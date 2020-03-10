PanARMENIAN.Net - В беседе с PanARMENIAN.Net Кацор рассказал о том, что стоит за этим фото, как он узнал о 15-летней девочке и получил признание за свою работу.

История, о которой стоит рассказать

Изначально я сделал фотографию для статьи о кататоническом синдроме и 15-летней Еве. Статья должна была рассказать общественности об этом таинственном состоянии, которое, безусловно, заслуживает большего внимания.

Кататонический синдром - это состояние психического расстройства с преобладанием нарушений в двигательной сфере, характеризующееся картиной заторможенности (ступора) или возбуждения. Кататонический ступор проявляется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и отказом от речи. Проявляется у детей в результате психологической травмы и проходит после. Ремиссия и постепенное возвращение к нормальной функции происходит после улучшения жизненных обстоятельств.

Автор статьи встречался с семьей несколько раз, пока Ева еще находилась в кататонии, и они лучше узнали друг друга. Я встретил Еву и ее семью через несколько недель после того, как она начала «просыпаться», где-то в июне 2019 года. Мы впервые встретились, когда я пришел к ним с камерой, и с тех пор мы были на связи.

Путь к выздоровлению

Ева - вторая девушка, депортированная из Швеции в Польшу в кататоническом состоянии, но многие до сих пор не очень хорошо осведомлены об этой болезни. Она «спала» в течение 8 месяцев (из которых около 6 месяцев - в Польше), т.е. болезнь началась в октябре 2018 года в Швеции. После депортации Ева постепенно поправилась благодаря заботе своих родителей, но ей и ее семье все еще очень трудно вспоминать эту историю, поэтому все мы решили думать только о будущем. Хоть я и занимаюсь фотографией 12 лет, это фото стало первым, которое я когда-либо представлял на каком-либо конкурсе, и оно же принесло мне первую номинацию на World Press Photo.

Инклюзия и социальная справедливость как инструменты реформ

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