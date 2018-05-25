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Пабы поднялись на уровень джаза

Пабы поднялись на уровень джаза

Сергей Манукян о новых ереванских трендах

В рамках мероприятий, посвященных 2800-летию со дня основания столицы Армении, а также 80-летию армянского джаза, в Ереване 22 мая состоялся концерт, собравший на одной сцене великих армянских джазовых артистов. В числе приглашенных звезд вечера выступил также известный российской джазовый вокалист армянского происхождения Сергей Манукян.
25 мая 2018

PanARMENIAN.Net - Исполнителя на ударных, клавишника, вокалиста с узнаваемым тембром голоса и композитора Манукяна по праву называют человеком-джаз-оркестром за его многие таланты и умение творить джаз как никто другой. Yerevan2800.am задал музыканту пару вопросов перед его выступлением.

Сергей Манукян родился 15 марта 1955 года в Грозном. Его музыкальная карьера началась в 12 лет, когда Манукян выступал с городскими джазовыми оркестрами, играл на барабанах в оркестре Гостелерадио Чеченской Республики. Затем он учился в грозненском музучилище по классу ударных, после окончания которого в 1975 году долгое время выступал с трио Шишкина в городе Горьком (сегодня – Нижний Новгород). В начале 80-х Манукян переехал в Таллинн, где выступал в джазовой рок-группе «Авиценна». Коллектив участвовал во всесоюзных смотрах джазовой музыки, имел большой успех. Тогда же и состоялся сольный дебют Манукяна. Впервые как вокалист он предстал перед публикой на Рижском джазовом фестивале в 1981 году. Его выступление поразило всех, и музыкальные критики единодушно объявили его джазовым исполнителем № 1.

Говоря о своем творчестве, Манукян отметил, что на него оказали влияние множество известных джазовых артистов.

«Любовь к музыке мне привила классическая музыка. Я не воспринимаю музыку по именам, хотя очень ценю величайших музыкантов, не связываю ее с личностями. Они играют музыку, я тоже хочу ее играть»,- шутливо подметил музыкант.

По его словам, музыке надо помогать: «Надо, чтоб музыка была, и для этого нужно делать все - материально или как. Надо помогать людям, которые делают музыку. Не важно как ты это делаешь - поешь, играешь, просто держишь для кого-то микрофон… Надо помогать музыке звучать».

Манукян поделился своими творческими планами, отметив, что в 2018 году запишет новый студийный альбом.

Говоря о 80-летии армянского джаза, мультиинструменталист выразил радость в связи с тем, что в стране много талантливых молодых джазовых исполнителей.

«Музыка - она вне времени. Ей без разницы, Советский Союз или свободная Армения. Она приходит или нет»,- сказал Манукян.

Говоря об актуализации джаза, музыкант отметил: «Джаз - он как рыба. Если рыбу полностью засыпать солью, она все равно больше чем надо соли не возьмет. Так и джаз: он воспримет то, что ему надо, больше ничего не возьмет».

Манукян также высказал свое мнение относительно армянского народа, отметив, что армяне очень музыкальны и талантливы к музыке и как слушатели, и как музыканты.

Говоря о столице Армении, проживающий с 1991 года в Москве Манукян отметил, что Ереван весь пропитан хорошей музыкой.

«В Ереване я чувствую себя как дома. У меня тут живут сестры, племянница, тут у меня много людей, с которыми мне хорошо»,- рассказал музыкант.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к новому Ереванскому тренду - играть джаз в небольших пабах, Манукян отметил, что оценивает это явление положительно.

«Это не джаз опустился до уровення пабов, а пабы поднялись на уровень джаза»,- подчеркнул джазмен.

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