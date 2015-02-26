Как написал по этому поводу The Wall Street Journal, результаты исследования будут использованы при расследовании, которое в январе 2015 года начала Бельгийская комиссия по защите личных данных пользователей Facebook.

Если комиссия сочтет, что имели место нарушения законодательства, то она отправит материалы в прокуратуру, которая примет решение о возбуждении дела.

В докладе рассматриваются изменения в функциях личных настроек Facebook, а также в условиях предоставления услуг, которые вступили в силу с 31 января 2015 года.

Представитель комиссии заявила, что основную озабоченность регулятора вызывают программные дополнения к браузерам, реклама и обмен фотографиями через приложения WhatsApp и Instagram, принадлежащие Facebook, писал по этому поводу The Wall Street Journal.

Фактически, Европейский регулятор обвиняет Facebook в нарушении положений Евросоюза о защите данных. Как утверждают бельгийские эксперты, функции личных настроек в соцсети слишком сложны для пользователей.

Для разъяснения ситуации PanARMENIAN.Net обратился к преподавателю Института Права и Политики Российско-Армянского (Славянского) Университета юристу Елене Кожемякиной.

На днях Европейский регулятор обвинил Facebook в нарушении положений Евросоюза о защите данных. Бельгийские эксперты утверждают, что функции личных настроек в соцсети слишком сложны для пользователей. Насколько это соответствует тому, что есть на самом деле?

А возможно ли упростить эти настройки, при этом не исказив их суть?

Существуют ли все же риски, о которых говориться в докладе?

Что делать простому пользователю? Как оградить себя от того, чтоб не стать «рекламной аудиторией», потребительской массой?

С юридической точки зрения любые требования о ясности и доступности документа об изменении настроек носят, в первую очередь, декларативный характер. Изменения, внесенные Facebook, содержат основные положения о предмете, сущности и последствиях нововведений в политике компании. К тому же все необходимые преобразования представлены на официальных языках, используемых Facebook. Де-юре Facebook соблюдает все необходимые правовые критерии.Это в большей степени вопрос к маркетинговому департаменту: изменились реалии рынка, отсюда новый спектр услуг для получения прибыли Facebook. Изменение текста не сможет в полной мере отразить фабулу преобразований, лишив компанию возможности проинформировать пользователя о сути нововведений, что предписывают требования международных нормативных актов о надлежащем извещении контрагента (пользователя).21 век – век суперпотребителя. Это новые реалии бизнеса, с которыми необходимо мириться. Косность законодательства о защите персональной информации, его непроработанность и наличие белых пятен в практике позволяют корпорациям, подобным Facebook, играть на несовершенстве юридической системы, однако в рамках закона. С юридической точки зрения, попытка контролировать данный процесс, зарожденный при участии Facebook, приведет к формированию новой политики защиты персональных данных сети как таковой: законодатель должен либо модернизировать сложносочиненное законодательство с учетом новых IT и экономических возможностей, либо выбрать четкую стратегию поступательной защиты интересов пользователей, что гораздо сложнее.Для начала – научиться читать пользовательские соглашения, а не ставить «галочки» подо всем. Пользование сетью Facebook – одна из форм соглашения в сфере предоставления услуг, нужно понимать риски и заинтересованность каждой из сторон в удовлетворении собственных интересов. Facebook создан с целью получения прибыли, а не только ради реализации потребности пользователей в общении. Отталкиваясь от данного факта, любой пользователь должен понимать, что в действительности его активность в рамках Facebook – публичная деятельность. Любая публичность предусматривает пределы разумности в поведении. По сути, пользователь должен переоценить психологическую зависимость от «лайков» и начать более рационально оценивать последствия своих действий. А это уже лежит вне юридической плоскости.