец сети супермаркетов SAS Луиза Саркисян - депутат НС РА от фракции «Царукян» Роберт Саркисян - депутат от РПА, шурин мэра Еревана Тарона Маргаряна Алик Саркисян - депутат от РПА, бывший начальник полиции Авет Саркисян - депутат РПА, сын бывшего мэра Сисиана Лаврента Саркисяна и брат нынешнего мэра Артура Саркисяна Арам Саркисян - депутат НС РА от фракции «ЕЛК» («Выход»), младший брат Вазгена Саркисяна (представитель политический, но не правящей элиты)

Нанэ Манасян / PanARMENIAN.Net

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