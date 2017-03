Елена Кожемякина: Like-зависимость - проблема пользователей Facebook PanARMENIAN.Net - 23 февраля по заказу Бельгийского управления по защите информации был опубликован доклад под названием «От социальных медиа до рекламной сети», посвященный критическому анализу последних обновлений политики Facebook и условий для пользователей. В исследовании приняли участие специалисты Католического университета в Левене и Свободного университета Брюсселя. Как написал по этому поводу The Wall Street Journal, результаты исследования будут использованы при расследовании, которое в январе 2015 года начала Бельгийская комиссия по защите личных данных пользователей Facebook. Если комиссия сочтет, что имели место нарушения законодательства, то она отправит материалы в прокуратуру, которая примет решение о возбуждении дела. В докладе рассматриваются изменения в функциях личных настроек Facebook, а также в условиях предоставления услуг, которые вступили в силу с 31 января 2015 года. Представитель комиссии заявила, что основную озабоченность регулятора вызывают программные дополнения к браузерам, реклама и обмен фотографиями через приложения WhatsApp и Instagram, принадлежащие Facebook, писал по этому поводу The Wall Street Journal. Фактически, Европейский регулятор обвиняет Facebook в нарушении положений Евросоюза о защите данных. Как утверждают бельгийские эксперты, функции личных настроек в соцсети слишком сложны для пользователей. Для разъяснения ситуации PanARMENIAN.Net обратился к преподавателю Института Права и Политики Российско-Армянского (Славянского) Университета юристу Елене Кожемякиной. На днях Европейский регулятор обвинил Facebook в нарушении положений Евросоюза о защите данных. Бельгийские эксперты утверждают, что функции личных настроек в соцсети слишком сложны для пользователей. Насколько это соответствует тому, что есть на самом деле? С юридической точки зрения любые требования о ясности и доступности документа об изменении настроек носят, в первую очередь, декларативный характер. Изменения, внесенные Facebook, содержат основные положения о предмете, сущности и последствиях нововведений в политике компании. К тому же все необходимые преобразования представлены на официальных языках, используемых Facebook. Де-юре Facebook соблюдает все необходимые правовые критерии. А возможно ли упростить эти настройки, при этом не исказив их суть? Это в большей степени вопрос к маркетинговому департаменту: изменились реалии рынка, отсюда новый спектр услуг для получения прибыли Facebook. Изменение текста не сможет в полной мере отразить фабулу преобразований, лишив компанию возможности проинформировать пользователя о сути нововведений, что предписывают требования международных нормативных актов о надлежащем извещении контрагента (пользователя). Существуют ли все же риски, о которых говориться в докладе? 21 век – век суперпотребителя. Это новые реалии бизнеса, с которыми необходимо мириться. Косность законодательства о защите персональной информации, его непроработанность и наличие белых пятен в практике позволяют корпорациям, подобным Facebook, играть на несовершенстве юридической системы, однако в рамках закона. С юридической точки зрения, попытка контролировать данный процесс, зарожденный при участии Facebook, приведет к формированию новой политики защиты персональных данных сети как таковой: законодатель должен либо модернизировать сложносочиненное законодательство с учетом новых IT и экономических возможностей, либо выбрать четкую стратегию поступательной защиты интересов пользователей, что гораздо сложнее. Что делать простому пользователю? Как оградить себя от того, чтоб не стать «рекламной аудиторией», потребительской массой? Для начала – научиться читать пользовательские соглашения, а не ставить «галочки» подо всем. Любая публичность предусматривает пределы разумности в поведении. По сути, пользователь должен переоценить психологическую зависимость от «лайков» и начать более рационально оценивать последствия своих действий. А это уже лежит вне юридической плоскости. Анна Тавакалян / PanARMENIAN.Net