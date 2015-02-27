Марина Григорян: «Обыкновенный Геноцид» - Азербайджан до сих пор не ответил за погромы армян PanARMENIAN.Net - В середине января состоялась премьера документального фильма «Геноцид длиною в век. Черный январь Баку», посвященного 25-ой годовщине погромов армян в столице Азербайджанской ССР и основанного на свидетельствах беженцев из Баку, проживающих в настоящее время в США. Всего за 2 недели было записано более 50 интервью, небольшая часть которых вошла в фильм. В полном объеме эти свидетельства войдут в сборник, который планируется выпустить к сентябрю текущего года. Руководитель проекта «Обыкновенный геноцид», в рамках которого создана картина, замредактора газеты «Голос Армении» Марина Григорян рассказала PanARMENIAN.Net о проекте, работе над фильмами и специфике данной темы. Расскажите, с чего начинался проект «Обыкновенный геноцид»? Это было в конце октября 2009 года. Директор Центра информации и общественных связей администрации президента РА Ара Сагателян предложил мне заняться проектом, целью которого было создание документальных фильмов, рассказывающих о националистической политике руководства Азербайджана и погромах армян в Азербайджане и Нагорном Карабахе в 1988-1992 гг. Со временем, правда, мы расширили рамки своей деятельности и занялись также поиском и сбором архивных материалов, выпуском книг, брошюр и создали интернет-сайт. 1 ноября мы приступили к работе, и через два месяца презентовали наш первый фильм, посвященный 20-летию геноцида армян в Баку. И у нас сразу сложилась творческая группа, без которой у меня, конечно же, ничего бы не получилось. Это было в конце октября 2009 года. Директор Центра информации и общественных связей администрации президента РАпредложил мне заняться проектом, целью которого было создание документальных фильмов, рассказывающих о националистической политике руководства Азербайджана и погромах армян в Азербайджане и Нагорном Карабахе в 1988-1992 гг. Со временем, правда, мы расширили рамки своей деятельности и занялись также поиском и сбором архивных материалов, выпуском книг, брошюр и создали интернет-сайт. 1 ноября мы приступили к работе, и через два месяца презентовали наш первый фильм, посвященный 20-летию геноцида армян в Баку. И у нас сразу сложилась творческая группа, без которой у меня, конечно же, ничего бы не получилось. Признаюсь: было неимоверно сложно. Я журналист и никогда не занималась жанром кинодокументалистики. Но даже не это главное: основная трудность заключалась в том, что у нас было очень мало материалов, а уж тем более - по Бакинским погромам. Их надо было собирать, а у нас, повторюсь, было всего два месяца. Как вы решились на работу в столь сложном и ответственном проекте? Не было ли решение тяжелым? На самом деле возможность поработать в таком проекте была долгожданной. Я занимаюсь карабахской темой с 1991 года, поэтому вопрос – принимать предложение или нет практически не стоял. Около 20 лет мы постоянно говорили о том, что правительство не занимается этим вопросом. 20 лет не было никакой политики в этом направлении: все делалось на уровне энтузиазма отдельных людей. И когда руководитель государственной организации, к тому же – структуры аппарата президента обратился с таким предложением, это было похоже на реализацию давней мечты. Первое, что я сделала – поговорила с первым Омбудсменом Армении Ларисой Алавердян, с которой мы вот уже 24 года вместе «варимся» в этой теме. Она развеяла мои последние колебания – конечно, надо браться за дело. Тем не менее оставались сомнения - получится или нет, потому что очень скоро мы поняли, что у нас практически нет видеоматериала. Ведь фильм – это не газетная статья, и наличие даже множества документов никак не могло обеспечить качественный видеопродукт. На самом деле возможность поработать в таком проекте была долгожданной. Я занимаюсь карабахской темой с 1991 года, поэтому вопрос – принимать предложение или нет практически не стоял. Около 20 лет мы постоянно говорили о том, что правительство не занимается этим вопросом. 20 лет не было никакой политики в этом направлении: все делалось на уровне энтузиазма отдельных людей. И когда руководитель государственной организации, к тому же – структуры аппарата президента обратился с таким предложением, это было похоже на реализацию давней мечты. Первое, что я сделала – поговорила с первым Омбудсменом Армении Ларисой Алавердян, с которой мы вот уже 24 года вместе «варимся» в этой теме. Она развеяла мои последние колебания – конечно, надо браться за дело. Тем не менее оставались сомнения - получится или нет, потому что очень скоро мы поняли, что у нас практически нет видеоматериала. Ведь фильм – это не газетная статья, и наличие даже множества документов никак не могло обеспечить качественный видеопродукт. Правда, мы с самого начала уточнили для себя, что наш проект ни в коей мере нельзя рассматривать как нечто имеющее отношение к искусству. Это исключительно информационный и политический формат, в определенной степени – исследовательский. Но не более того. Наши фильмы имеют отношение разве что к документальной кинопублицистике и преследуют цель на основе исключительно фактов представить историческую истину и ее политический контекст. Как говорится в начале авторского текста наших картин, эти фильмы – обвинение Азербайджану в совершении чудовищных преступлений против армянского народа. Если честно, я не могу понять, как нам удается заниматься этим вот уже более 5 лет – в достаточно сжатые сроки, без киксов, без срывов, без инфарктов и обмороков... Я глубоко убеждена, что все это получается только с Божьей помощью. Потому что за это время нам удалось не только дать нужную и важную продукцию, но и найти бесценные материалы, порой находящиеся на грани исчезновения. А как вы искали самих людей, свидетелей, с которыми предстояло говорить? Наша общественная организация «Против правового произвола» занимается этими вопросами с 1989 года, в годы войны ее основной задачей была помощь беженцам из Азербайджана и оккупированных районов Арцаха, освобождение и помощь заложникам и военнопленными. Сколько людей, в том числе детей смогла спасти таким образом исполнительный директор организации Лариса Алавердян – тема отдельного разговора. Так что мы давно были в теме, знали очень многих людей и этот вопрос не был проблемой. Главными задачами стали разработка концепции проекта и поиск видео- и фотоматериалов и документов. В своих фильмах вы говорите о том, что за погромы армян в Азербайджане ответственности никто так и не понес. В то же время на сайте вашего проекта – www.karabakhrecords.info представлена действительно уникальная доказательная база. Можно ли использовать этот ресурс на международных площадках разного формата, в том числе – в правовом поле? Наша общественная организация «Против правового произвола» занимается этими вопросами с 1989 года, в годы войны ее основной задачей была помощь беженцам из Азербайджана и оккупированных районов Арцаха, освобождение и помощь заложникам и военнопленными. Сколько людей, в том числе детей смогла спасти таким образом исполнительный директор организации Лариса Алавердян – тема отдельного разговора. Так что мы давно были в теме, знали очень многих людей и этот вопрос не был проблемой. Главными задачами стали разработка концепции проекта и поиск видео- и фотоматериалов и документов.Собранные нами материалы – солидный историко-документальный архив. Правовая сторона дела – сложный вопрос, на который до сих пор нет четкого ответа, поскольку наши юристы-международники им пока не занимались. Я думаю, что давно назрела необходимость создания на государственном уровне рабочей группы историков, юристов-международников и экспертов в карабахском вопросе для профессионального исследования материалов и четкого ответа на ваш вопрос. С другой стороны, судебные иски имущественного характера могут подавать сами беженцы из Азербайджана. Мы видим, что в последние годы такого рода иски подают потомки армян, проживавших в Западной Армении. Думаю, беженцам не надо ждать 100 лет, чтобы делать это. И кстати, в Евросуде уже рассматривалось одно такое дело. Но повторяю, я не специалист в области права, вопросом следует заниматься на профессиональном юридическом уровне. А готовы ли сами беженцы к судебным разбирательствам? Все-таки это нелегкий психологический процесс, особенно после того, что они пережили... Представьте, многие уже готовы, и в ходе встреч с нами в США они об этом говорили и спрашивали совета. 25-27 лет назад эти люди потеряли своих родных и близких, абсолютно все имущество и находились в ужаснейшем состоянии. По сути, сейчас они только-только окончательно приходят в себя. Тем, кто уехал в Америку, наверное, повезло больше. Они давно встали на ноги, в материальном смысле у подавляющего большинства все хорошо, важно также, что они чувствуют себя в безопасности. Поэтому могут себе позволить думать о судебных тяжбах. Представьте, многие уже готовы, и в ходе встреч с нами в США они об этом говорили и спрашивали совета. 25-27 лет назад эти люди потеряли своих родных и близких, абсолютно все имущество и находились в ужаснейшем состоянии. По сути, сейчас они только-только окончательно приходят в себя. Тем, кто уехал в Америку, наверное, повезло больше. Они давно встали на ноги, в материальном смысле у подавляющего большинства все хорошо, важно также, что они чувствуют себя в безопасности. Поэтому могут себе позволить думать о судебных тяжбах. Кстати, у нашей организации есть опыт подобного рода: в 1997 году мы подготовила материалы по марагинской резне и отправили их в Комитет по правам человека ООН. Марага – армянское село в Мартакертском районе, которое 10 апреля 1992 года подверглось нападению со стороны подразделений азербайджанского ОМОНа. За несколько часов там было зверски убито около 50 человек, остальные 60 жителей были взяты в заложники, в основном пожилые люди, женщины и 9 детей. Баронесса Керолайн Кокс, побывавшая в Мараге спустя 3 дня после бойни, назвала трагедию «современной Голгофой». Спустя 5 лет организация «Против правового произвола» собрала документы и свидетельства очевидцев, в том числе тех, кого удалось вызволить из плена. Мы отправили Марагинскую папку в Комиссию по правам человека ООН – инстанцию не судебную, но весьма авторитетную. Через несколько месяцев пришел ответ: «Пришлите дополнительные материалы, нас это интересует». К сожалению, для продолжения процесса ресурса общественной организации оказалось явно недостаточно: нужно было перевести весь собранный материал на английский язык, нанимать юристов, которые бы профессионально все оформили и проконсультировали, и прочее, прочее.. Это требовало немалых денег, которых у организации, естественно, не было. Процессом такого масштаба должно заниматься государство. Могу добавить одно: если мы пока не созрели для работы в правовом формате, то на общественно-политическом и особенно дипломатическом поле эти вопросы необходимо поднимать постоянно, регулярно и в самых разных форматах. К сожалению, пока что наша дипломатия, мягко говоря, не активна в этом направлении. В эти дни мы вспоминаем также жертв «сумгаита»… Геноцид армян в Сумгаите – наиболее задокументированное преступление против армянского народа в конце 20 века. У нас имеется большой объем и видеоматериалов, и документов, и фотографий, и свидетельств. А главное – имеются материалы уголовного расследования и судебных процессов. То, что все это было спущено на тормозах, потому что Баку и Кремль стремились скрыть истинные масштабы трагедии, - это факт. Но даже в таких условиях был собран огромный документальный материал, часть которого у нас есть. Я более чем уверена, что в архивах спецслужб и Азербайджана, и России как правопреемницы СССР хранится очень много материалов, в том числе – видеокадров, фотографий и материалов расследований. Об этом нам намекали сами бывшие сотрудники КГБ, с которыми мы беседовали в рамках проекта. Геноцид армян в Сумгаите – наиболее задокументированное преступление против армянского народа в конце 20 века. У нас имеется большой объем и видеоматериалов, и документов, и фотографий, и свидетельств. А главное – имеются материалы уголовного расследования и судебных процессов. То, что все это было спущено на тормозах, потому что Баку и Кремль стремились скрыть истинные масштабы трагедии, - это факт. Но даже в таких условиях был собран огромный документальный материал, часть которого у нас есть. Я более чем уверена, что в архивах спецслужб и Азербайджана, и России как правопреемницы СССР хранится очень много материалов, в том числе – видеокадров, фотографий и материалов расследований. Об этом нам намекали сами бывшие сотрудники КГБ, с которыми мы беседовали в рамках проекта. К сожалению, от Азербайджана ждать рассекречивания архива более чем наивно – наоборот, они всячески стремятся скрыть истину и масштабы преступления, пытаясь цинично извратить и фальсифицировать факты. Грубое и бесперспективное занятие, потому что даже имеющихся у нас материалов вполне достаточно для составления очень пухлой и весьма убедительной папки сумгаитского преступления. Но для этого опять-таки требуется работа на профессиональном историко-юридическом уровне. Потому что даже наша информационно-пропагандистская работа дает просто потрясающие результаты, обнажая и раскрывая такие подробности событий, о которых мы пару лет назад просто понятия не имели… Фильмы проекта можно посмотреть по следующей ссылке:«Обыкновенный геноцид» Анна Тавакалян / PanARMENIAN.Net Tweet Армянские погромы в Баку Во время погромов армян с 13 по 19 января 1990 года, по разным оценкам, в Баку было убито до 400 человек, почти 200 тысяч армян были изгнаны из столицы Азербайджана. Установить точное число погибших в Баку невозможно, так как следствия по делу о погромах не проводилось.



Погромы и убийства мирных жителей продолжались до 20 января, когда в город были введены подразделения Советской Армии. К 12-13 января 1990 года армянские погромы в Баку приобрели организованный и массовый характер. 13 января после 17:00 часов толпа из примерно 50 тысяч человек, вышедшая с митинга на площади Ленина, разделившись на группы, стала методично, дом за домом, "очищать" город от армян.



17 января 1990 года Европарламент принял резолюцию, призывающую Европейский Совет министров иностранных дел и Совет Европы вступиться за армян перед правительством СССР и требовавшую оказать немедленную помощь Армении и Нагорному Карабаху. 18 января группа американских сенаторов направила письмо Михаилу Горбачеву, в котором выразила озабоченность в связи с погромами армян в Баку и призвала к объединению Нагорного Карабаха с Арменией.



Всего в результате этнических чисток c 1988 по 1990 годы из Азербайджана вынуждено было уехать около полумиллиона армян, часть которых пополнила Диаспору, а больше половины приехали в Армению на постоянное место жительства. Погромы армян в Сумгаите Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 г. стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению. В центре внимания В центре внимания Адвокат: Состояние здоровья Артура Саркисяна ухудшилось Адвокат доставившего хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер) Артура Саркисяна сообщил об ухудшении здоровья своего подзащитного. Статьи: Общество Пулитцеровские фотографии «Я обрадовалась за родителей, дождавшихся своего ребенка» Мой друг и мой враг Маркетинговые хитрости супермаркетов «Сундук» мертвеца