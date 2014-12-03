Во время десятидневной гастрономической поездки по Армении Сляднев объездил несколько регионов, сфотографировал 10 шеф-поваров, каждый из которых представил от 3-х до 5-и своих блюд.PAN пообщался с фотографом, который рассказал о своем проекте и поделился впечатлениями, полученными от армянской кухни и в результате работы с местными поварами.

Начало

Как-то я сидел в ресторане с другом, и нам очень понравилась еда, которую приготовил шеф-повар. Мы попросили позвать его, чтобы отблагодарить, но администратор сказал, что они не могут этого сделать, так как у них такая политика. И я задумался… Эта плохо – не звать шеф-повара, и, можно сказать, именно это и побудило меня задуматься: кто этот человек, который готовит мне еду, чем он живет, чем дышит? Тут я и решил пройтись по лучшим заведениям и показать людей, которые готовят понравившиеся нам блюда. Проектом я занимаюсь с лета 2012 года. Начинал я с местных поваров, но позже меня начали приглашать в Киев, дальше была Москва, полгода спустя уже весь мир. Армения в моем проекте 14-я.

Food & Chef и Армения

Я уже давно мечтал попасть сюда – лет 10, наверное. У армян есть особенность – еще до того, как ты приедешь в Армению, тебя заставят влюбиться в эту страну.

Фото из проекта Food & Chef: шеф-повар Эдгар Еганян

Из блога Александра Сляднева: «…спустя сутки пребывания в Армении я начинаю верить, что именно тут придумали все самое лучшее.

С очень серьезным лицом мне армяне рассказывают про то, что британские ученые нашли у китайцев генотип армян. Про то, что индо-европейская группа языков на самом деле имеет корни в Армении».

Мы сняли около 30 блюд, самых разных, от деревенской до еды с европейской подачей. Но не могу выделить, что мне понравилось больше. Каждый регион хорош по-своему. Горис, например, встретил нас пасмурной погодой и холодом, еда там деревенская, огромное количество овощей, вкусный сыр. В Дилижане сумасшедший воздух, в Алаверды обалденная гостиница...

Кстати, здесь людям не жалко делиться. В основном, когда я обычно говорю, что от каждого шеф-повара мне нужно по 3 рецепта, то, в основном, слышу: «Как это, так много? 3 рецепта…», а здесь же мне отвечали: «Так мало? Давай 5, давай 7»…

Из блога Сляднева: «Вообще, я настолько удивлен и очарован разнообразием армянской кухни, что могу говорить об этом часами. Тут и мясо, и овощи и огромное количество разнообразнейших зерновых и бобовых, из которых армяне создают воистину великолепные кулинарные шедевры».

У меня нет любимых блюд, но есть нелюбимые. Например, я не ем свинину. Но вместе с тем за это время не было блюд, которые вообще не понравились. Например, в Китае я попробовал, наверное, самое острое блюдо, которое только мог. После этого около 5 минут я не мог ничего сказать, у меня вспотели волосы, но это было вкусно, я прочувствовал вкус. Я пока не пробовал насекомых, но это потому, что не был в странах, где их готовят. Как только доеду, обязательно попробую.

«Фарш единорога»

Я сам очень люблю готовить и делаю это достаточно часто. Рецепты, что мне дают шеф-повара, я пытаюсь приготовить дома. У меня даже есть название для блюд, которые невозможно приготовить самостоятельно - «фарш единорога». Например, есть такое блюдо - «Ласточкино гнездо» - это деликатес. Птицы перемалывают рис слюной и из него строят гнезда. Китайцы их срывают, вымачивают. Это безумно вкусно и очень дорого, но приготовить его в наших реалиях невозможно. Это блюдо было одним из первых в проекте, но потом я начал просить шеф-поваров давать такие рецепты, которые можно будет позже приготовить в домашних условиях.

Правило 21 дня

Был случай: я жил в Гонконге, и в течение трех недель у меня ежедневно были съемки, и есть приходилось прямо во время работы. Есть такое правило – когда каждый день в течение 21 дня ты что-то делаешь, это входит в привычку. И на 22 день я проснулся, был выходной. Я был голоден, оделся, спустился в метро, и вдруг понял, что что-то не так: я взял с собой оборудование. То есть, в моем сознании сложилось, что если я хочу есть, то нужно идти что-то снимать.

Следующий этап

Закончится проект тогда, когда закончатся страны. Сейчас я работаю над расширением географии. В качестве следующего этапа собираюсь останавливаться в странах на более длительный период, снимать шеф-поваров и издавать региональные книги. Но до этого еще около 1,5-2-х лет.