Денис Дворников: Конкурс «Арцах. Образы будущего» стал творческой беседой о будущем Карабаха PanARMENIAN.Net - В Нагорно-Карабахской Республике завершился молодежный литературный конкурс «Арцах. Образы будущего», инициаторами которого выступили российский публицист, эксперт Русско-Армянского содружества Денис Дворников и «Русская община НКР». Конкурс небольших письменных работ (публицистика, очерк, зарисовка и т.д.) на тему будущего Арцаха проводился среди жителей НКР в возрасте до 30 лет и был посвящен памяти известного журналиста, корреспондента PanARMENIAN.Net Карине Тер-Саакян, год назад ушедшей из жизни. Инициатор конкурса, публицист, эксперт Русско-Армянского Содружества Денис Дворников рассказал о ходе конкурса, его участниках своих впечатлениях от присланных работ и планах на будущее. Расскажите, как проходил конкурс? Самое главное – конкурс состоялся. Мы получили уникальный опыт, который просто обязаны использовать в будущем. Под словом «мы» я подразумеваю нашу пеструю команду жюри, наших друзей в Русской общине НКР, в Русско-Армянском Содружестве. Мы сумели включить арцахских ребят в серьезный творческий и интеллектуальный процесс и получили живой отклик. Большую работу на себя взяла русская община и ее руководитель Галина Сомова. Конкурс посвящен памяти вашей коллеги – Карине Тер-Саакян. Ее сын – Микаэл Тер-Саакян также внес очень серьезный вклад, и материальный и организационный. Идея смогла увлечь многих людей, блогеров, журналистов, политологов и в результате появились прекрасные работы. Состоялся разговор о будущем Арцаха. Как Вы оцениваете активность, общий уровень участников? Конкурс «Арцах. Образы будущего» - это частная инициатива. Это камерный, можно сказать, «авторский» конкурс. И для первого раза активность была очень высокой. Нужно учитывать сложность задания, приличный объем текста, начало учебного года и другие факторы. На наш адрес поступило 15 работ. Это оптимальное количество. Больше нашему небольшому и занятому коллективу, к тому же разбросанному по всему бывшему СССР, было бы не переварить. Каждый текст по-своему интересен и уникален. Все участники проявили большое желание писать по-русски. Видно, что ребята не только любят этот язык, но и добротно им владеют. Могут даже немного «выпендриться» аллегориями или эпитетами. И это здорово. Такие конкурсы для этого и существуют. А какие призы получат победители? Я, пользуясь случаем, призываю победителей не слишком задирать нос, а тех, кто нашел себя в нижней части таблицы, прошу нос не вешать. Я надеюсь, что ребята понимают – в этом конкурсе проигравших нет. Итоговая таблица – это чистая арифметика, усредненный показатель баллов. Литература – штука субъективная. Многие, кто не вошли в основную шестерку, у отдельных членов жюри занимали высокие места. Лично мне больше всего понравилась работа Нины Шахвердян. Она написала прекрасный рассказ с живыми диалогами, не переборщила с описаниями. Но у каждого эксперта свой взгляд, свой вкус. Так происходит везде - и на конкурсе сочинений в сельской школе, и на нобелевской премии по литературе. Самое главное – конкурс состоялся. Мы получили уникальный опыт, который просто обязаны использовать в будущем. Под словом «мы» я подразумеваю нашу пеструю команду жюри, наших друзей в Русской общине НКР, в Русско-Армянском Содружестве. Мы сумели включить арцахских ребят в серьезный творческий и интеллектуальный процесс и получили живой отклик. Большую работу на себя взяла русская община и ее руководитель Галина Сомова. Конкурс посвящен памяти вашей коллеги – Карине Тер-Саакян. Ее сын – Микаэл Тер-Саакян также внес очень серьезный вклад, и материальный и организационный. Идея смогла увлечь многих людей, блогеров, журналистов, политологов и в результате появились прекрасные работы. Состоялся разговор о будущем Арцаха.Конкурс «Арцах. Образы будущего» - это частная инициатива. Это камерный, можно сказать, «авторский» конкурс. И для первого раза активность была очень высокой. Нужно учитывать сложность задания, приличный объем текста, начало учебного года и другие факторы. На наш адрес поступило 15 работ. Это оптимальное количество. Больше нашему небольшому и занятому коллективу, к тому же разбросанному по всему бывшему СССР, было бы не переварить. Каждый текст по-своему интересен и уникален. Все участники проявили большое желание писать по-русски. Видно, что ребята не только любят этот язык, но и добротно им владеют. Могут даже немного «выпендриться» аллегориями или эпитетами. И это здорово. Такие конкурсы для этого и существуют.Я, пользуясь случаем, призываю победителей не слишком задирать нос, а тех, кто нашел себя в нижней части таблицы, прошу нос не вешать. Я надеюсь, что ребята понимают – в этом конкурсе проигравших нет. Итоговая таблица – это чистая арифметика, усредненный показатель баллов. Литература – штука субъективная. Многие, кто не вошли в основную шестерку, у отдельных членов жюри занимали высокие места. Лично мне больше всего понравилась работа Нины Шахвердян. Она написала прекрасный рассказ с живыми диалогами, не переборщила с описаниями. Но у каждого эксперта свой взгляд, свой вкус. Так происходит везде - и на конкурсе сочинений в сельской школе, и на нобелевской премии по литературе. Призы – денежные. Сравнительно небольшие, но для молодых людей – отличное подспорье для карманных расходов. У писателя, даже очень молодого, должны быть маленькие радости. Призы предусмотрены для всех участников. И пару слов об итогах и возможном проведении подобных конкурсов в будущем. Окончательные итоги мы для себя подведем уже после вручения призов. Оно состоится в ноябре. В ближайшие дни определим дату. Конечно, есть над чем работать. Ребята молодые. Многим нет и 20-ти лет. Окончательные итоги мы для себя подведем уже после вручения призов. Оно состоится в ноябре. В ближайшие дни определим дату. Конечно, есть над чем работать. Ребята молодые. Многим нет и 20-ти лет. Мы их не оставим, будем общаться, учить писать, избавляться от штампов и развивать письменную речь. Есть задумка на будущий год вместе с ребятами написать небольшую пьесу. Или сценарий для короткометражного фильма. Сейчас в моде интернет-сериалы и независимые сетевые проекты. А Арцах – это модное место. Очень хочется, чтобы конкурс в честь Карине Тер-Саакян развивался, стал ежегодным, набирал авторитет. Все в наших руках. Ссылки по теме: Официальный сайт конкурса «Арцах. Образы будущего» Страница конкруса «Арцах. Образы будущего» в Facebook Tweet В центре внимания В центре внимания Адвокат: Состояние здоровья Артура Саркисяна ухудшилось Адвокат доставившего хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер) Артура Саркисяна сообщил об ухудшении здоровья своего подзащитного. Статьи: Общество Пулитцеровские фотографии «Я обрадовалась за родителей, дождавшихся своего ребенка» Мой друг и мой враг Маркетинговые хитрости супермаркетов «Сундук» мертвеца