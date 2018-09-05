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Как футбол помог Пашиняну

Как футбол помог Пашиняну

Чемпионат мира и экономика Армении

Очередной чемпионат мира по футболу, который состоялся в июне-июле 2018 года, как и ожидалось, оказал большое влияние на торговлю, сферу услуг и другие отрасли экономики Армении. Индекс экономической активности в указанные месяцы вырос на 9,6% и 11,1%. PanARMENIAN.Net проанализировал, как футбольный праздник повлиял на отечественную экономику.
5 сентября 2018

PanARMENIAN.Net - В июне-июле сектор услуг резко вырос на 21,2% и 21,8% по сравнению с тем же месяцем 2017 года.

Среди прочих, отрасль включает подгруппы рестораны, букмейкеров, гостиниц и казино с суммарным оборотом около $98 млн. Оборот букмейкерских контор вырос на 59% до $56,5 млн, объектов общепита – до $20.3 млн, казино – до $12.7 млн, гостиниц – до $7.3 млн.

Букмейкеры и общепит выдали 77% оборота перечисленных подгрупп. Подробной раскладки за июль Нацстатслужба не публиковала, однако оборот вырос до $102 млн, а соотношение и доля букмейкеров с общепитом вряд ли будет сильно отличаться от июньской картины.

За два футбольных месяца выросло - на 12% - также производство пива. Объем выпуска составил 7.14 млн литров против 6.35 млн литров в июне-июле 2017 года. Грубо говоря, в период футбола было выпущено 1.6 млн дополнительных полулитровых бутылок.

Для сравнения отметим, что объем торговли вырос за 2 месяца по отношению к июню-июлю 2017 года на 5.5% или $52 млн, что меньше оборота букмейкеров только за июнь.

Нанэ Манасян / PanARMENIAN.Net
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