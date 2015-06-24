Денис Дворников: В НКР состоится литературный конкурс «Арцах. Образы будущего», посвященный памяти Карине Тер-Саакян PanARMENIAN.Net - В Нагорно-Карабахской Республике в августе-сентябре состоится литературный конкурс для молодежи «Арцах. Образы будущего». Литературный конкурс посвящен памяти обозревателя PanARMENIAN.Net Карине Тер-Саакян, которую мы потеряли год назад. Инициатор конкурса, публицист, эксперт Русско-Армянского Содружества Денис Дворников рассказал о подробностях этого проекта, его задачах и целях. Расскажите о замысле конкурса, кто участники, какие задачи? Конкурс для молодых жителей Нагорно-Карабахской Республики, от старшеклассников, до выпускников вузов, аспирантов, работающих молодых людей до 30 лет. Можно сказать, для всех, кто олицетворяет собой понятие «молодежь Арцаха». Чтобы стать участником и победить, нужно написать яркую интересную работу о будущем карабахцев на хорошем русском языке. Много писать не нужно, всего 2000 слов. Это формат эссе. В каком жанре должна быть представлена работа? Сочинение на тему? Или как вы говорите, эссе? В том-то и дело, что в любом. Это может быть забавный фельетон или интересные размышления о социальных вопросах, может быть романтическая история в диалогах, публицистическая статья. Главное, чтобы те, кто умеют и хотят писать по-русски, писали и делали это с удовольствием. Ведь где-нибудь в Гадруте живет талантливая романтичная барышня, которая прекрасно раскроет своих лирических героев, а в Шуши - потенциальный публицист, которому есть что сказать, главное получить хороший повод. Главный критерий – содержательность, увлекательность. О будущем надо писать только увлекательно. И только позитивно. То есть негативных сценариев вы просите не присылать? Нет, это конкурс оптимистов. Любое общество должно рисовать контуры своего будущего и эти контуры должны стимулировать к жизни, к работе, к рождению детей. К сожалению, в России этого сейчас нет. Но мы к этому неизбежно придем. Надеюсь, что в Арцахе получится создать устойчивую творческую атмосферу, направленную вперед. Но недавние события на линии соприкосновения, постоянные провокации со стороны Азербайджана, экономическая блокада, все это не очень хороший фон для радужных настроений. Армянский народ силен своей иронией и оптимизмом. И в самые тяжелые годы именно вера в будущее спасала людей, помогала выходить из самых тупиковых ситуаций. Да, у границ идет стрельба, есть и экономические трудности, а между тем, общество здесь здоровее, чем в благополучной Москве, например. Или в Киеве. Города чище и души людей светлее. На лицах нет гримасы столичного жителя, измученного бессмысленным шопингом. Поэтому я и мои друзья, коллеги, с нетерпением ждем первых конкурсных работ. Я уверен, что в них будут и эмоции, и тонкие рассуждения, и неповторимая армянская ирония. А что вы понимаете под образом будущего? Как это объяснить на пальцах? Тем более самым молодым участникам. Любой образ будущего начинается с человека. Давайте представим карабахского крестьянина через 30 лет. Как он одет? О чем мечтает? Какую музыку слушает, как отдыхает? Что его тревожит, а чему он рад? Как любит? И конечно, как работает, в чем видит смысл? Вот так отвечая на вопросы, мы постепенно создаем образ. Далее мы можем проанализировать его хозяйственную деятельность и получим социально-экономическое эссе. А можем познакомить с селянкой, у которой тоже есть свои мечты, тревоги и радости. Это уже романтическая история. Они могут ехать по хайвею в Ереван. Вокруг них тоже люди, той же эпохи обозримого будущего. Как они взаимодействуют? О чем спорят и за что понимают рюмку тутовки? Интересно же! Или возьмем нашего крестьянина и столкнем его с профессором Университета Месропа Маштоца, который к тому времени вошел в сотню университетов Европы, например. Их диалог может о многом рассказать. Можно отойти от литературных приемов и написать концепцию развития карабахского общества. Такая работа тоже может быть очень интригующей и интересной. Какой горизонт будущего вы подразумеваете? Горизонт в 30-50 лет. Это уже другое поколение, другая жизнь, но не настолько иная, чтобы писать совсем уж фантастические вещи с летающими тарелками. Фантастика, конечно, интересный жанр, но мы её оставим для другого конкурса. Традиционный вопрос: а судьи кто? Как говорил герой Мкртчяна в фильме «Мимино»: «В этот гостиница я директор», а от жюри очень многое зависит. Поэтому я пригласил молодых журналистов, публицистов, лидеров общественного мнения в соцсетях. Они представляют довольно известные издания. Конечно будем привлекать профессиональных литературоведов в качестве экспертов. Думаю, что состав жюри мы будем раскрывать постепенно. Ближе к началу конкурса сформируем его полностью. Всего будет 10-12 человек. Неравнодушных и абсолютно искренних. Как говорится, следите за нашими публикациями. Чем еще интересен проект? Думаю, что интересен момент интерактивности. У нас не слепое равнодушное жюри. Наоборот, мы хотим, чтобы пишущие ребята развивались дальше. И обязательно будем консультировать, помогать, давать рекомендации для дальнейшего обучения. Лучшие работы будут опубликованы в Работы принимаются только на русском языке? Да, только на русском. Очень важно, чтобы в Арцахе помнили, любили и пользовались языком Пушкина, Гоголя, Бунина, Шукшина, Довлатова… Это важно и для нашего общения и для международной интеграции Арцаха да и просто для гармоничного культурного развития молодых людей. Чем больше языков ты знаешь, тем больше возможностей реализовать себя. Как организован это конкурс? Есть ли государственная поддержка? Это частная инициатива. Проект реализуется вместе с русской общиной НКР и ее руководителем Галиной Михайловной Сомовой. Галина Михайловна проводит большую организационную работу. Идея проекта родилась два года назад, но к ее воплощению мы пришли только сегодня. Уже готова краткая информационная страница конкурса www.artsakh2000.com, скоро презентуем логотип. Все делаем сами, без грантов, спонсоров, господдержки. Хотя, будем рады добросовестным партнерам, которые помогут сделать этот конкурс ежегодным. Конкурс носит имя Карине Тер-Саакян. Да, Карине, которую мы знали и любили и по которой очень скучаем. Она была замечательным журналистом, писала прекрасные тексты, живые и яркие на разных языках. Хорошо владела русским словом. Что мы можем сделать для ушедших друзей? Только сохранить память о них. Молодые ребята должны знать о таких людях, как наша Карине. Когда старт? Прием конкурсных работ начнем с 1 августа, а завершим в последний день сентября. Призы будем вручать в октябре – такой вот осенний сбор творческого урожая получится. Но полагаю, что участникам не стоит терять время. Сейчас у многих летние каникулы и ребята могли бы подготовиться. Почитать как пишутся короткие произведения, определиться с жанром, подтянуть русский язык. Лично я готов помочь советом. Мои контакты есть в редакции и социальных сетях. Конкурс для молодых жителей Нагорно-Карабахской Республики, от старшеклассников, до выпускников вузов, аспирантов, работающих молодых людей до 30 лет. Можно сказать, для всех, кто олицетворяет собой понятие «молодежь Арцаха». Чтобы стать участником и победить, нужно написать яркую интересную работу о будущем карабахцев на хорошем русском языке. Много писать не нужно, всего 2000 слов. Это формат эссе.В том-то и дело, что в любом. Это может быть забавный фельетон или интересные размышления о социальных вопросах, может быть романтическая история в диалогах, публицистическая статья. Главное, чтобы те, кто умеют и хотят писать по-русски, писали и делали это с удовольствием. Ведь где-нибудь в Гадруте живет талантливая романтичная барышня, которая прекрасно раскроет своих лирических героев, а в Шуши - потенциальный публицист, которому есть что сказать, главное получить хороший повод. Главный критерий – содержательность, увлекательность. О будущем надо писать только увлекательно. И только позитивно.Нет, это конкурс оптимистов. Любое общество должно рисовать контуры своего будущего и эти контуры должны стимулировать к жизни, к работе, к рождению детей. К сожалению, в России этого сейчас нет. Но мы к этому неизбежно придем. Надеюсь, что в Арцахе получится создать устойчивую творческую атмосферу, направленную вперед.Армянский народ силен своей иронией и оптимизмом. И в самые тяжелые годы именно вера в будущее спасала людей, помогала выходить из самых тупиковых ситуаций. Да, у границ идет стрельба, есть и экономические трудности, а между тем, общество здесь здоровее, чем в благополучной Москве, например. Или в Киеве. Города чище и души людей светлее. На лицах нет гримасы столичного жителя, измученного бессмысленным шопингом. Поэтому я и мои друзья, коллеги, с нетерпением ждем первых конкурсных работ. Я уверен, что в них будут и эмоции, и тонкие рассуждения, и неповторимая армянская ирония.Любой образ будущего начинается с человека. Давайте представим карабахского крестьянина через 30 лет. Как он одет? О чем мечтает? Какую музыку слушает, как отдыхает? Что его тревожит, а чему он рад? Как любит? И конечно, как работает, в чем видит смысл? Вот так отвечая на вопросы, мы постепенно создаем образ. Далее мы можем проанализировать его хозяйственную деятельность и получим социально-экономическое эссе. А можем познакомить с селянкой, у которой тоже есть свои мечты, тревоги и радости. Это уже романтическая история. Они могут ехать по хайвею в Ереван. Вокруг них тоже люди, той же эпохи обозримого будущего. Как они взаимодействуют? О чем спорят и за что понимают рюмку тутовки? Интересно же! Или возьмем нашего крестьянина и столкнем его с профессором Университета Месропа Маштоца, который к тому времени вошел в сотню университетов Европы, например. Их диалог может о многом рассказать. Можно отойти от литературных приемов и написать концепцию развития карабахского общества. Такая работа тоже может быть очень интригующей и интересной.Горизонт в 30-50 лет. Это уже другое поколение, другая жизнь, но не настолько иная, чтобы писать совсем уж фантастические вещи с летающими тарелками. Фантастика, конечно, интересный жанр, но мы её оставим для другого конкурса.Как говорил герой Мкртчяна в фильме «Мимино»: «В этот гостиница я директор», а от жюри очень многое зависит. Поэтому я пригласил молодых журналистов, публицистов, лидеров общественного мнения в соцсетях. Они представляют довольно известные издания. Конечно будем привлекать профессиональных литературоведов в качестве экспертов. Думаю, что состав жюри мы будем раскрывать постепенно. Ближе к началу конкурса сформируем его полностью. Всего будет 10-12 человек. Неравнодушных и абсолютно искренних. Как говорится, следите за нашими публикациями.Думаю, что интересен момент интерактивности. У нас не слепое равнодушное жюри. Наоборот, мы хотим, чтобы пишущие ребята развивались дальше. И обязательно будем консультировать, помогать, давать рекомендации для дальнейшего обучения. Лучшие работы будут опубликованы в PanARMENIAN.Net а также других изданиях. Это уже неплохое достижение для молодого автора. Помощь будем оказывать и на этапе подготовки. Допустим, участник сомневается, что и как написать. Он или она может прислать нам свои идеи, мысли сомнения и получит ответ профессионала. Я считаю, что, когда работаешь с молодыми и заинтересованными авторами, такие подсказки нужны. Естественно, что мы не будем сочинять за автора, но подсказать, направить, навести на мысль – да ради таких консультаций уже стоит организовывать конкурс.Да, только на русском. Очень важно, чтобы в Арцахе помнили, любили и пользовались языком Пушкина, Гоголя, Бунина, Шукшина, Довлатова… Это важно и для нашего общения и для международной интеграции Арцаха да и просто для гармоничного культурного развития молодых людей. Чем больше языков ты знаешь, тем больше возможностей реализовать себя.Это частная инициатива. Проект реализуется вместе с русской общиной НКР и ее руководителем Галиной Михайловной Сомовой. Галина Михайловна проводит большую организационную работу. Идея проекта родилась два года назад, но к ее воплощению мы пришли только сегодня. Уже готова краткая информационная страница конкурса www.artsakh2000.com, скоро презентуем логотип. Все делаем сами, без грантов, спонсоров, господдержки. Хотя, будем рады добросовестным партнерам, которые помогут сделать этот конкурс ежегодным.Да, Карине, которую мы знали и любили и по которой очень скучаем. Она была замечательным журналистом, писала прекрасные тексты, живые и яркие на разных языках. Хорошо владела русским словом. Что мы можем сделать для ушедших друзей? Только сохранить память о них. Молодые ребята должны знать о таких людях, как наша Карине.Прием конкурсных работ начнем с 1 августа, а завершим в последний день сентября. Призы будем вручать в октябре – такой вот осенний сбор творческого урожая получится. Но полагаю, что участникам не стоит терять время. Сейчас у многих летние каникулы и ребята могли бы подготовиться. Почитать как пишутся короткие произведения, определиться с жанром, подтянуть русский язык. Лично я готов помочь советом. Мои контакты есть в редакции и социальных сетях. Ссылки по теме: Официальный сайт конкурса «Арцах. Образы будущего» Страница конкруса «Арцах. Образы будущего» в Facebook Tweet В центре внимания В центре внимания Адвокат: Состояние здоровья Артура Саркисяна ухудшилось Адвокат доставившего хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер) Артура Саркисяна сообщил об ухудшении здоровья своего подзащитного. Статьи: Общество Пулитцеровские фотографии «Я обрадовалась за родителей, дождавшихся своего ребенка» Мой друг и мой враг Маркетинговые хитрости супермаркетов «Сундук» мертвеца