Алексей Дмитриев:
История нашей рыбы начинается на вершине древнего библейского Арарата
19 мая 2015
PanARMENIAN.Net - Россияне все больше отдают предпочтение рыбной продукции действующей в Армении компании ARTEZIANICA. В чем секрет подобной популярности, какие инновационные технологии использует компания, каковы перспективы развития рыбной отрасли в Армении. На эти и другие вопросы отвечает владелец армянской перерабатывающей компании ARTEZIANICA Алексей Дмитриев.
Алексей, Армения уже приобрела славу регионального лидера по аквакультурному рыбоводству и в Республике действует большое количество подобных предприятий. Ваша компания является одним из крупнейших экспортеров рыбной продукции Республики Армения. Почему россияне отдают предпочтение именно продукции ARTEZIANICA?В первую очередь, это концепция - Динамика Натурального (Dynamic Organic). Можно сказать, что история нашей рыбы начинается на вершине древнего библейского Арарата. Ведь именно там, в условиях вечной мерзлоты образуются снега, вода от таяния которых, создает уникальные природные источники Араратской долины, где мы и выращиваем нашу рыбу. Плюс передовые технологии рыбоводства, специально разработанная в Дании программа питания. В результате мы получается уникальный органический продукт с абсолютно чистым, первозданным вкусом. Кроме того, важнейшей направляющей силой производства и залогом гарантированного качества продукции ARTEZIANICA являются профессиональный сертифицированный персонал и строгий контроль каждого звена – начиная с условий переработки, упаковки, хранения и заканчивая транспортировкой продукции потребителям. То есть мы с полной уверенностью можем сказать, что знаем все про нашу рыбу - от процесса вылова до ее появления на прилавке магазина или у дверей клиента.
В последнее время актуализировался экологический вопрос – эксплуатация артезианских скважин в Араратской долине может привести к истощению природных водных ресурсов в Армении…Делая свои капиталовложения в Армению, мы изначально планировали долгосрочное сотрудничество, что предполагает максимально бережное отношение к ресурсам страны, в которой мы делаем бизнес. Приведу простой факт - по данным учетов разрешений на водопользование, т.е. ресурсам воды и количеству скважин, компания ARTEZIANICA является наиболее бережливым предприятием. Занимая лидирующие позиции по производству, мы используем воду скважин Араратской долины почти в 50 раз меньше некоторых других рыбоводческих хозяйств.
Современные технологии и бережное отношение к ресурсам – ключевые на наш взгляд моменты в области промышленного производства рыбы в Армении. Типовые бизнес-законы – монополизм, неоправданная масштабность, злоупотребление водными ресурсами, нерыночные правила игры – это отжившие свой век понятия, тормозящие развитие отрасли. Выращивание рыбы – это не продажа запчастей или эксплуатация гостиницы. Специфика колоссальная. Очень важны сотрудничество с экспертами, учет особенностей роста рыбы, нереста, возможных заболеваний и прочего. Технологии ARTEZIANICA позволяют насыщать кислородом воду, кормить рыбу идеально подходящим кормом. Два этих компонента – качественный корм и рециркуляция воды с насыщением ее кислородом – это ответственный подход к экономии воды.
Армения находится в сложном регионе, транспортные возможности республики ограничены, в свою очередь в России, которая является главным адресатом армянского экспорта, тоже сложилась непростая ситуация – санкции Запада, девальвация рубля, дешевеющая нефть… С какими проблемами сталкивается ваша компания в этих условиях?Действительно, валютные колебания существенно усложняют экспортные возможности армянских производителей на внешнем рынке. Надо признать, что есть очевидный спад общего спроса в России, но при этом тот, кто уходит с рынков, тому будет очень сложно потом на него вернуться. Так недавно говорил президент России Владимир Путин европейским производителям, поддержавшим санкции, и мы полностью согласны с его позицией. Понимая все это, мы несем риски, в том числе финансовые, ответственно подходя к нашим контрактным обязательствам. В текущей ситуации крупные российские сети предпочитают работать с проверенными, добросовестными, надежными контрагентами. Поэтому в это непростое время нам удается даже расширять ассортимент выпускаемой нами продукции.
Какими Вам – российскому инвестору, видятся перспективы рыбной отрасли в Армении?Безусловно, мы хотим, чтобы рыбная промышленность в Армении развивалась, чтобы появлялись новые рабочие места, и Армения в очередной раз вошла в историю, развив у себя производство редкой и уникальной рыбы. Для себя мы видим путь постоянного совершенствования – ARTEZIANICA будет внедрять новые технологии, готовить новых специалистов, на всех этапах использовать только экспертный подход.
Выращивание, обработка рыбы и икры – это искусство, и искусство не массовое. И ARTEZIANICA готова экспортировать это искусство в мир!
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