Марат Петросян

Была ночь 2 апреля, около трех часов... вдруг появляются более десятка азербайджанских танков. Мы быстро сообразили, что делать, понимали – им нельзя дать подойти близко. Сначала я промахнулся, второй выстрел был точным, потом уже все происходящее стало яснее и четче. Это было испытанием, важным и необходимым.

Я сделал то, что должен был, потому что учился, когда учили, был готов. Командиры сделали все, чтобы солдаты профессионально владели оружием, в моем случае – «Фаготом».

Тем солдатам, кто стоит с «Фаготами» на позициях, могу посоветовать одно: не бойтесь, делайте то, чему вас учили. Мы здесь, мы сильны духом, и пусть противник ни на минуту об этом не забывает. Настроение у нас стопроцентно боевое, потому что они оставили танки и убежали, что-то их больше не видно. Поумнели.

Мне осталось служить 8 месяцев. Вернусь в Степанакерт и продолжу занятия спортом, соскучился. И до всего этого мы были осторожны на наших постах, чтобы поставить противника на место, пусть они это знают.

Альберт Петросян

На фото справа - Альберт Петросян, отец Марата

Я женился после войны, решил, что родится сын, которого воспитаю физически крепким, учитывая все, что я повидал. Теперь у меня трое сыновей, все спортсмены – карате, самбо, ушу, чемпиона Европы и Армении. Марат и духом спортсмен – честный, боевой, умный. Чемпион.

Как подбил первый танк, позвонил домой, говорит: «Папа, я танк подбил». Я тогда не представлял, что происходит, в каких масштабах. Думаю – пошутил сын, или еще что, а он вечером звонит снова, мол, еще один подбил. На следующий день говорит - всего три. Прихожу к другу, рассказываю, что Марат 3 танка подбил, надо выяснить, он это в шутку или серьезно. Звоним в минобороны, оттуда отвечают: «Марата уже все знают, правду говорит, поздравляем, ни одного азербайджанского танка не пропускает».

Жена очень переживала, но воодушевилась, говорит – почему только Марат танки подбивает, пусть другие дети тоже подбивают. Новости все сыпятся: Марат опять звонит, говорит - уже четвертый танк остановил.

В затишье всей семьей отправились на позиции, повидать Марата. Узнали, что еще один танк на счету его друга. Эти опасные дни укрепили дружбу ребят, и никто о себе не рассказывал, только о друзьях, это очень важно.

Наша армия сильна нашей молодежью. Ни один не сбежал с позиций, все остались и бились до конца.

Марат приехал в Степанакерт, его наградили. На пару часов зашел домой, я говорю ему: «Марат, ты за 3 дня дал мне столько... Я за 7 лет столько не сделал, теперь мне тебя не догнать».