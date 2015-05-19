Алексей Дмитриев: История нашей рыбы начинается на вершине древнего библейского Арарата PanARMENIAN.Net - Россияне все больше отдают предпочтение рыбной продукции действующей в Армении компании ARTEZIANICA. В чем секрет подобной популярности, какие инновационные технологии использует компания, каковы перспективы развития рыбной отрасли в Армении. На эти и другие вопросы отвечает владелец армянской перерабатывающей компании ARTEZIANICA Алексей Дмитриев. Алексей, Армения уже приобрела славу регионального лидера по аквакультурному рыбоводству и в Республике действует большое количество подобных предприятий. Ваша компания является одним из крупнейших экспортеров рыбной продукции Республики Армения. Почему россияне отдают предпочтение именно продукции ARTEZIANICA? В первую очередь, это концепция - Динамика Натурального (Dynamic Organic). Можно сказать, что история нашей рыбы начинается на вершине древнего библейского Арарата. Ведь именно там, в условиях вечной мерзлоты образуются снега, вода от таяния которых, создает уникальные природные источники Араратской долины, где мы и выращиваем нашу рыбу. Плюс передовые технологии рыбоводства, специально разработанная в Дании программа питания. В результате мы получается уникальный органический продукт с абсолютно чистым, первозданным вкусом. Кроме того, важнейшей направляющей силой производства и залогом гарантированного качества продукции ARTEZIANICA являются профессиональный сертифицированный персонал и строгий контроль каждого звена – начиная с условий переработки, упаковки, хранения и заканчивая транспортировкой продукции потребителям. То есть мы с полной уверенностью можем сказать, что знаем все про нашу рыбу - от процесса вылова до ее появления на прилавке магазина или у дверей клиента. В последнее время актуализировался экологический вопрос – эксплуатация артезианских скважин в Араратской долине может привести к истощению природных водных ресурсов в Армении… Делая свои капиталовложения в Армению, мы изначально планировали долгосрочное сотрудничество, что предполагает максимально бережное отношение к ресурсам страны, в которой мы делаем бизнес. Приведу простой факт - по данным учетов разрешений на водопользование, т.е. ресурсам воды и количеству скважин, компания ARTEZIANICA является наиболее бережливым предприятием. Занимая лидирующие позиции по производству, мы используем воду скважин Араратской долины почти в 50 раз меньше некоторых других рыбоводческих хозяйств. В первую очередь, это концепция - Динамика Натурального (Dynamic Organic). Можно сказать, что история нашей рыбы начинается на вершине древнего библейского Арарата. Ведь именно там, в условиях вечной мерзлоты образуются снега, вода от таяния которых, создает уникальные природные источники Араратской долины, где мы и выращиваем нашу рыбу. Плюс передовые технологии рыбоводства, специально разработанная в Дании программа питания. В результате мы получается уникальный органический продукт с абсолютно чистым, первозданным вкусом. Кроме того, важнейшей направляющей силой производства и залогом гарантированного качества продукции ARTEZIANICA являются профессиональный сертифицированный персонал и строгий контроль каждого звена – начиная с условий переработки, упаковки, хранения и заканчивая транспортировкой продукции потребителям. То есть мы с полной уверенностью можем сказать, что знаем все про нашу рыбу - от процесса вылова до ее появления на прилавке магазина или у дверей клиента.Делая свои капиталовложения в Армению, мы изначально планировали долгосрочное сотрудничество, что предполагает максимально бережное отношение к ресурсам страны, в которой мы делаем бизнес. Приведу простой факт - по данным учетов разрешений на водопользование, т.е. ресурсам воды и количеству скважин, компания ARTEZIANICA является наиболее бережливым предприятием. Занимая лидирующие позиции по производству, мы используем воду скважин Араратской долины почти в 50 раз меньше некоторых других рыбоводческих хозяйств. Современные технологии и бережное отношение к ресурсам – ключевые на наш взгляд моменты в области промышленного производства рыбы в Армении. Типовые бизнес-законы – монополизм, неоправданная масштабность, злоупотребление водными ресурсами, нерыночные правила игры – это отжившие свой век понятия, тормозящие развитие отрасли. Выращивание рыбы – это не продажа запчастей или эксплуатация гостиницы. Специфика колоссальная. Очень важны сотрудничество с экспертами, учет особенностей роста рыбы, нереста, возможных заболеваний и прочего. Технологии ARTEZIANICA позволяют насыщать кислородом воду, кормить рыбу идеально подходящим кормом. Два этих компонента – качественный корм и рециркуляция воды с насыщением ее кислородом – это ответственный подход к экономии воды. Армения находится в сложном регионе, транспортные возможности республики ограничены, в свою очередь в России, которая является главным адресатом армянского экспорта, тоже сложилась непростая ситуация – санкции Запада, девальвация рубля, дешевеющая нефть… С какими проблемами сталкивается ваша компания в этих условиях? Действительно, валютные колебания существенно усложняют экспортные возможности армянских производителей на внешнем рынке. Надо признать, что есть очевидный спад общего спроса в России, но при этом тот, кто уходит с рынков, тому будет очень сложно потом на него вернуться. Так недавно говорил президент России Владимир Путин европейским производителям, поддержавшим санкции, и мы полностью согласны с его позицией. Понимая все это, мы несем риски, в том числе финансовые, ответственно подходя к нашим контрактным обязательствам. В текущей ситуации крупные российские сети предпочитают работать с проверенными, добросовестными, надежными контрагентами. Поэтому в это непростое время нам удается даже расширять ассортимент выпускаемой нами продукции. Какими Вам – российскому инвестору, видятся перспективы рыбной отрасли в Армении? Безусловно, мы хотим, чтобы рыбная промышленность в Армении развивалась, чтобы появлялись новые рабочие места, и Армения в очередной раз вошла в историю, развив у себя производство редкой и уникальной рыбы. Для себя мы видим путь постоянного совершенствования – ARTEZIANICA будет внедрять новые технологии, готовить новых специалистов, на всех этапах использовать только экспертный подход. Действительно, валютные колебания существенно усложняют экспортные возможности армянских производителей на внешнем рынке. Надо признать, что есть очевидный спад общего спроса в России, но при этом тот, кто уходит с рынков, тому будет очень сложно потом на него вернуться. Так недавно говорил президент России Владимир Путин европейским производителям, поддержавшим санкции, и мы полностью согласны с его позицией. Понимая все это, мы несем риски, в том числе финансовые, ответственно подходя к нашим контрактным обязательствам. В текущей ситуации крупные российские сети предпочитают работать с проверенными, добросовестными, надежными контрагентами. Поэтому в это непростое время нам удается даже расширять ассортимент выпускаемой нами продукции.Безусловно, мы хотим, чтобы рыбная промышленность в Армении развивалась, чтобы появлялись новые рабочие места, и Армения в очередной раз вошла в историю, развив у себя производство редкой и уникальной рыбы. Для себя мы видим путь постоянного совершенствования – ARTEZIANICA будет внедрять новые технологии, готовить новых специалистов, на всех этапах использовать только экспертный подход. Выращивание, обработка рыбы и икры – это искусство, и искусство не массовое. И ARTEZIANICA готова экспортировать это искусство в мир! 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