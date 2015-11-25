Артак Айвазян: Хотелось бы, чтобы в Грузии перестали идти на поводу у провокаторов, пытающихся представить Джавахк как сепаратистский регион PanARMENIAN.Net - Отношения между Арменией и Грузией сегодня на подъеме. Этому способствуют не только историческая близость народов, но и внешние факторы – вопросы энергетической безопасности, транспортного сообщения, и конечно, общие геополитические вызовы. Между тем, главными субъектами любых межгосударственных отношений остаются люди. Армянская община всегда играла заметную роль в жизни Грузии. Сегодня о жизни армян Тбилиси и других грузинских земель говорится мало. Некоторые аспекты жизни армянской общины, о существующих проблемах и планах на будущее рассказал председатель Армянского Клуба знатоков Грузии Артак Айвазян. Что, по-вашему, важно знать нашим читателям в Армении, России и других странах о жизни тбилисской общины армян? Думаю, было бы хорошо, если бы наш соотечественники и в Армении, и в России, и в других странах проживания армян, осознали, что, наряду с конкретными местными приоритетами и проблемами, есть приоритеты и проблемы, свойственные всем общинам в Диаспоре. Это могло бы стать еще одним маленьким шагом к желаемому единству армян в разных странах мира. Думаю, было бы хорошо, если бы наш соотечественники и в Армении, и в России, и в других странах проживания армян, осознали, что, наряду с конкретными местными приоритетами и проблемами, есть приоритеты и проблемы, свойственные всем общинам в Диаспоре. Это могло бы стать еще одним маленьким шагом к желаемому единству армян в разных странах мира. Прежде всего, вопрос сохранения этнической идентичности, и воспитания этнического самосознания в следующем поколении. Если в самой Армении существует проблема иммиграции - «артагахта» из страны, то в зарубежных общинах давно уже есть проблема «артагахта» из армянства. Понятие «национальной общины» превращено в более размытое понятие «сообщество». Нередко можно встретить единоличников, мало связывающих свое самосознание и жизненную историю со своей этнической идентичностью, и с исторической Отчизной. Можно утверждать, что для жизни конкретного индивидуума это не трагедия, но, в результате ломается подлинная общинная жизнь. Деградируют такие понятия, как взаимопомощь и духовное единство. Все вышеуказанное ни в коем случае не относится к одному только тбилисскому армянству. Это проблема всех армянских общин во всем мире. Сегодня в тбилисской общине ситуация в этом отношении сравнительно благополучная. Значительную роли играет Епархия ААЦ в Грузии. Она представляет подавляющее большинство армян в Тбилиси. Могу засвидетельствовать, что свою малую, в меру сил лепту, вносят и Армяно-Католическая община, а также молодежная организация «Армянская Община Грузии». Тем не менее, учитывая наличие почти 70000 армян в Тбилиси, а также близость с Арменией, хотелось бы куда большей вовлеченности армян в общенациональную повестку. Как строятся отношения с грузинскими властями и обществом? И какова роль армянских общественных организации? Очень важно не фиксироваться на каких-то сложностях давнего и ближайшего прошлого. Грузия сама проходила болезненный путь становления после выхода из СССР, гражданскую войну, потерю автономных областей, силовые смены власти. Деятельность армянских общин в такой ситуации просто выпадали из фокуса внимания. За годы независимости Грузии так и не образовалось единой общинной структуры армян. Временами на разных уровнях приходится сталкиваться с определенным недоверием по отношению к армянской общине. Притом, что армяне никогда не давали повода для этого. Хочется надеяться, что это всего лишь отголосок действий прежнего руководства страны, которое допустило чрезмерное турецко-азербайджанское присутствие, создав риски национальной безопасности. Наивно также полагать, что все проблемы взаимоотношении с властями или грузинским обществом как-то связаны с исторической темой, когда армяне играли более значимую роль в Грузии. Проблемы принадлежности архитектурно-конфессионального наследия — это частные случаи мало влияющие на отношения сегодня. Очень важно не фиксироваться на каких-то сложностях давнего и ближайшего прошлого. Грузия сама проходила болезненный путь становления после выхода из СССР, гражданскую войну, потерю автономных областей, силовые смены власти. Деятельность армянских общин в такой ситуации просто выпадали из фокуса внимания. За годы независимости Грузии так и не образовалось единой общинной структуры армян. Временами на разных уровнях приходится сталкиваться с определенным недоверием по отношению к армянской общине. Притом, что армяне никогда не давали повода для этого. Хочется надеяться, что это всего лишь отголосок действий прежнего руководства страны, которое допустило чрезмерное турецко-азербайджанское присутствие, создав риски национальной безопасности. Наивно также полагать, что все проблемы взаимоотношении с властями или грузинским обществом как-то связаны с исторической темой, когда армяне играли более значимую роль в Грузии. Проблемы принадлежности архитектурно-конфессионального наследия — это частные случаи мало влияющие на отношения сегодня. Первоочередной вопрос для рядового обывателя - грузина, армянина или представителя другого этноса - это хлеб насущный и будущее детей при непростом социально экономическом положении в стране. Любые конфликты имеют частный характер. Дураков хватает в любом народе. Но, безусловно, нельзя закрывать глаза на то, что есть силы, которым многовековое мирное добрососедство армян и грузин не дает покоя. Огромные силы вкладываются в антиармянскую пропаганду, разрушающую наше единство христианских ценностей. Например, муссируются совершенно неуместные параллели между грузино-абхазским конфликтом и вопросом независимости НКР (Арцаха). Это притом, что Грузия проводит мирную интеграционную политику, а Азербайджан продолжает обстреливать сёла и убивать пожилых женщин. Несмотря на все сложности, в последние два года заметено более теплое отношение к инициативам армянской общины. И в этой ситуации обидно, что армянское посольство в Грузии работает неэффективно. Это касается многих моментов, начиная с кадровой политики. Для меня непонятно, как можно работать в стране, не зная грузинского языка, притом, что есть тысячи армян, не только прекрасно владеющих грузинским, но и понимающих мировосприятие этого народа. В результате упускаются многие возможности. Нет системной работы с неправительственными организациями. Их создано довольно много, но большинство состоят из одного директора. Отсутствует объединяющая структура, стратегия развития культурных проектов, обмена, бизнеса. Если подойти творчески, то можно создать систему, которая будет интересна и Грузии, и Армении, в том числе и с финансовой точки зрения, и с гуманитарной. Есть еще одна проблема. Армянские общественные организации пытаются подражать известным правозащитным организациям, устраивают шум там, где это не всегда уместно. Это часто создает ненужный негативный фон. Не секрет, что есть объективные и субъективные сложности с трудоустройством. В условиях общего дефицита рабочих мест, неизбежно имеет место сегрегация. Но давайте вспомним, что в Грузии работает много армянских бизнесменов из других стран. Они вполне способны при желании трудоустроить большую часть армянской молодежи. Главное не прикрываться известной фразой: «я не беру на работу армян, чтобы мне не говорили, что я беру на работу армян». Например, в начале нулевых годов меня пригласили на строительство кафедрального собора Св. Троицы Грузинской Православной Церкви. Мы привели с собой на работу бригаду, состоящую исключительно из армян. Отработали в общей сложности два года. К нам было абсолютно уважительное отношение. Остались добрые отношения со служителями церкви. В общем, надо просто больше любить свою работу и своих соотечественников и меньше жаловаться. Как, по-вашему, можно преодолеть сложности в отношениях между Арменией и Грузией в контексте грузинско-российских отношений? Какие стереотипы, какие комментаторы вредят? От чего нужно избавляться? Я бы не сказал, что между Арменией и Грузией сегодня есть особые сложности в отношениях, или что таковые имели место в течение всех 25 лет независимости двух государств. Между всеми соседями периодический могут возникнуть проблемы, главное, что с обеих сторон всегда было стремление урегулировать отношения. Говоря о стереотипах и комментаторах, то в этом случае муссируемый негатив в Армении и в Грузии имеет разную мотивацию. И если в Армении первопричина негативных стереотипов – это отсутствие достоверной информации и недалеких выводов тех самых пары-тройки комментаторов о сути происходящих в Грузии процессов, то в Грузии к отсутствию информации добавляются и вбросы дезинформации. Я бы не сказал, что между Арменией и Грузией сегодня есть особые сложности в отношениях, или что таковые имели место в течение всех 25 лет независимости двух государств. Между всеми соседями периодический могут возникнуть проблемы, главное, что с обеих сторон всегда было стремление урегулировать отношения. Говоря о стереотипах и комментаторах, то в этом случае муссируемый негатив в Армении и в Грузии имеет разную мотивацию. И если в Армении первопричина негативных стереотипов – это отсутствие достоверной информации и недалеких выводов тех самых пары-тройки комментаторов о сути происходящих в Грузии процессов, то в Грузии к отсутствию информации добавляются и вбросы дезинформации. Первоочередной проблемой армяно-грузинских отношении принято считать трения по региону Джавахк. Хотя для меня и для каждого трезвомыслящего армянина никаких территориальных трении по поводу Джавахка с Грузией у Армении быть не может, и те армяне которые на этой почве хотят заработать политический авторитет, оказывают медвежью услугу и Армении, и армянам Джавахка. Пользуясь случаем, хочу напомнить некоторым особенно активным комментаторам, которые живут вне пределов Армении или Джавахка, что уже двадцать лет, как армянская армия освободила Арцах с его прекрасными природными и климатическими условиями. Милости просим: заселяйте, развивайте, создавайте предприятия! Джавахк, конечно, чрезвычайно важен для Армении и армянства, но не как территория, а как армяно-образующий регион для армянского этноса. Есть надежда, что Грузия даст возможность развиваться этой части армянского этноса в рамках своей уникальной самобытности, чем не только обогатить себя трудолюбивым христианским населением, но и поддержит свои авторитет правового государства на международной арене. И уж тем более хотелось бы, чтобы в Грузии, наконец, перестали бы идти на поводу кучки провокаторов, периодический пытающихся представить Джавахк, как сепаратистский регион. Что же касается того, как армяно-грузинские межгосударственные отношения могли бы повлиять на улучшение отношении между Россией и Грузией. Откровенно говоря, в вопросе нарушена причинно-следственная связь. Армения будет рада любому углублению дипломатических, и теме более экономических, транспортных коммуникационных контактов между Россией и Грузией, но в данном случае у Армении это моет быть только ответной реакцией в виде содействия уже начатому процессу. И инициатива тут должна исходить от России. Мне сейчас трудно судить, насколько грузинское общество готово отложить проблему отторгнутых территории во имя улучшения отношении. Все опросы, проводимые среди населения, вряд ли могут дать правильную картину. Если бы все было так просто, то вряд ли двум едино-конфессиональным народам нужны бы были посредники. Тут надо учесть, что в Грузии уже выросло целое поколение, живущего в иной реальности, с иным цивилизационным вектором мышления, и я бы не сказал, что этот вектор вреден для Грузии. Поэтому, для стремления к улучшению отношении с Грузией, России надо иметь серьезные доводы привлечения. И тут лучше не пользоваться такими беспредметными лозунгами о Таможенном союзе и абстрактном Евразийстве, которые изобретает Дугин ему подобные. Примером членства Армении в ТС скорее оттолкнет Грузию. Пока положительного эконмического эффекта нет, а долгосрочные перспективы в быстро меняющемся мире не прогнозируются. Также слабым доводом будет и восстановления безвизового режима. Вернее, он будет запоздалым. За годы почти все те жители Грузии, кому жизненно необходимо было посещение России, уже давно получили российское гражданство разными способами, в том числе по программе переселения. Тем более, при сегодняшнем непростом экономическом положении, при падении курса рубля к доллару, стремление поехать на заработки тоже кажется маловероятным. Другое дело, на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, и усиления противостояния региональных держав, велика вероятность начала горячей фазы армяно-азербайджанского конфликта. И тут для Грузии может встать вопрос энергетической безопасности, т.к. случае крупномасштабных боевых действии первые удары армянской стороной будут нанесены именно по нефтегазовым коммуникациям и железнодорожным сетям противника. В таком случае, быстро и безболезненно переориентироваться на поставки того же российского газа у Грузии не получится. Совершенно ясно, что Газпром может воспользоваться безвыходной ситуацией клиента, и завысить цены. Тут уже становится актуальным снятие санкции с Ирана. Иранский газ поставит Грузию в исключительно выгодное положение со всеми поставщиками одновременно. Именно новый крупный трубопровод из Ирана через Армению и Грузию к черноморскому побережью мог бы стать тем самым экономическим проектом, который кардинально изменит ситуацию и станет основой глубокого партнерства. Разумеется, ни у Армении, ни у Грузии нет достаточных средств для реализации этого проекта и тут уже участие России может стать основой восстановления полноценных отношений с Грузией. Какие культурные проекты Вы проводите? Какие сложности испытываете при реализации своих идей? Пока это только основание Армянского Клуба Знатоков игры «Что? Где? Когда?». Два года назад мы с друзьями решили создать что ни будь для достойного и интересного досуга армянской молодежи, которое могло бы привлечь также тех, кто пока мало интересуется общинной жизнью. Или, вообще не представляет, что можно приятно и с азартом провести время среди своих. Пока это только основание Армянского Клуба Знатоков игры «Что? Где? Когда?». Два года назад мы с друзьями решили создать что ни будь для достойного и интересного досуга армянской молодежи, которое могло бы привлечь также тех, кто пока мало интересуется общинной жизнью. Или, вообще не представляет, что можно приятно и с азартом провести время среди своих. Под понятием культурно-общинное мероприятие мы традиционно понимаем концерты, выставки, вечера памяти … Разумеется все это необходимо, и естественно, в качестве участников и ведущих этих мероприятии выступают те же художники, музыканты, литераторы –то что мы называем творческой интеллигенцией. А остальные остаются зрителями. А интересно ли бы все время зрителем? Люди с техническими профессиями, строители, работники сервиса – это тот базис, на котором держится любая община, да и нация вообще. Не все армяне играют на музыкальных инструментах, пишут картины и владеют пером. Но можно с уверенностью сказать, что абсолютное большинство наших соотечественников любят читать и вообще, люди с кругозором. Так что, идея именно интеллектуальных игр лежала на поверхности. Сейчас мы отыгрываем уже второй сезон Игр. Процесс непростой, тем более, что я вынужден был продолжить дело основателя Армянского Клуба Знатоков председателя Ассамблей Тбилисских Давида Манусаджяна, которого мы потеряли в этом году. И Сезон-2015 посвящен именно его памяти. В этом году у Клуба аж два зала для проведения Игр. Это зал культурного центра «АйАрТун» при Епархии ААЦ в Грузии, любезно предоставляемы нам координатором центра Левоном Чидиляном. А с этого года, еще и зал Федерации бального танца Грузии Гурама и Темура Метревели. Это вносит свое определенное разнообразие для участников. А также популяризирует Клуб уже не только среди армян. Как и в прошлом году, у нас сформировалось шесть команд для участия в играх, в том числе по одной команде из региона Джавахк, и города Батуми. В игре от каждой команды могут участвовать 6 человек, но в реальности в командах больше людей и общее число игроков достигает 50. В этом году сборная команда Клуба по приглашению президента Клуба Знатоков Грузии Мосидзе даже приняла участие в Летних играх Лиги. На этом фоне, очень хотелось бы иметь прямые контакты с Армянской Ассоциацией Знатоков, как еще один способ создания связей с Отчизной. Но, к сожалению, с их стороны интерес проявлен не был. Что, в общем, красноречиво показывает ту ситуацию разобщенности, о которой я сказал в начале разговора. В планах у нас еще один проект, а именно организация вокального соревнования. Без высоких целей, без завышенных планок, отпугивающих среднего обывателя. Хотим дать возможность как можно большему числу людей возможность выразить себя. Задача - создать непринужденный позитивный фон в свой внутриобщинной среде для молодежи и не только. Петь мы ведь тоже все очень любим. Как и грузины. Беседовал Денис Дворников Tweet В центре внимания В центре внимания Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург». Статьи: Армения и мир Праведники мира Армянская Апостольская Церковь и IV Халкидонский Собор Расхитители гробниц Как роман «40 дней Муса-Дага» вдохновлял на восстание евреев в Варшаве Глобальная награда с армянским акцентом