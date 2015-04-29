Тадевос Бебек: В Турции армяне вынуждено были «хорошими соседями» PanARMENIAN.Net - Известный представитель армянской общины Стамбула Тадевос Бебек в интервью «Бианет» говорит о Геноциде, проблемах и страхах армян, живущих в Турции, и об истории своей семьи. Тадевос Бебек родился в единственной армянонаселенной деревне Вакифли в Турции, затем переехал в Карабюк, где не было ни одного армянина, а ныне живет в Стамбуле. Бебек по профессии стоматолог, он также является членом идеологической платформы, которая занимается проблемами армян Турции. Бебек не учился в армянских школах; в молодости он был членом левых движений Турции и занимался политикой. В 2008 году, после болезни армянского патриарха Константинополя архиепископа Месропа Мутафяна, и в частности, после объявления о его недееспособности, Бебек боролся за назначение выборов нового патриарха. Он до сих пор считает, что архиепископ Атешян плохой лидер для армян. Представляем интервью с некоторыми сокращениями: Откуда вы родом? Я родился в единственной армянонаселенной деревне Вакифли, которая находится в провинции Хатай (Александрек). До 1900 года этот район назывался «Мусалер», в нем было 7 армянских деревень. После обнародования плана преступления в 1915 году, наши организовали сопротивление и поднялись на гору Муса лер, где 40 дней держали оборону. В годы Первой мировой войны, армянский лейтенант, служивший во Французском флоте, который тогда патрулировал Средиземное море, заметил наших. Их увезли в Египет, в Порт-Саид, а затем 4 года содержали в палатках Красного креста. Мой дед рассказывал, что тогда ему было 8 лет. После окончания войны, район Хатай перешел под управление Франции и наши вновь вернулись в свои села. Однако, отмечу, что часть из них осталась в Египте. У нас и сегодня есть родственники, которые там живут. Я родился в единственной армянонаселенной деревне Вакифли, которая находится в провинции Хатай (Александрек). До 1900 года этот район назывался «Мусалер», в нем было 7 армянских деревень. После обнародования плана преступления в 1915 году, наши организовали сопротивление и поднялись на гору Муса лер, где 40 дней держали оборону. В годы Первой мировой войны, армянский лейтенант, служивший во Французском флоте, который тогда патрулировал Средиземное море, заметил наших. Их увезли в Египет, в Порт-Саид, а затем 4 года содержали в палатках Красного креста. Мой дед рассказывал, что тогда ему было 8 лет. После окончания войны, район Хатай перешел под управление Франции и наши вновь вернулись в свои села. Однако, отмечу, что часть из них осталась в Египте. У нас и сегодня есть родственники, которые там живут. До 1938 года Хатай находился во власти Франции. В течение этих 20 лет наши односельчане вновь построили школу, поскольку старая была уничтожена. В школе преподавали французский, армянский и турецкий языки. В 1939 году Хатай был включен в состав Турции. Некоторые жители деревни говорили, что «турки вновь возвращаются» и уезжали в Сирию и Ливан, а оттуда — в другие страны. Естественно, некоторые не захотели покинуть свои земли и обосновались в деревне Вакифли. Те, кто остался в Ливане, основали деревню Айнчар. Вы переехали оттуда в Карабюк? Мой отец оставил школу в годы Второй мировой войны и посвятил себя стоматологии. Работал по профессии в деревне Кырыкхан в Атайе, а я два года проучился в местной школе. В то время в деревне было всего 5-6 армянских семей. Это была многонациональная деревня, никто никого не боялся. Я помню, в нашем доме висел ковер. Когда читали азан (призыв к обязательной молитве в исламе – ред.), мы выключали радио. Мой отец оставил школу в годы Второй мировой войны и посвятил себя стоматологии. Работал по профессии в деревне Кырыкхан в Атайе, а я два года проучился в местной школе. В то время в деревне было всего 5-6 армянских семей. Это была многонациональная деревня, никто никого не боялся. Я помню, в нашем доме висел ковер. Когда читали азан (призыв к обязательной молитве в исламе – ред.), мы выключали радио. После того, как я окончил среднюю школу, в связи с работой отца мы переехали в Карабюк, где я оказался в совершенно незнакомой обстановке. В Карабюке не было ни одного армянина, единственной армянской семьей была наша. В школе меня спрашивали, почему меня зовут Тадевос, а я боялся сказать, что я армянин. Я отвечал, что мои деды очень любили композитора Тадевоса и потому назвали меня в честь него. Я не мог сказать, что меня назвали в честь одного из 12 апостолов Христа (Фаддей- ред). Это был очень сложный период. В первые годы я очень плохо учился. Когда на уроках истории говорили об армянах, во мне все переворачивалось, печаль душила меня. Потом все узнали, что я армянин, однако я так и не набрался смелости говорить об этом открыто. Мой отец дружил с судьями, прокурорами, начальником милиции. Они устраивали пиршества в конце недели, а мой отец всегда брал на себя расходы. Он также помогал людям деньгами. Он делал это вынужденно, чтобы все говорили: «У меня очень хороший сосед – армянин». Армяне вынужденно были хорошими соседями, у них не было другого выхода. Армянин Севак Балыкчи был убит 24 апреля во время воинской службы. Что для армян значит военная служба (в турецкой армии - ред.)? (24 апреля 2011 года, в день 96 годовщины Геноцида армян, в воинской части был убит солдат-срочник турецкой армии, армянин Севак Шахин Балыкчи-ред.). В последние годы, армяне дают своим сыновьям странные имена. Все из-за того, чтобы во время воинской службы они не сталкивались со сложностями из-за имени. Для армян, служить в турецкой армии означает пройти через трудности и страх. По причине дедовщины, они могут столкнуться с личной дискриминацией. Например, в нашей воинской части командир пытался силой обрезать одного из солдат. Мы его еле спасли…. В последние годы, армяне дают своим сыновьям странные имена. Все из-за того, чтобы во время воинской службы они не сталкивались со сложностями из-за имени. Для армян, служить в турецкой армии означает пройти через трудности и страх. По причине дедовщины, они могут столкнуться с личной дискриминацией. Например, в нашей воинской части командир пытался силой обрезать одного из солдат. Мы его еле спасли…. Я проходил военную службу в Догубаязите (Баязет), на границе с Арменией. Я был унтер-офицером и служил в мед.пункте. Когда начались учения, меня заставили принять в них участие. Командир сказал, что враг придет со стороны Агрыдага (гора Масис- ред.) и мы должны разработать соответствующий план действий. Я сказал командиру, что там живут армяне, и что эти самые враги, по его словам, армяне. Я спросил, знает ли он, что я тоже армянин? Он ответил, что успел изучить мое личное дело и знает об этом. В вашей семье рассказывали про Геноцид армян? Пожилые люди рассказывали о событиях в Муса лере. В деревне мы вели себя свободно, запреты начались после того, как мы уехали оттуда. Мы не спрашивали, а пожилые люди не рассказывали. Мы начали говорить только в последние годы. Сейчас, при каждом удобном случае я говорю об этом. К сожалению, люди не знают ничего, кроме государственной идеологии. Они только начинают учиться. Какое значение имеет 100-летняя годовщина? Боль остается болью, для боли не существует времени. Однако 100-летняя годовщина — это символ, который важен с точки зрения истории. Нас становится все меньше, осталось всего 60 тысяч. Государство не может ограничиться словами «мы откроем архивы, пусть историки их исследуют». Полтора миллиона человек были истреблены на этих землях, тысячи людей стали беженцами. Была уничтожена мощнейшая культура. Капиталы убитых были присвоены турками, которые разбогатели за их счет, однако в плане культуры Турция обеднела. Нужно учитывать это. Пожилые люди рассказывали о событиях в Муса лере. В деревне мы вели себя свободно, запреты начались после того, как мы уехали оттуда. Мы не спрашивали, а пожилые люди не рассказывали. Мы начали говорить только в последние годы. Сейчас, при каждом удобном случае я говорю об этом. К сожалению, люди не знают ничего, кроме государственной идеологии. Они только начинают учиться.Боль остается болью, для боли не существует времени. Однако 100-летняя годовщина — это символ, который важен с точки зрения истории. Нас становится все меньше, осталось всего 60 тысяч. Государство не может ограничиться словами «мы откроем архивы, пусть историки их исследуют». Полтора миллиона человек были истреблены на этих землях, тысячи людей стали беженцами. Была уничтожена мощнейшая культура. Капиталы убитых были присвоены турками, которые разбогатели за их счет, однако в плане культуры Турция обеднела. Нужно учитывать это. Правительство организовало мероприятия в Чанакалле 24 апреля (интервью было взято 20 апреля- ред.). Одновременно с прогрессом, который ощущается за последние 10 лет, мышление правительства находится на допотопном уровне. Правительство боится встать лицом к лицу с историей и делает все, чтобы предать ее забвению. Канцлер Западной Германии Вилли Брандт встал на колени перед мемориальным комплексом Варшавского гетто и попросил прощения за геноцид евреев. И что произошло? Он что-то потерял? В этом году весь мир обратил свой взгляд к Турции. Мы не можем ничего изменить Галлипольскими мероприятиями. Правительство должно сделать что-то существенное, что послужит началом нового процесса. А мы будем надеяться, что наши общие мечты воплотятся в реальность». Бианет Ссылки по теме: ArmenianGenocide100.org: В Турции армяне вынуждено были «хорошими соседями» Tweet Геноцид армян Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.



Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.



Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями. В центре внимания В центре внимания Адвокат: Состояние здоровья Артура Саркисяна ухудшилось Адвокат доставившего хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер) Артура Саркисяна сообщил об ухудшении здоровья своего подзащитного. Статьи: Общество Пулитцеровские фотографии «Я обрадовалась за родителей, дождавшихся своего ребенка» Мой друг и мой враг Маркетинговые хитрости супермаркетов «Сундук» мертвеца