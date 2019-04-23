Что случилось с экономикой Армении за год после революции
Как страна пережила смену власти
Бархатная революция в Армении, произошедшая в апреле-мае 2018 года, по объективным причинам могла оказать негативное влияние на экономику республики. В течение года после апрельских событий экономика страны переживала как циклы замедления роста, так оживления, но не потерпела необратимых потерь.
23 апреля 2019
PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net кратко представляет самые важные экономические события и изменения прошедшего года.
Прощенные пени и штрафы на 43.6 млн долларов
Банки Армении простили штрафы на сумму более 7 млрд драмов (14.5 млн долларов) 124,000 заемщиков.Согласно решению правительства, также были отменены штрафы водителям за нарушения дорожного движения с 2012 по 31 декабря 2017 года на сумму порядка 14 млрд драмов (29 млн долларов).
Условия ипотеки изменились, объемы - выросли
В рамках программы государственной поддержки решения жилищных проблем молодых семей процентная ставка по ипотечным кредитам была снижена с 9.5% до 7.5% в Ереване, в регионах - с 7.5% до 5.5%. Предоплату по кредиту молодым семьям снизили с 30% до 20%, а военным - до 10% (формально – 20%, но половину из них будет вносить Минобороны РА), а проценты по кредиту возмещаются за счет налога на доход.Если раньше молодой семьей считалась семья, в которой максимальная сумма возраста супругов составляла 65 лет, то теперь установлен 70-летний порог. В результате в феврале 2019 года объем ипотечного кредитования в Армении вырос на 130%, с 30 млрд драмов до 70 млрд драмов.
Больше прожиточного минимума
В 2019 году в Армении пенсии и пособия около 85,000 граждан были увеличены на 10,000 драмов.Минимальный порог пенсий и пособий был установлен на уровне 25,500 драмов, что означает, что в стране больше не будет получателей пособий и пенсионеров, получющих меньше прожиточного минимума (25,000 драмов).
В 2018 году тариф на газ для необеспеченных семей снизился на 20 драмов, а на электичество - на 10 драмов.
Новая цена на газ на границе: Для потребителей тариф не изменится
В конце декабря 2018 «Газпром» сообщил, что в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» цена российского газа на границе Грузии и Армении в 2019 году вырастет до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что тариф на газ для армянских потребителей в 2019 году не повысится. Он отметил, что перед компанией «Газпром Армения» поставлен вопрос об оптимизации.
Амулсар: «Торможение» крупных инвестиций
Страсти вокруг эксплуатации компанией «Лидиан Армения» двух рудников Амулсарского золоторудного месторождения наколились между экологами, жителями ряда общин региона и компанией. Дороги, ведущие к руднику, до сих пор заблокированы. Стороны, выступающие «за» и «против» эксплуатации рудника, обратились со своими требованиями к правительству РА.
Согласно обещаниям исполнительной власти, независимое экспертное заключение о воздействии рудника на окружающую среду будет готово в мае-июне 2019 года. Кстати, правительство выделило экспертной группе около $370 тысяч.
«Лидиан», между тем, угрожает международным арбитражем, а различные учреждения и частные лица - от бывшего посла США до рейтингового агентства Fitch - неоднократно указывали, что судьба проекта повлияет на инвестиционный рейтинг страны.
Правительство отказало компании «Ташир» в управлении «Высоковольтными электросетями»
Правительство Армении признало потерявшим силу решение о передаче группе «Ташир» в доверительное управление на 25 лет ЗАО «Высоковольтные электросети».
ЗАО «Высоковольтные электросети» было передано в доверительное управление компании «Ташир капитал» на заседании правительства 24 августа 2017 года. В рамках договора о доверительном управлении все 100% акций «Высоковольтных сетей» должны были перейти в доверительное управление компании «Ташир Капитал».
Перевыполнение доходов госбюджета и повышение зарплат
Доходная часть государственного бюджета РА на 2019 год будет перевыполнена на $90 млн, в результате чего с 1 июня зарплата военнослужащих, а с 1 сентября зарплата учителей увеличатся на 10%. Заработная плата полицейских увеличилась в среднем на 20%.
Согласно заявлению правительства, число зарегистрированных работников в Армении по состоянию на январь 2019 года увеличилось на 10% или более чем на 50 000 человек.
Нанэ Манасян / PanARMENIAN.Net
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