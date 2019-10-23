Армении прошлого нужно будущее
Интерактивный музей СССР ищет крышу после пожара
Фотограф Айк Бианджян с 2005 года собирал предметы, относящиеся к советскому прошлому Армении. Часть экспонатов до недавнего времени была представлена в музее «Чао СССР», который находился на территории ТЦ «Малатия Мол» в Ереване.
23 октября 2019
PanARMENIAN.Net - 24 августа в магазине вспыхнул крупный пожар. К счастью, ни один из экспонатов не пострадал, однако музей остался без крыши над головой.
PanARMENIAN.Net поговорил с Бианджяном о прошлом, настоящем и будущем «советской Армении».
«Музей насчитывает десятки тысяч экспонатов. Я собирал их в течение 15 лет, последние 4 года – с инвестором. В коллекцию входят 14 автомобилей, аттракционы времен СССР, 18 архивов, среди которых архивы ереванского цирка, парка «Победы», архивы и экспонаты Ереванского автомобильного завода (ЕрАЗ), часового завода и др.
Все экспонаты в отличном состоянии, отреставрированы и готовы к использованию, так как мы хотим открыть интерактивный музей. Этот формат подразумевает, что посетители музея смогут на месте использовать все экспонаты, вернуться в Ереван времен СССР, отобедать в советской столовой, - мы даже приобрели всю посуду у известных армянских ресторанов советского периода. Все уже готово, нет только удобного помещения», - рассказывает Бианджян.
По его словам, вся коллекция может покрыть территорию в 10,000 кв м, но на первое время музею хватило бы и 500 кв м. Однако в Ереване найти такое помещение по сносной цене очень сложно, объясняет фотограф.
«Сейчас у проекта появился новый инвестор, и мы ищем помещение. Однако везде называют такие высокие цены… Они (собственники помещений) не понимают, что речь не идет об очередном торговом центре», - жалуется владелец музея.
«Все экспонаты чудом уцелели при пожаре. Однако сейчас перед нами стоит большая проблема - нам нужно помещение. Скоро пойдут дожди, наступят холода, и коллекция просто испортится, у нас очень мало времени. Это очень дорогая коллекция, на нее было потрачено много денег. А сейчас наши такси просто стоят на улице», - говорит фотограф.
Все машины, которые входят в коллекцию, - на ходу. Энтузиаст потратил много усилий, чтобы найти настоящие советские такси, оснащенные счетчиками – вновь раздобыть такие экспонаты невозможно.
«Я даже обратился в правительство, так как музей представляет большую туристическую ценность, а Армения сейчас нацелена на развитие туризма. Все говорят о туризме, но для такого готового проекта, который реально привлечет туристов, особенно из РФ, не получается найти место, и над ним висит угроза уничтожения», - отмечает Бианджян, шутя, что последняя надежда остается на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
По словам хозяина музея, для начала было бы хорошо найти помещение в Ереване, на который приходится основной поток туристов, а в будущем можно организовать подобные музеи и в других городах Армении – Гюмри, Ванадзоре, – ведь у каждого города есть свое советское прошлое. Однако действовать нужно как можно скорее, иначе прошлое Армении рискует остаться без будущего.
Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net
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