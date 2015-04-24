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Единственная сила, которая может на что-то повлиять, — это мы

System Of A Down:

Единственная сила, которая может на что-то повлиять, — это мы

24 апреля 2015
PanARMENIAN.Net - Вечером 23-го апреля, в преддверии Дня памяти жертв Геноцида армян, на Площади республики прошел долгожданный концерт группы System Of A Down, в рамках концертного тура Wake Up The Souls. Он еще долгое время останется непревзойденным как по своим масштабам, так и количеством зрителей и всепоглощающей энергетикой.

До ереванского концерта музыканты выступили с концертами в США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах. На протяжении трех недель давали десятки пресс-конференции, призванные привлечь внимание общественности к вопросу признания факта массового истребление армян. Тема геноцида всегда была важной для System Of A Down: все участники группы имеют армянское происхождение и являются потомками мигрантов, переживших трагедию. Именно ей посвящены песни «P.L.U.C.K.», «Holy Mountains» и фильм «Кричащие» (2006), созданный при активной поддержке музыкантов.

Журнал Rolling Stone собрал важные откровения участников группы за время тура.

Турции придется примириться с правдой

Серж Танкян: «Я думаю, это всего лишь дело времени, и Турция признает свою собственную историю. Весь мир оказывает на них давление: Международная ассоциация исследователей геноцида, выдающиеся ученые, историки. Им придется примириться с правдой. Мы были очень рады тому, что папа римский официально признал Геноцид, назвав его первым геноцидом XX века, и пообещал открыть архивы Ватикана, посвященные этому вопросу. Он делал такие заявления еще в Аргентине, до того, как стал папой, и мы рады видеть лидера, который не отказывается от своей позиции, даже обретя гораздо более высокий статус, и продолжает отстаивать правду».

Турецкие поклонники изо всех сил защищали нас

Серж Танкян: «На самом деле у нас очень много поклонников в Турции, и мы очень им благодарны, потому что несколько лет назад турецкие СМИ старались очернить System Of A Down, мы даже публиковали опровержения на нашем сайте. А поклонники, в свою очередь, изо всех сил защищали нас, писали редакторам газет. Мы хотели включить и Стамбул в наш тур, но администрация премьер-министра нам отказала. Я бы хотел добавить, что геноцид армян — это преступление против человечества, а не отдельная проблема армян и турок. Сейчас в Турции есть сильное гражданское движение, в котором принимают участие многие исследователи, писатели, журналисты, артисты, и они борются за признание факта геноцида и за демократизацию Турции».

Насилие порождает насилие, по-другому не бывает

Серж Танкян: «Лично я, как и все члены нашей группы, выступаю против любых форм насилия. Насилие порождает насилие, по-другому не бывает. На протяжении истории мы видели немало примеров переворотов, когда люди брали в руки оружие, чтобы бороться с несправедливостью, свергали правительства, и понять, почему так происходило, можно. Но в общем и целом насилие — это не выход».

Джон Долмаян: «Пусть это прозвучит банально, но, на мой взгляд, Ганди был самым мудрым человеком за последние десятилетия».

Необходимо привлечь внимание к проблеме признания Геноцида армян

Джон Долмаян: «Сейчас мы заняты только этим турне, сосредоточены на том, чему он посвящен. В частных беседах мы, конечно, обсуждаем, что, может быть, потом начнем работать в студии, но сейчас мы не хотели бы отвлекаться от главной цели этого тура. Необходимо привлечь внимание к проблеме признания геноцида армян и к столетней годовщине тех событий».

В детстве мы слушали все подряд

Джон Долмаян: «Что мы слушали в детстве? О, это будет долгий ответ. Если вкратце, мы слушали все подряд, все, что можно представить, от рока и джаза до классической музыки».

Мой дед был хорошим человеком

Джон Долмаян: «Армянин, который меня вдохновляет - мой дед. Он пережил геноцид, приехал в Ливию ни с чем, наладил жизнь для себя и своей семьи, потом воевал во Второй мировой. Он был хорошим человеком».

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7 главных откровений с московской пресс-конференции System Of A Down. Rolling Stone
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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