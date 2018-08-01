Бюджет Армении пополняется за счет крупного бизнеса
Остальных «стригут» меньше
После бархатной революции в Армении произошли значительные изменения в структуре налогов, собранных Комитетом государственных доходов РА: во втором квартале текущего года - с апреля по июнь - объем налогов, взимаемый с 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении, резко увеличился как в сравнении с первым кварталом, так и по сравнению с налоговыми ставками, собранными за аналогичный период предыдущих лет, что обеспечило значительное увеличение доходов государственного бюджета. Вместо этого сумма налогов, взимаемых с других налогоплательщиков, значительно снизилась.
1 августа 2018
PanARMENIAN.Net - Во втором послереволюционном квартале 2018 года выплаты 1000 крупнейших налогоплательщиков по сравнению с 1-м кварталом увеличились на 50%, с 178,6 млрд драмов (371,7 млн долларов) достигнув 268 млрд драмов (557,8 млн долларов). По сравнению со 2-м кварталом 2017 года сумма налогов, уплаченных 1000 крупнейшими налогоплательщиками, увеличилась на 64,5 млрд драмов (134,2 млн долларов) или 31,6%.
В 2016-2017 годах темпы роста сбора налогов с крупных компаний были намного медленнее: во втором квартале прошлого года рост собранных налогов по сравнению с первым кварталом составил 16%, а по сравнению 2-м кварталом 2016 года - 7%. Сопоставив показатели 2-х кварталов 2016-2018 годов, можно сделать вывод, что после бархатной революции темпы роста налогов, взимаемых с крупных предприятий в Армении, ускорились в 4,5 раз.
Сбор налоговых платежей с других предприятий, напротив, резко снизился: в послереволюционном квартале объем налогов других предприятий составил 63,1 млрд драмов (131,3 млн долларов), что на 30-32% меньше, чем в первом квартале 2018 года и во втором квартале 2017 года.
Ниже представлены взлеты и падения объемов налогов, взимаемых с 1000 крупнейших налогоплательщиков и остальный предприятий за вторые кварталы последних трех лет.
Сбор налогов во втором квартале, млрд драмов
В результате в первом полугодии 2018 года налоги, уплачиваемые 1000 крупнейшими налогоплательщиками в государственный бюджет Армении, увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 446,6 млрд драмов (929,5 млн долларов) против 378,5 млрд драмов (787,8 млн долларов).
В целом, в первом полугодии текущего года в государственный бюджет РА поступили налоги в объеме 602,1 млрд драмов, что на 9,5% больше, чем в 2017 году - 549,6 млрд драмов (1,14 млрд долларов) и на 17,5% больше, чем в 1-м полугодии 2016 года - 512 млрд драмов (1,06 млрд долларов).
Нанэ Манасян / PanARMENIAN.Net
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