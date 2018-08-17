100 дней Никола
Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой
Первые 100 дней власти нового премьера Армении Никола Пашиняна запомнились в первую очередь борьбой с коррупцией и громкими уголовными делами в адрес бывших чиновников, действующих депутатов и членов их семей.
17 августа 2018
PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net максимально коротко вспоминает о самых значимых, но далеко не всех членов экс-правящей элиты Армении, оказавшихся перед перепективой провести несколько лет за решеткой.
Манвел Григорян – депутат от Республиканской партии, обвиняется в хищениях солдатских пайков и имущества армии и незаконном обороте оружия, арестован
Айк Саргсян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в покушении на убийство и незаконном владении оружием, арестован.
Нарек Саргсян – второй сын Александра Саргсяна, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов, хищении картин Сарьяна, находится в розыске
Левон Саргсян – второй брат Сержа Саргсяна, обвиняется в неуплате налогов и незаконном обогащении, в розыске
Нарек Саргсян – сын Левона Саргсяна, обвинение аналогичное отцу, в розыске
Ани Саргсян – дочь Левона и сестра Нарека Саргсяна, обвинение аналогичное брату и отцу, под подпиской о невыезде
Вачаган Казарян – экс-глава охраны С. Саргсяна, обвинен в незаконном обогащении, отпущен под залог в $2 млн
Роберт Кочарян (экс-президент), Юрий Хачатуров (генсек ОДКБ), Микаэл Арутюнян (экс-министр обороны) – обвиняются в свержении госстроя при разгоне оппозиционного митинга 1 марта 2008 года. Арутюнян в розыске, Хачатуров освобожден под залог, Кочарян временно на свободе.
Армен Геворкян - бывший первый вице-премьер, обвиняется в давлении на члена Конституционного суда с целью признания оспариваемой в суде победы Саргсяна на выборах в 2008 году
Генрих Абрамян – брат экс-премьера Овика Абрамяна, обвинен в незаконном обороте оружия, возможно, примененного в расстреле митинга 1 марта 2008 года, арестован
Давид Амбарцумян – мэр Масиса, зять начальника охраны экс-главы полиции Армении, вместе с братом обвиняется в насилии по отношению к участникам революции, оба арестованы
Анаит Фарманян – сестра депутата-республиканца Самвела Фарманяна, экс-проректор Ширакского госуниверситета, обвинена во взяточничестве, в розыске
Тигран и Трдат Хачатряны - сыновья экс-главы Сюнийской области Сурика Хачатряна, обвинены в уклонении от службы в Армии
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