23 апреля, в ходе второго глобального форума «Против преступления геноцида», в беседе с PAN такое мнение высказал известный французский историк армянского происхождения, автор книги «Геноцид армян: полная история» Реймон Арутюн Геворгян. Представляем интервью с историком.

Год назад была принята Всеармянская декларация, были определены задачи всемирного армянства в деле международного признания Геноцида и преодоления его последствий. Как по-вашему, на каком отрезке этого пути мы находимся, и что еще предстоит сделать?

Есть ли консенсус по принципиальным вопросам? Каковы наши цели и чего мы добиваемся от Турции?

Считаю, что уже проделано много работы и историками, и юристами, и не только в плане признания. В год 100-летней годовщины Геноцида было принято решение об учреждении Всеармянского совета. Этот совет должен создать группы лучших специалистов, которые будут скоординированно работать, чтобы добиться возмещения. Это долгая работа, некоторые процессы могут длиться 2-3 года. Кроме того, Всеармянский совет должен суметь поставить на серьезный политический уровень вопросы возмещения и откорректировать их по определенным направлениям. Здесь важнее стиль работы, нежели принципиальные вопросы.Думаю, что вопрос возмещения нужно рассматривать в общем плане и держать двери открытыми. Здесь необходима поэтапная работа, например, одна группа может работать с находящимся в Турции нашим культурным наследием, с памятниками, это может быть одним из первых шагов в отношении возмещения, как и борьба за возвращение Католикосата Сиса. Тут вопрос стратегии.

Созданная в Париже группа провела анализ более чем 100 армянских памятников на территории Турции и обратилась к турецким властям с соответствующим требованием. Проделанная ими работа лежит, скорее, в моральной плоскости, но это способ, который позволит наследникам преступного государства хотя бы морально облегчить в какой-то мере свою вину.

В некоторых кругах специалистов, особенно израильских, заметна тенденция придать исключительность Холокосту и на этом фоне принизить значение Геноцида армян и его последствия. С другой стороны, налицо факт, что вследствие Геноцида армяне лишились родины. Сформировано ли у научной общественности целостное восприятие армянского Геноцида?

Однозначного подхода к этому вопросу нет, как среди историков вообще, так и еврейских историков, в частности. Во Франции, например, большинство еврейских историков придерживаются того мнения, что только сравнительными исследованиями разных геноцидов, Холокоста и армянского, можно сохранить память об этих преступлениях.

Поэтому в прошлом году удалось организовать выставку в Париже, а на научных конференциях по вопросу Геноцида присутствовало много еврейских историков. Сегодня важно сделать достоянием общественности общие черты двух геноцидов не только на научном, но и образовательном и информационном уровне. Мы делаем упор на то, что армянский Геноцид – проблема не только армян, она общечеловеческая.

Вопрос Геноцида для нас – единственный способ давления на Турцию. Хотим мы того, или нет, но сегодня Армении угрожает турецкая опасность, в том смысле, что Турция, проводя политику отрицания, продолжает геноцидальную линию, только не все это понимают. Мы должны сконцентрировать усилия для того, чтобы постоянно привлекать внимание планеты к такой позиции Турции.