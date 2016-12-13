Елена Бартеньева:
Суррогатная мать дает ребенку временное «убежище»
13 декабря 2016
PanARMENIAN.Net - Суррогатное материнство - вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют три человека: генетический отец, генетическая мать и суррогатная мать - женщина детородного возраста, согласившаяся за оплату или на безвозмездной основе выносить и родить ребёнка от генетических родителей и не претендующая на роль матери данного ребёнка. Суррогатное материнство вызывает много споров. О психологических аспектах суррогатного материнства и вопросах, затрагивающих всех участников данной репродуктивной технологии PanARMENIAN.Net побеседовал с психоаналитиком, членом Ереванского круга европейской школы психоанализа (Новая Лакановская школа), заведующей отделением социально- психологической службы ереванской гимназии «Квант» Еленой Бартеньевой.
Ребенок «задним числом» может покопаться в детских воспоминаниях и понять, что-то такое было. Бывают случаи, когда своему ребенку суррогатная мать сообщает, что ждет малыша, потом ребеночка нет, и она говорит, что он родился мертвым. Жуткая ситуация, ребенок будет ходить и думать: «вот у меня был братик или сестричка, а я тоже могу умереть».
Что касается разрыва с мамой, всегда может быть ситуация, что она заболела и ребенка надо изолировать. Мой общий подход в том, что всякую ситуацию можно объяснить ребенку в доступных для него словах, представлениях. Это не значит, что все надо рассказывать, есть информация, к которой ребенок не готов по состоянию своего психофизиологического развития, но хоть какое-то разъяснение должно быть, чтобы он не гадал, не сидел, не мучился.
А в каком возрасте и в какой форме нужно что-то рассказать ребенку, который вынашивался суррогатной матерью, и что именно сказать, учитывая, что правда всегда может выйти на поверхность?
Если родители могли бы получить ребенка и забыть откуда он взялся раз и навсегда – то да, можно было бы так и дальше спокойно жить, но это вряд ли: как только мать слышит естественный вопрос ребенка о том, откуда он взялся, она подскакивает: «Почему ты спрашиваешь? Тебе кто-то что-то сказал»? Но он спрашивает, потому что все дети спрашивают и как раз не о физиологии – он об этом ничего еще не знает, ему и в голову не приходит. Не нужно рассказывать про физиологические пути зачатия любому ребенку, у него будет шок и недоумение. Где-то к трем годам все дети спрашивают, но не физиологию хочет ребенок знать, а хочет знать, что мама его ждала, хотела и любила. Западные авторы пишут – скажите, что папа маме дал косточку, а мама вырастила из нее ребеночка.
Нельзя сказать точно. Ну подростку рассказать можно, не раньше, если есть опасность, что ему кто-то скажет, к примеру, рассорились в сердцах и родственники брякнули - а ты вообще не наш, молчи. Хотя генетически это и их ребенок.
Нужно понаблюдать, познакомиться с человеком, но тут тоже палка о двух концах: слишком близких отношений пара может не захотеть. В основном хотят, чтоб она исполнила свою часть договора, исчезла бы с горизонта и никогда не появлялась, хотя, может быть, правильнее было бы сохранить отношения – ведь это женщина, которая очень много для них сделала.
То есть мотивация тут главное - в вопросе суррогатного материнства мотивация должна быть такой, чтоб она тебя возвышала. Тут главное, что это есть добровольная помощь людям, которые лишились очень важной части жизни и вот кто-то другой им в этом помог. Пускай это и не безвозмездно, все же ребенок не товар же, но оплачивается ее кусок жизни, ее время, труд.
Для не верующих людей в основном позиция такая: нету ребенка - сделаем, хотим и все. Есть еще один вопрос: Укоренено понимание, что женщина – машина для ведения домашнего хозяйство и инкубатор-производитель. Мы корнями уходим в животный мир, но голова у нас вырывается за его пределы, может быть это и есть наивысшее проявление духа - взять и воспитывать, любить чужого ребенка как своего, свобода от животного начала.
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Лусинэ Даллакян/ PanARMENIAN.Net
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