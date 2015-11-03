Владимир Семенов: Арцах должен стать центром притяжения экологов всего мира PanARMENIAN.Net - 3 декабря 2015 года в Москве, в Центральном доме художника (ЦДХ) откроется «Экологическая неделя». Это мероприятие за последние три года проходит во второй раз. На экспозиции в центре столицы России будут представлены самые актуальные достижения и тенденции экологичного образа жизни: мода, технологии, туризм, продукты. Тема предстоящей «Экологической недели» - поддержка российской делегации на XXI-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Париже. Руководитель проекта, главный редактор газеты «ГРИН СИТИ», сопредседатель Экологической палаты России Владимир Семенов рассказал PanARMENIAN.Net о работе Экологической палаты, проектах и программах, которые в перспективе могут быть реализованы в Арцахе. Расскажите о работе Экологической палаты России. Это общероссийское объединение организаций и активистов, целью которых является сохранение окружающей среды. У нас представлены и экологические движения, и научно-исследовательские институты, и различные профессиональные объединения, которые в той или иной степени связаны с охраной природы. Экологическая палата была создана благодаря Президентской программе по поддержке общественных инициатив. Мы активно работаем с Министерством экологии, Правительством Москвы, проводим кинофестивали, показы мод, выпускаем собственную газету. Наш главный печатный орган – газету «Грин Сити» можно найти и почитать во всех модных и популярных местах столицы. Это востребованное издание с хорошей думающей аудиторией. Чем вас привлекла тема Арцаха? Я и мои коллеги часто слышим от многих наших партнеров: «Вам обязательно нужно поехать в Нагорный Карабах – это территория экологов». И действительно, фотографии, рассказы, отчеты о поездках, дают нам понять, что это уникальное место с уникальными людьми. А недавно, мне дали почитать работы участников молодежного литературного К вам обращались активисты из Арцаха или Армении? Пока нет, но мы с удовольствием поработали бы с ними. Например, в рамках предстоящей Экологической недели. Было бы интересно представить публике продукцию органического земледелия или программы экотуризма. Времени остается мало, но можно успеть. Вообще, я полагаю, что Арцах должен стать центром притяжения экологов всего мира, местом, где защитник окружающей среды может расслабиться. Ведь отношение к природе в этой стране близко к идеальным представлениям любого экологического активиста. Уверен, что и многочисленным посетителям ЦДХ было бы интересно узнать о жизни в маленькой закавказской республике. Мы ожидаем много известных гостей, депутатов, бизнесменов, деятелей искусства. Какие еще проекты могли бы быть реализованы? В прошлом году мы всерьез готовились к поездке в Степанакерт, но, к сожалению, из-за накладки по времени не получилось. Очень плотный график. Надеюсь, что всё получится на будущий год. Нам было бы интересно обсудить вопросы развития экологического туризма. Есть много других программ. Например, фестиваль экологического кино, выставки эко-искусства, профессиональные мероприятия с местными экспертами, у который, я уверен, есть свой уникальный опыт и подход, которым мы могли бы в последствии поделиться с широкой публикой в России и других странах. Мы готовы к содержательному сотрудничеству. Это общероссийское объединение организаций и активистов, целью которых является сохранение окружающей среды. У нас представлены и экологические движения, и научно-исследовательские институты, и различные профессиональные объединения, которые в той или иной степени связаны с охраной природы. Экологическая палата была создана благодаря Президентской программе по поддержке общественных инициатив. Мы активно работаем с Министерством экологии, Правительством Москвы, проводим кинофестивали, показы мод, выпускаем собственную газету. Наш главный печатный орган – газету «Грин Сити» можно найти и почитать во всех модных и популярных местах столицы. Это востребованное издание с хорошей думающей аудиторией.Я и мои коллеги часто слышим от многих наших партнеров: «Вам обязательно нужно поехать в Нагорный Карабах – это территория экологов». И действительно, фотографии, рассказы, отчеты о поездках, дают нам понять, что это уникальное место с уникальными людьми. А недавно, мне дали почитать работы участников молодежного литературного конкурса «Арцах. Образы будущего» . Во-первых, удивило, как здорово ребята пишут по-русски. Но главное – это какая-то врожденная любовь к своей природе. Она читается в каждой строчке. Оказывается, есть место, над которым общество потребления не смогло взять вверх. Это вселяет надежду.Пока нет, но мы с удовольствием поработали бы с ними. Например, в рамках предстоящей Экологической недели. Было бы интересно представить публике продукцию органического земледелия или программы экотуризма. Времени остается мало, но можно успеть. Вообще, я полагаю, что Арцах должен стать центром притяжения экологов всего мира, местом, где защитник окружающей среды может расслабиться. Ведь отношение к природе в этой стране близко к идеальным представлениям любого экологического активиста. Уверен, что и многочисленным посетителям ЦДХ было бы интересно узнать о жизни в маленькой закавказской республике. Мы ожидаем много известных гостей, депутатов, бизнесменов, деятелей искусства.В прошлом году мы всерьез готовились к поездке в Степанакерт, но, к сожалению, из-за накладки по времени не получилось. Очень плотный график. Надеюсь, что всё получится на будущий год. Нам было бы интересно обсудить вопросы развития экологического туризма. Есть много других программ. Например, фестиваль экологического кино, выставки эко-искусства, профессиональные мероприятия с местными экспертами, у который, я уверен, есть свой уникальный опыт и подход, которым мы могли бы в последствии поделиться с широкой публикой в России и других странах. Мы готовы к содержательному сотрудничеству. Tweet В центре внимания В центре внимания Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург». Статьи: Армения и мир Праведники мира Армянская Апостольская Церковь и IV Халкидонский Собор Расхитители гробниц Как роман «40 дней Муса-Дага» вдохновлял на восстание евреев в Варшаве Глобальная награда с армянским акцентом