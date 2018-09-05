Как футбол помог Пашиняну
Чемпионат мира и экономика Армении
Очередной чемпионат мира по футболу, который состоялся в июне-июле 2018 года, как и ожидалось, оказал большое влияние на торговлю, сферу услуг и другие отрасли экономики Армении. Индекс экономической активности в указанные месяцы вырос на 9,6% и 11,1%. PanARMENIAN.Net проанализировал, как футбольный праздник повлиял на отечественную экономику.
5 сентября 2018
PanARMENIAN.Net - В июне-июле сектор услуг резко вырос на 21,2% и 21,8% по сравнению с тем же месяцем 2017 года.
Среди прочих, отрасль включает подгруппы рестораны, букмейкеров, гостиниц и казино с суммарным оборотом около $98 млн. Оборот букмейкерских контор вырос на 59% до $56,5 млн, объектов общепита – до $20.3 млн, казино – до $12.7 млн, гостиниц – до $7.3 млн.
Букмейкеры и общепит выдали 77% оборота перечисленных подгрупп. Подробной раскладки за июль Нацстатслужба не публиковала, однако оборот вырос до $102 млн, а соотношение и доля букмейкеров с общепитом вряд ли будет сильно отличаться от июньской картины.
За два футбольных месяца выросло - на 12% - также производство пива. Объем выпуска составил 7.14 млн литров против 6.35 млн литров в июне-июле 2017 года. Грубо говоря, в период футбола было выпущено 1.6 млн дополнительных полулитровых бутылок.
Для сравнения отметим, что объем торговли вырос за 2 месяца по отношению к июню-июлю 2017 года на 5.5% или $52 млн, что меньше оборота букмейкеров только за июнь.
Нанэ Манасян / PanARMENIAN.Net
Partner news
Самое читаемое в разделе
Что важнее в Армении
Смартфоны вместо еды и одежды
Остальных «стригут» меньше
Partner news
В центре внимания
Другие статьи раздела
Кто и сколько зарабатывает в литре армянского и грузинского бензина Тема дорогого бензина при дешевеющей нефти стала причиной постоянного недовольства армянских потребителей.
Армянские стартапы: Чем шире мыслишь, тем больше рынок Проблема нового бизнеса не столько в деньгах, сколько в стремлении начать и желании общаться с клиентом
Российские «быки и медведи» и Армения посередине Куда же нас на самом деле занесли геополитические ветры, и что ждет Армению в столь тесном экономическом союзе с Россией – бесспорным фаворитом Евразийского Союза? Разобраться в этом мы попробуем на основе беспристрастной статьи от аналитиков Bloomberg.
Другие статьи
Последние новости
Apple запустит сервис для предоставления личных данных пользователей полицейским Сейчас Apple получает запросы от правоохранительных органов по электронной почте
Михайловский театр в Петербурге открывает сезон возвращением на сцену балета Хачатуряна «Спартак» Спустя десять лет после первой премьеры хореограф Георгий Ковтун в новой версии усложнил технику, нашел новые ракурсы и краски, радикально поменял некоторые сцены
Правительство России ограничит долю гастарбайтеров в строительных компаниях Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%
«Независимая газета»: Встреча Пашиняна и Путина может стать решающей для армяно-российских отношений Москва, анонсируя визит армянского премьера, заявила, что надеется на откровенный диало, отмечает издание
Новости партнеров