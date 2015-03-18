В российской экономике довольно сложные времена: с одной стороны падение цен на нефть, с другой стороны – западные санкции, с третьей – колебания валюты. Каким образом влияет экономическая ситуация в России на работу армянской банковской системы?

Армения относится к странам, наиболее тесно взаимосвязанным с Россией, поэтому изменения, которые происходят в России, очень сильно сказываются на Армении.

Есть опасения, что значительно сократится объем инвестиций российского капитала в экономику Армении. Конечно, армянская банковская сфера сейчас чувствует происходящие изменения, так как они напрямую отражаются на платежеспособности наших клиентов.

Для нас, как для банка с большой розничной сетью и долей рынка по кредитам населению, важно, что сокращается объем переводов в Армению. Мы надеемся, что это временно, потому что переводы физических лиц – очень важный показатель, от которого напрямую зависит платежеспособность населения в республике.

Мы надеемся, что этот показатель выровняется до конца года и вернется на уровень 2013-2014 гг.

Если говорить в целом о банковской системе, то сейчас все взяли паузу для перестройки операций и апдейта стратегии развития в соответствии с новыми экономическими реалиями. Думаю, что в кратчайшие сроки эта работа будет выполнена и банки вернутся к активному кредитованию как населения, так и бизнеса Армении. Для нас как члена группы ВТБ армянский рынок интересен, и мы видим в нем потенциал, особенно в свете принятых политических решений, направленных на еще более тесную интеграцию России и Армении.

Недавно правительство Армении установило порядок возврата уплаченного подоходного налога лицам, которые платят ипотечные кредиты. Получается, что граждане Армении могут пользоваться ипотекой без процентов и приобретать квартиры за счет подоходного налога, выплачиваемого в государственную казну из зарплаты или других видов налога. Как это отразится на взаимодействии клиентов с банками?

Я очень позитивно воспринимаю это изменение в законодательстве, поскольку это будет серьезнейшим стимулом для строительного рынка Армении, где на фоне изменения экономической ситуации продажи в прошлом году замедлились. Принимая во внимание долю строительства и смежных производств в ВВП страны, это решение можно назвать одной из главных точек роста на ближайший год.

Сейчас важно отработать практику применения этого закона, потому что пока еще не совсем понятна сама схема, по которой он будет работать: взаимодействие с налоговой службой, взаимодействие банков с налоговыми агентами, как это будут ощущать на себе физлица – все это вопросы, требующие отработки.

Но мы надеемся, что ко второй половине этого года эта программа станет одним из самых интересных инструментов. По крайней мере, наш банк точно будет участвовать в ней и предоставлять ипотеку по этой программе.

Одним из приоритетных направлений Вашего банка является кредитование малого бизнеса. С какими рисками сталкивается банк при работе c армянскими предпринимателями? В чем специфика работы с армянским сектором?

Дело в том, что специфика работы с малым бизнесом везде практически одна и та же, потому что те процедуры, которые проводят консультанты, занимающиеся малым бизнесом, практически не меняются. Можно сказать, что существует один и тот же хорошо отработанный подход.

Для меня же специфика работы с малыми предприятиями именно в Армении в основном заключается в том, что армянские предприниматели очень изобретательны. Они не могут ограничиться одним бизнесом, сконцентрироваться на одном деле и каждый раз начинают создавать «промышленную империю», что мешает им оценивать риски бизнеса.

Большая диверсификация и распыление своих усилий по разным направлениям приводит к тому, что в компаниях возникают проблемы с бизнесом, проблемы с платежеспособностью.

Но в то же время одна из задач коммерческих банков – это учить наших клиентов правильно распоряжаться своими финансами, дисциплинированно и четко. Наверное, это и есть главная специфика.

Сейчас компания Armenia Country Branding team заканчивает свои разработки по построению бренда для Армении. Что бы Вы могли предложить «армянскому бренду» от банковского сектора?

Думаю, что банковская система Армении может себя позиционировать, особенно для бренда Армении на международной арене, как система, готовая поддержать международные инвестиции, направленные на развитие бизнеса, на вложение в Армению, а также как банковский сектор с высококлассными специалистами с международным опытом и хорошим международным образованием.