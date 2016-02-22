Андрей Мкртчян: Мы смотрим в будущее с оптимизмом PanARMENIAN.Net - Что ожидает банковскую систему Армении в 2016 году, открываются ли в сложных ситуациях новые возможности и почему размер так важен для банка – об этом в интервью нашему корреспонденту рассказал Председатель Совета директоров ЗАО «Америабанк» Андрей Мкртчян. А поводом для встречи стало заключение Америбанком сделок с двумя крупнейшими международными финансовыми структурами – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует 40 млн долларов в капитал Америабанка, а Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит Америабанку субординированный кредит на сумму 50 млн долларов. Г-н Мкртчян, часто говорят, что кризис – это возможности. Насколько нынешний кризис, на Ваш взгляд, открывает новые возможности? Я был бы осторожен с определением нынешнего периода как кризиса. Но сейчас действительно очень тяжелый период для экономики Армении, региона и, теперь уже понятно, что и для всего мира. Такая ситуация мобилизует, концентрирует, вынуждает всех – и хозяйствующих субъектов, и домашние хозяйства – взглянуть на обстоятельства критически, инвентаризировать статус-кво, отказаться от чего-то не слишком важного, пойти на трудные решения, которые откладывались раньше. Это действительно окно возможностей – возможностей очиститься, сбросить балласт, повысить эффективность, реструктурировать компанию с целью более адекватного ответа на имеющиеся вызовы. Вместе с тем это ещё и возможность для компаний проактивно, агрессивно идти на увеличение своей доли на рынке, вхождение в определённые, новые для компании ниши, а также повышение вероятности сделок по слиянию и поглощению, поскольку в сложные времена компании с неэффективными или проблемными моделями управления начинают прогибаться под сложностями, не могут справиться с ними и в итоге становятся более гибкими в принятии сложных стратегически важных решений. Насколько своевременно заключение сделок с ЕБРР и IFC в период экономической и политической непредсказуемости? Я не считаю ситуацию непредсказуемой. С экономической точки зрения она предсказуемо сложна. С точки зрения политической никогда не бывает спокойного сезона или относительно предсказуемого года, тем более мы находимся в сложном геополитическом регионе. Что касается сделок с ЕБРР и IFC, то мы заключали их не для большей устойчивости или стабильности – мы и без этого являемся одним из самых стабильных банков. Эти сделки дают нам возможность использовать капитал для наращивания нашего бизнеса как органически, так и неорганически. Мы будем использовать имеющиеся средства как для осуществления сделок по слиянию и поглощению, так и для привлечения дополнительных ресурсов. А в долгосрочном плане, эти инвестиции помогут нам в подготовке к первичному публичному размещению акций (IPO). Активы Америабанка уже составляют 1 млрд долларов, что для нашего рынка рекордный показатель. Увеличение капитала банка после заключения сделок с ЕБРР и IFC дает возможность для дальнейшего роста. Какие планы по развитию бизнеса Вы связываете с этими сделками? Преодоление Америабанком рубежа в 1 млрд долларов активов я считаю историческим моментом. Впервые за 25 лет существования независимой Армении, армянский банк достигает таких результатов. Это очень символично и важно для нас. После заключения сделок с ЕБРР и IFC нормативный капитал Америабанка удвоился, и это открывает перед нами новые возможности роста, прежде всего потому, что теперь мы можем кредитовать крупные корпоративные проекты, которые раньше не мог финансировать в одиночку ни один армянский банк. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить активы банка вдвое. Для нас, как я уже сказал, по прежнему актуальна стратегия неорганического роста и благодаря увеличению капитала, мы надеемся в текущем году осуществить сделки по слиянию и поглощению, что приведёт к дальнейшему росту капитала Америабанка. С точки зрения наших амбиций, наших планов по IPO это очередной, важный шаг. Надо понимать, что для многих институциональных инвесторов по всему миру, независимо от их отношения к стране или региону, размер компании имеет значение. Размер банка имеет значение и для обеспечения большей доступности международных финансовых рынков. Для нас это важно, несмотря на то, что мы всегда активно сотрудничали с международными финансовыми институтами – мы чемпионы на местном рынке по привлечению иностранного капитала. Около 500 млн долларов мы привлекли от международных финансовых институтов, многие глобальные игроки открыли для нас кредитные линии. И что особенно важно, эти кредитные линии открыты без обеспечения. Кстати, мы были первым армянским банком, который работает практически без обеспечения с европейскими и американскими банками. Хочу заметить, что кредитные линии в сотни миллионов долларов, открытые без обеспечения, говорят о доверии к нашему банку, высокой оценке качества работы. Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее актуальны для банковской сферы сегодня? Как Вы относитесь к процессу укрупнения банковского рынка Армении? Главной проблемой армянских банков на сегодняшний день является качество кредитного портфеля. К сожалению, в такие сложные периоды ухудшение качества кредитного портфеля банков – это неизбежность. Как бы мы не считали, что Армения не интегрирована в мировую экономику, мы являемся частью этого мира. А мир глобализован и взаимосвязан. Поэтому очевидно, что падение цен на нефть, девальвация российского рубля привели к тому, что очень многие армянские экспортеры не могут получить реальную экспортную выручку, эффективно и успешно организовывать экспорт на российский рынок и рынки стран СНГ. Естественно, проблемы компаний-экспортеров отражаются на качестве активов армянских банков. И основная проблема банковской системы, на мой взгляд, заключается в наличии очень серьёзных вызовов по отражению ухудшения этого качественного баланса в банках. Вместе с этим падение частных переводов (трансфертов) более чем на треть практически “осушила” локальный спрос и финансовый потенциал местного рынка, а серьезное падение цен на медь и золото имела эффект второй накрывающей волны. Рост резервирования средств на возможные потери по кредитам, списание с баланса банков безнадежных долгов приведет к снижению значения показателя адекватности капитала. При том, что в последние несколько лет показатели адекватности капитала большинства армянских банков и так были на низком уровне. Теперь эта проблема может стать более ощутимой и актуальной, станет препятствием на пути привлечения нового капитала, инвесторов. Поэтому во второй половине года, в контексте объявленной Центральным банком политики повышения минимального уровня нормативного капитала банка, мне кажется, процессы консолидации на местном финансовом рынке получат дополнительную динамику. Мы увидим сделки по слиянию и поглощению, приобретения банков, уход некоторых игроков с рынка. Что касается моего отношения к процессу укрупнения банков, то, на мой взгляд, для страны с таким размером и такой структурой ВВП оптимальное число банков – не более десяти. Я был бы осторожен с определением нынешнего периода как кризиса. Но сейчас действительно очень тяжелый период для экономики Армении, региона и, теперь уже понятно, что и для всего мира. Такая ситуация мобилизует, концентрирует, вынуждает всех – и хозяйствующих субъектов, и домашние хозяйства – взглянуть на обстоятельства критически, инвентаризировать статус-кво, отказаться от чего-то не слишком важного, пойти на трудные решения, которые откладывались раньше. Это действительно окно возможностей – возможностей очиститься, сбросить балласт, повысить эффективность, реструктурировать компанию с целью более адекватного ответа на имеющиеся вызовы. Вместе с тем это ещё и возможность для компаний проактивно, агрессивно идти на увеличение своей доли на рынке, вхождение в определённые, новые для компании ниши, а также повышение вероятности сделок по слиянию и поглощению, поскольку в сложные времена компании с неэффективными или проблемными моделями управления начинают прогибаться под сложностями, не могут справиться с ними и в итоге становятся более гибкими в принятии сложных стратегически важных решений.Я не считаю ситуацию непредсказуемой. С экономической точки зрения она предсказуемо сложна. С точки зрения политической никогда не бывает спокойного сезона или относительно предсказуемого года, тем более мы находимся в сложном геополитическом регионе. Что касается сделок с ЕБРР и IFC, то мы заключали их не для большей устойчивости или стабильности – мы и без этого являемся одним из самых стабильных банков. Эти сделки дают нам возможность использовать капитал для наращивания нашего бизнеса как органически, так и неорганически. Мы будем использовать имеющиеся средства как для осуществления сделок по слиянию и поглощению, так и для привлечения дополнительных ресурсов. А в долгосрочном плане, эти инвестиции помогут нам в подготовке к первичному публичному размещению акций (IPO).Преодоление Америабанком рубежа в 1 млрд долларов активов я считаю историческим моментом. Впервые за 25 лет существования независимой Армении, армянский банк достигает таких результатов. Это очень символично и важно для нас. После заключения сделок с ЕБРР и IFC нормативный капитал Америабанка удвоился, и это открывает перед нами новые возможности роста, прежде всего потому, что теперь мы можем кредитовать крупные корпоративные проекты, которые раньше не мог финансировать в одиночку ни один армянский банк. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить активы банка вдвое. Для нас, как я уже сказал, по прежнему актуальна стратегия неорганического роста и благодаря увеличению капитала, мы надеемся в текущем году осуществить сделки по слиянию и поглощению, что приведёт к дальнейшему росту капитала Америабанка. С точки зрения наших амбиций, наших планов по IPO это очередной, важный шаг. Надо понимать, что для многих институциональных инвесторов по всему миру, независимо от их отношения к стране или региону, размер компании имеет значение. Размер банка имеет значение и для обеспечения большей доступности международных финансовых рынков. Для нас это важно, несмотря на то, что мы всегда активно сотрудничали с международными финансовыми институтами – мы чемпионы на местном рынке по привлечению иностранного капитала. Около 500 млн долларов мы привлекли от международных финансовых институтов, многие глобальные игроки открыли для нас кредитные линии. И что особенно важно, эти кредитные линии открыты без обеспечения. Кстати, мы были первым армянским банком, который работает практически без обеспечения с европейскими и американскими банками. Хочу заметить, что кредитные линии в сотни миллионов долларов, открытые без обеспечения, говорят о доверии к нашему банку, высокой оценке качества работы.Главной проблемой армянских банков на сегодняшний день является качество кредитного портфеля. К сожалению, в такие сложные периоды ухудшение качества кредитного портфеля банков – это неизбежность. Как бы мы не считали, что Армения не интегрирована в мировую экономику, мы являемся частью этого мира. А мир глобализован и взаимосвязан. Поэтому очевидно, что падение цен на нефть, девальвация российского рубля привели к тому, что очень многие армянские экспортеры не могут получить реальную экспортную выручку, эффективно и успешно организовывать экспорт на российский рынок и рынки стран СНГ. Естественно, проблемы компаний-экспортеров отражаются на качестве активов армянских банков. И основная проблема банковской системы, на мой взгляд, заключается в наличии очень серьёзных вызовов по отражению ухудшения этого качественного баланса в банках. Вместе с этим падение частных переводов (трансфертов) более чем на треть практически “осушила” локальный спрос и финансовый потенциал местного рынка, а серьезное падение цен на медь и золото имела эффект второй накрывающей волны. Рост резервирования средств на возможные потери по кредитам, списание с баланса банков безнадежных долгов приведет к снижению значения показателя адекватности капитала. При том, что в последние несколько лет показатели адекватности капитала большинства армянских банков и так были на низком уровне. Теперь эта проблема может стать более ощутимой и актуальной, станет препятствием на пути привлечения нового капитала, инвесторов. Поэтому во второй половине года, в контексте объявленной Центральным банком политики повышения минимального уровня нормативного капитала банка, мне кажется, процессы консолидации на местном финансовом рынке получат дополнительную динамику. Мы увидим сделки по слиянию и поглощению, приобретения банков, уход некоторых игроков с рынка. Что касается моего отношения к процессу укрупнения банков, то, на мой взгляд, для страны с таким размером и такой структурой ВВП оптимальное число банков – не более десяти. Наша экономика носит достаточно концентрированный характер, и небольшие банки не в состоянии адекватно отражать требования и нужды реального сектора. Первые два-три игрока практически в каждой отрасли нашей экономики по размерам больше, чем любой армянский банк. Поэтому ни один банк не может в одиночку обслуживать таких крупных клиентов, а банковские пулы/синдикаты у нас, к сожалению, не складываются, прежде всего из-за сложностей по разделению залогового обеспечения и финансовых потоков. Второй аргумент в пользу консолидации – маленькие банки не имеют доступа к дешёвым долгосрочным рыночным ресурсам на внешних рынках. Кроме того, в сложные времена, с учетом ухудшения качества активов банкам необходим капитал, который позволит противостоять трудностям. Опять же нужно быть крупным банком, чтобы обладать более серьёзными резервами и возможностями. И ещё один аргумент в пользу укрупнения – это нынешнее отставание армянских банков от наших соседей по региону в плане использования глобальных программных продуктов и решений по управлению рисками, управлению бизнесом. Внедрение банковского программного обеспечения требует серьезных инвестиций, и размер банка в этом смысле тоже имеет значение. Какие тенденци развития банковской системы Вы ожидаете в нынешнем году? В настоящее время на банковском рынке идут интенсивные переговоры по приобретениям банков. Я думаю, 2016 год будет годом оздоровления, очищения банковской системы, банки будут поглощаться, сливаться, укрупняться и выйдут на новый этап развития. Все банки будут сфокусированы в 2016 году на розничном банкинге и МСБ, как менее рисковых секторах. В целом же, я считаю, нам надо будет привыкать к тому, что глобальные и региональные процессы имеют прямое воздействие на экономику нашей страны. Мы часть глобальной системы, следовательно, проблемы в китайской экономике, повышение ставки ФРС в США, девальвация российской валюты – всё это неизбежно будет отражаться и на нашей экономике. И нам необходимо выстраивать нашу модель в логике цикличности мировой экономики, для того чтобы и на волне понижения, и на волне повышения адекватно управлять рисками. В то же время мы очень позитивно смотрим в будущее, верим в потенциал роста армянской экономики. В противном случае мы бы не инвестировали ресурсы и не строили долгосрочные планы. Оценивая ситуацию в долгосрочной перспективе, понимаешь, что нужно просто преодолевать определенные периоды. Мы начинали работать в 2008 году, в самый пик кризиса. Если б мы пессимистично оценивали ситуацию и не планировали на годы вперёд, мы бы сейчас не находились там, где мы есть. Поэтому надо всегда смотреть вперед с оптимизмом, адекватно реагируя на вызовы, которые будут всегда. В настоящее время на банковском рынке идут интенсивные переговоры по приобретениям банков. Я думаю, 2016 год будет годом оздоровления, очищения банковской системы, банки будут поглощаться, сливаться, укрупняться и выйдут на новый этап развития. Все банки будут сфокусированы в 2016 году на розничном банкинге и МСБ, как менее рисковых секторах. В целом же, я считаю, нам надо будет привыкать к тому, что глобальные и региональные процессы имеют прямое воздействие на экономику нашей страны. Мы часть глобальной системы, следовательно, проблемы в китайской экономике, повышение ставки ФРС в США, девальвация российской валюты – всё это неизбежно будет отражаться и на нашей экономике. И нам необходимо выстраивать нашу модель в логике цикличности мировой экономики, для того чтобы и на волне понижения, и на волне повышения адекватно управлять рисками. В то же время мы очень позитивно смотрим в будущее, верим в потенциал роста армянской экономики. В противном случае мы бы не инвестировали ресурсы и не строили долгосрочные планы. Оценивая ситуацию в долгосрочной перспективе, понимаешь, что нужно просто преодолевать определенные периоды. Мы начинали работать в 2008 году, в самый пик кризиса. Если б мы пессимистично оценивали ситуацию и не планировали на годы вперёд, мы бы сейчас не находились там, где мы есть. Поэтому надо всегда смотреть вперед с оптимизмом, адекватно реагируя на вызовы, которые будут всегда. Tweet В центре внимания В центре внимания Американская компания «Филлип Моррис» построит в Армении центры исследований и разработок Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем. Статьи: Экономика Как отказ от взимания НДС с «евразийских» машин отразится на армянском авторынке Кто и сколько зарабатывает в литре армянского и грузинского бензина Армянские стартапы: Чем шире мыслишь, тем больше рынок Российские «быки и медведи» и Армения посередине Развивающиеся рынки 2014