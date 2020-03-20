PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net рассказывает о наказаниях, предусмотренных за нарушение карантинных мер в разных странах.

Коронавирус появился в Китае в конце 2019 года. Очагом распространения стала китайская провинция Хубэй, а точнее - ее административный центр, город Ухань. Китай первым ввел карантин, изолировав многомиллионное население в провинциях, городах, а потом и домах. Нарушение условий карантина в стране может караться штрафом, арестом или тюремным заключением до трех лет. При въезде в страну лица, отказывающиеся пройти меры карантинного контроля или сопротивляющиеся службам санитарного надзора, могут быть оштрафованы на сумму до 5000 юаней (примерно $700).

В Италии, которая стала очагом распространения вируса в Европе, все обстоит менее строго. Для граждан, получивших предписание без специального разрешения не выходить на улицу и не покидать города, закрытые на карантин, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 месяцев или штрафа до €206.

По количеству зараженных вирусом в Европе за Италией следует Испания, где за несоблюдение приказов, запретов, инструкций или запросов, сделанных компетентными органами во время чрезвычайного положения, предусмотрены штрафы от €1500 до €600,000.

Во Франции, где ситуация также вышла из-под контроля, и случаи заражения уже исчисляются тысячами, законодательство не предусматривает наказание за нарушение карантина, однако, в соответствии с Кодексом общественного здравоохранения, министр здравоохранения своим приказом может предписать «любую меру, соразмерную действующим рискам».

В Германии пока не определились с дальнейшими действиями. Хоть и страна входит в пятерку самых зараженных в Европе, решение о введении общенационального запрета на выход на улицу пока не принято. 22 марта канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться возможность введения такого запрета.

В Австралии за отказ от самоизоляции граждане, зараженные коронавирусом, могут быть лишены свободы сроком до года или приговорены к штрафу в размере до $50,000.

Между тем, власти Израиля ужесточили карантинные меры из-за распространения коронавируса. Покидать жилища разрешается только для приобретения еды и лекарств и тем категориям граждан, которые заняты в сфере жизнеобеспечения. Запрещено принимать дома гостей, устраивать собрания более 10 человек. В лифтах зданий разрешается ездить только по одному. А за нарушение карантина по небрежности грозит лишение свободы до 3 лет, если карантин нарушен намеренно - до 7 лет.

В Аргентине тоже настроены решительно: с 20 марта в стране запрещается выходить из дома без необходимости. Выходить из дома можно будет только за покупками еды, лекарств и другой жизненно необходимой продукции. Нахождение на улице будет контролироваться местными властями, полицией и жандармерией. Нарушители могут быть осуждены на срок от 6 месяцев до 2 лет. А нарушение карантинного режима влечет заключение от 3 до 15 лет и штраф до 100,000 аргентинских песо ($1.6 тыс).

В Румынии, где на сегодняшний день всего около 230 подтвержденных случаев заражения, власти 19 марта ввели уголовное наказание для тех, кто не исполняет предписания по борьбе с коронавирусом. За игнорирование требований властей можно получить до 3 лет лишения свободы, за заражение при этом других людей коронавирусом - до 5 лет, за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, которое привело к смерти человека, - до 15 лет лишения свободы.

В Республике Корея, где также выявлено несколько тысяч случаев заражения, за нарушение режима госпитализации или карантина предусматривается штраф в размере до 10 млн вон (около $8200) или тюремный срок до одного года.

В Польше введены штрафы в размере до 5000 злотых (около €1200) за несоблюдение карантина, а также за сокрытие информации о заболевании.

В США карантинные меры входят в компетенцию как федеральных, так и местных властей, поэтому наказания также отличаются в зависимости от штата. Так, в штате Висконсин, если человек знает, что он заражен, и отказывается от карантина, может быть оштрафован на $500 или взят под арест до 30 суток. В Вайоминге нарушение режима изоляции влечет штраф до $10,000 и заключение сроком до года, в Техасе - лишение свободы до 6 месяцев и штраф в $2000. Федеральное законодательство предусматривает за нарушение карантина штраф в размере не более $100,000 и/или один год тюремного заключения, если оно не повлекло за собой смерть, штраф не более $250,000 и/или один год тюремного заключения в случае летального исхода, а также штраф для юридических лиц - $200,000, если нарушение не привело к смерти, $500,000 в противном случае.

В Азербайджане за нарушение карантина и прочих ограничительных мер в рамках социальной изоляции грозит штраф в размере до $120 - для физических лиц, до $1200 - для должностных. При нарушении же этих режимов, повлекшем распространение заболеваний или создающем реальную угрозу его распространения, будет применяться штраф до $3000, либо лишение свободы на срок до 3 лет.