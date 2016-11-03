О существующих проблемах арт-рынка и возможных путях выхода из сложившейся застойной ситуации моя беседа с маркетологом, автором проекта «Хачатрян Арт Коллекшн» Татев Татоян, а также с художником Абгаром Хачатряном.

Что происходит сегодня на арт-рынке, есть ли какие-нибудь подвижки?

: Ситуация действительно весьма плачевная. Много прекрасных художников заперты в своем мире и влачат почти нищенское существование. Среди них много народу, кто абсолютно не знает, как представить себя и свои работы, они не владеют рыночными механизмами. В принципе они и не должны этим заниматься. Согласитесь, человеку занятому поиском творческих решений трудно переключаться в совершенно другую сферу, связанную с сугубо материальной составляющей, здесь действуют совершенно другие законы. Между искусством и бизнесом должен быть посредник, который взял бы на себя так сказать заботу по «овеществлению» материала, при этом никак не превращая искусство в сугубо бизнес. Бизнес должен служить его продвижению, и никак не наоборот.

Ситуация на арт-рынке на протяжении десятилетий практически не изменилась, однако стоит заметить, что наблюдается большая заинтересованность у частных лиц, которые хотят сдвинуть дело с мертвой точки. К одним из таких начинаний относится и мой арт-проект, суть которого заключается в облегчении пути талантливых художников к своему «зрителю».

Абгар Хачатрян: Для продвижения художников весьма эффективно было бы их периодическое участие на международных ярмарках современного искусства, это очень важный этап в узнавании как отдельно взятого художника, так и искусства страны в целом. Однако из-за отсутствия финансирования эта культура остается пока не развитой. К слову сказать, в отличии от арт-экспо, просто выставки не в состоянии охватить большую аудиторию, это очень узкое пространство для раскрытия и развития художников.

К примеру, в США есть много галерей самых разных направлений, где любой желающий имеет возможность пообщаться с художниками, обсудить их произведения. Там же можно купить понравившуюся картину. Таким образом создается живой диалог между художниками и потенциальными покупателями, в результате рейтинг тех или иных авторов растет. Так, рыночный организм функционирует полноценно. Правда здесь есть опасность затерять искусство в дебрях бизнеса, от чего непременно будет страдать ее «нерв» и дух.

: Это ключевой момент. Если цель искусства – только зарабатывание денег, то это естественно убьет искусство. То есть служение искусству и создание ее экономической ценности должны идти параллельно, для того чтобы произведение искусства не стало лишь предметом бизнеса. Однако, в свою очередь посредством бизнеса оно должно дойти до общества. Если бы государство в какой-то мере поддержало бы художников в том, чтобы они имели свою площадку без дополнительных финансовых затрат, они наконец имели бы возможность представлять свое искусство на международном уровне. Ведь именно через искусство познается страна, именно это и должно стать визитной карточкой нашего государства.

Абгар Хачатрян: Кстати, о площадке. Достаточно интересной площадкой был вернисаж, где происходило живое общение художников с покупателями. Недавно его отремонтировали и ввели негласное правило: теперь он «открыт» каждый день, вместо прежней традиции субботы-воскресенья. Это нововведение достаточно коварно. Суть в том, что, если раньше художник работал пять дней и потом имел возможность в субботу-воскресенье представлять свои работы на вернисаже, то сейчас, если он не будет каждый день присутствовать на вернисаже, его место займут перекупщики, которые скупают у художников картины по очень низким ценам. Как результат, художник будет продавать свои не самые лучшие работы, а то и вовсе перестанет рисовать качественные работы для вернисажа. Так, неправильная работа рынка умерщвляет искусство. Есть продавцы, которые даже продают принты с небольшим слоем масляной краски, выдавая их за оригинальные работы. В результате падает доверие у покупателя и вдохновение у художника.

В этом круговороте хаоса, на горизонте все же появляются некоторые обнадеживающие проекты, способствующие развитию арт-рынка. К таким относится и ваш проект Татев, какой выход из ситуации предлагаете вы?

: Я нахожусь пока на стадии становления. Основная его идея заключается в маркетологически правильной и профессиональной подаче имеющегося «материала». Я хочу создать площадку, где было бы возможно представлять художников доступными средствами, то есть не просто организовать галерею и опять находиться в режиме ожидания, а используя современные технологии – интернет, социальные сети самим «прийти» к своему покупателю.

Абгар Хачатрян: В этой связи хочу сказать еще об одном интересном проекте. Совсем недавно в аэропорту «Звартноц» открылась выставка. Идея новаторская и очень привлекательна как для художников, так и для туристов. Многим она показалась нонсенсом в силу необычности, однако всего за пару дней она оправдала себя. Заграничные гости с интересом открывали для себя искусство Армении и естественно ее художников. Эта площадка в силу своей особой «открытости» очень перспективное явление с точки зрения развития арт-рынка.