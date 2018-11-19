PanARMENIAN.Net - Как объяснил председатель КГД Давид Ананян, это предполагает, что гражданин, получающий доход извне в качестве денежного перевода от родственника, друга или супруга, работающего за границей, обязуется заявить о нем и выплатить государству 23% подоходного налога.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди армянских пользователей интернета. Многие задавались вопросом, какое юридическое и моральное право имеет страна, граждане которой покинули ее в целях заработков на чужбине, запускать руку в карманы и кошельки их родственников, существующих на эти денежные переводы.

Между тем, в правительстве Армении говорят, что проект по взиманию налогов с гастарбайтеров не обсуждается.

PanARMENIAN.Net собрал информацию об интересных и странных налогов во всем мире.

Так, один из самых странных налогов был введен в американском штате Теннеси в 2005 году – это так называемый налог на расширители сознания. Он взимается с торговцев психотропными веществами - экстази, марихуаной, кокаином. Налог взимается анонимно. В случае привлечения торговца к ответственности, после предъявления доказательств уплаты данного налога он может получить некоторое снисхождение.

В другом американском штате – Арканзасе - с 2005 года ввели налог на тату и пирсинг. Так, желающий сделать татуировку или пирсинг не только оплачивает услугу мастера, но и платит 6% от ее стоимости в казну страны.

В Австрии действует налог на гипс для отдыхающих на горнолыжных курортах страны, так как медицинская страховка въезжающих в страну не всегда покрывает расходы на травмы любителей горнолыжного отдыха. Налог автоматически включается в стоимость спусков, а средства направляются на лечение травмированных туристов и спортсменов – горнолыжников и сноубордистов.

В той же Австрии есть налог на владение телевизором. Граждане страны платят 25 евро в месяц за каждый рабочий телевизор. От уплаты данного налога освобождены студенты, люди с ограниченными физическими возможностями, безработные, а также граждане с низкой зарплатой и не превышающей прожиточный минимум пенсией.

В Эстонии в 2008 году ввели налог на так называемое «пуканье коров» - выделение ими метана, загрязняющего воздух. Этот налог выплачивают только те фермеры, у которых есть коровы. В Эстонии почти нет предприятий, загрязняющих воздух. Так, оказалось, что больше всего вреда окружающей среде приносят коровы.

В Венеции с 1993 года владельцы магазинов, кафе и ресторанов, которые имеют тенты, навесы и козырьки, платят налог на тень, отбрасываемую на улицы города. Эти деньги идут на уход за памятниками архитектуры.

На Балеарских островах с 2000 года все туристы платят налог на солнце. Так, каждый турист, приезжающий на Ибицу, Майорку и другие курорты острова, платит 1 евро в день за пребывание под солнцем. На эти деньги власти островов следят за чистотой на пляжах.

В китайском городе Тянцзинь с 1996 года действует налог для проживающих совместно пар, не зарегистрировавших свои отношения: они платят по 1000 юаней в год. Налог был введен местными властями в качестве борьбы за нравственные устои и традиционные ценности.

А в Египте пятым по значимости источником дохода является налог на танец живота: он приносит в казну страны от 250 до 400 млн долларов ежегодно.

В Бельгии есть налог, который совсем не понравился бы армянам: в регионе Валлония с 2007 года налог взимают с любителей барбекю. Так, каждый желающий сделать шашлык на своем участке, должен заплатить 20 евро. Таким образом власти региона борются с глобальным потеплением.

Вернемся в Армению. В 2015 году парламент страны рассматривал законопроект, согласно которому предлагалось взимать налоги с представителей 13 различных профессий, в том числе - частных репетиторов, являющихся самозанятыми лицами и получающих нерегулярный доход.

Также в Ереване с 2014 года вступил в силу запрет на размещение объявления о продаже автомобиля на самом автомобиле. В частности, власти столицы снимали с автомобилей надписи «продается», а аргументируя тем, что автомобили с этими надписями подолгу занимают места на улицах и в неположенных местах, а также на платных парковках, мешая движению в городе.

А с 2011 года в стране вступил в силу закон о необходимости выплаты пошлины в размере 5000 драмов (около $10) в год за содержание животного в домашних условиях. Пошлину не навязывали, поэтому мало кто знал об этом законе. Однако в начале 2015 года многие жители Еревана получили оповещения, подписанные руководителями различных административных районов столицы, о необходимости выплаты пошлины за содержание домашнего животного. Это вызвало недовольство жителей страны. Мэр Еревана Тарон Маргарян объяснял этот закон внедрением международной практики, однако она так и не прижилась в Армении.