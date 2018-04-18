PanARMENIAN.Net - «Дорогие друзья, я на центральной площади города Гюмри. Сегодня я совершаю свой шаг против власти Сержа Саргсяна и правящей Республиканской партии Армении и пройду пешком расстояние из Гюмри до Еревана». Спустя 14 дней Пашинян, прошагавший пешком около 215 километров, дошел до площади Свободы, взял микрофон и обратился к собравшимся: «Мы сделали около 320 тысяч шагов, чтобы встретиться с вами и крикнуть: «Сделай свой шаг, отвергни Сержа!». Начиная с этого момента Пашинян и товарищи проводят энергичные массовые акции протеста в столице и за ее пределами: протест - ключевое событие внутренней повестки, приковавшее к себе внимание СМИ постсоветского пространства и мира.

За последние две недели с небольшим Пашинян успел представить написанный им самим гимн протестного движения, прошагал 215 километров, побеседовал с тысячами людей, раздал бессчетное количество листовок и интервью, спал на асфальте и в палатке на земле, ложился под автобусы и падал на колючую проволоку, был оглушен шумовой гранатой и врывался в здание Общественного радио, оттаскивал протестущих от полиции и запрещал им драться с силовиками, выступал на митингах, все это время находился в объективе сотен и тысяч камер и смартфонов – и не упал в обморок, не сошел с ума и не потерял контроль над событиями. Совсем зеленые студенты шутят, что в своем рюкзаке, «успевшем» даже обзавестить собственной страничкой в Facebook, Пашинян таскает ядерный реактор для подпитки энергией. Те, кто постарше студентов хотя бы на пару лет, прекрасно знают: он сам - реактор. Депутату удается оставаться в центре политической повестки много лет, несмотря на то, что армянский избиратель обычно быстро устает от лиц политиков. В чем же его феномен?

Пашинян – один из немногих видных представителей армянской оппозиции, не проведший ни дня во власти ни при одном из руководителей страны. Кто бы ни был у руля – Пашинян всегда был против и всегда бывал за это бит. При первом президенте его исключили из ВУЗ-а. При втором осудили на первый срок (в тюрьму он, правда, не попал), несколько раз страдала редакция его газеты. При третьем нынешний глава оппозиции сел по-настоящему, по обвинению в организации массовых беспорядков после выборов (об этом событии мы поговорим подробнее). При новом-старом премьере-президенте Пашинян опять рискует – без оглядки на теоретическое преследование за попытку «бархатной революции».

Митинг на площади Республики 17 апреля. За день до этого Пашинян поранил руку о колючую проволоку и был оглушен взрывом светошумовой гранаты, что не помешало ему вернуться на улицу сразу после получения медицинской помощи.

Впрочем, ему, видимо, все равно – и тут мы подходим к еще одному «ингредиенту» его успеха. Помимо «незапачканности» властью, Пашинян, не боится «мараться» всевозможной деятельностью на грани веселья, риска и безумия. Подниматься на крыши гаражей и петь песню про любимый Ереван? Он это делал на выборах мэра столицы. Разводить избивающих друг друга полицейских и радикальных оппозиционеров, рискуя получить по голове? Нет проблем, он делал это в ходе захвата столичного полка ППС. Требовать освободить захваченных в заложники полицейских в ходе захвата полка ППС, несмотря на риск заслужить критику и кучу ярлыков? К вашим услугам – там же. «Модерировать» противостоящей полиции толпой во время разгона оппозиционного митинга? Он это делал после выборов в 2008-м. В кризисных ситуациях, где большинство политиков предпочитает комментировать или, в лучшем случае, засветиться и уйти, Пашинян берет и что-то делает «руками».

Даже на «чужих» митингах Пашинян всегда находит «чем заняться». Он разводил полицейских и митингующих во время «электрических» протестов в 2015-м и захвате полка ППС в 2016-м. Он собирал еду для захватчиков полка и уговаривал их отпустить заложников. Именно тогда он впервые прибег к политике «открытых ладоней» - символу невооруженности и мирного протеста, которым он очень гордится и считает главным залогом успеха нынешних акций (к слову, тогда его осудили, не приняли и даже немного освистали).

Однако сильные стороны Пашиняна могут работать и против него. Злые языки утверждают, что экс-президент и многолетний лидер оппозиции Левон Тер-Петросян не сделал Пашиняна «преемником» в главной оппозиционной структуре прошлых лет – Армянском Национальном Конгрессе, опасаясь того, что Никол затмит своей деятельностью всех, в том числе и его самого. Пашинян в свою очередь, якобы, обиделся, что привело к публичному «разводу» и стало звеном в цепочке событий, приведших к маргинализации АНК.

И хотя все стороны того конфликта отрицают существование подобных «низких» мотивов в причинах раскола, сегодня мы наблюдаем схожее явление на сцене нынешних протестов. Будучи главным рок-н-ролльщиком армянской оппозиции, Пашинян затмил почти всех на «арене» своим влиянием на толпу, весомостью слова и креативностью действий: потенциально равные ему фигуры или еще не вызрели, или сошли со сцены, или самоустранились от текущего процесса. Митинг с Пашиняном и митинг без Пашиняна отличаются по качеству, выключи депутата из толпы – и акция изменится на порядки.

Пашинян в 2008 году - на акциях оппозиции, оспаривающей победу Саргсяна на первых для него выборах президента. 1 марта митинги были разогнаны, погибло 10 человек. Политик ушел в подполье, позже - сдался властям, отсидел и вышел по амнистии. Многие в Армении до сих пор склонны считать, что оппозиция 2008 года «разлива» несет свою долю ответственности за накал поствыборных страстей и пролившуюся впоследствии кровь. Сам он и остальные сторонники Тер-Петросяна, при этом, всегда отвечают на критику требованием проведения полноценного следствия по делу 1 марта и наказания всех виновных в побоище и гибели людей.

Пашиняну часто удается привлекать симпатии очень разных людей – от революционно настроенных и склонных к «протестному голосованию» до тех, кто ищет лидеров, готовых вырабатывать программы и решения. Однако и ему не чужд популизм, частая апелляция к не сложным и не важным, но близким армянскому обывателю темам типа штрафов за нарушение ПДД․ В результате перечисленного он – по опросам ВЦИОМ - четвертый в рейтинге симпатий армянских политиков (данные, признаться, устаревшие – за 2017 год, но более свежие цифры отсутствуют). Тем не менее, выборы 2017 года, на которые его партия шла в блоке ЕЛК вместе с двумя другими силами (не поддержавшими нынешний протест), показали «ереваноцентричность» новой оппоцизии и Пашиняна в том числе: ЕЛК набрал менее 8% голосов избирателей. Больше 57% его голосов пришлись на столицу, еще по 10% - на города Раздан и Ванадзор –малые родины депутатов Марукяна и Микаэляна. По остальной стране блок получил около 28 тысяч голосов или менее 4% бюллетеней.

Итого, незаменимость Пашиняна (которую он сам отрицает) - одна из главных проблем протестов наряду с вопросами обеспечения количества людей и тактики протеста. Оппозиции пока не удалось вырастить группу сильных и харизматичных лидеров – и сильнейший козырь – не по своей вине - стал ее ахиллесовой пятой.

Статья написана 18 апреля - за несколько дней до отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Автор оказался прав в оценке энергетики Пашиняна, но ошибся, недооценив энергетику протеста. После ареста Никола Пашиняна и двух других депутатов количество народа на улицах выросло кратно, митинги получили больший размах. На следующий день Серж Саргсян подал в отставку. «Пашинян оказался прав, а я - нет», - сказал он в заявлении.