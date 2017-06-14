Дорн родился в Челябинске, но, когда ему было два года, его родители переехали на Украину. Помня о «суровом» происхождении Ивана, друзья зачастую называют его Иваном Дулиным по имени героя юмористического скетч-шоу «Наша Russia».

28-летний украинец 3 июня дал концерт в столице Армении под хэштегом #Randorn по одноименному альбому певца, выпущенному в 2014 году. PanARMENIAN.Net встретился с ним и в веселой форме побеседовал на разные темы – от детства и планов на будущее до Армении и армянской музыки, а PAN Photo по-своему сфотографировал артиста.

Об Армении и армянах

Я знаю, что у армян могучая диаспора. Это скорее не страна, а офис по распространению армян по всему миру (смеется). Я знаю, что армяне очень душевные, искренние, очень вкусно готовят. У армян есть дудук, Тигран Амасян, Амаяк Акопян, Арам Хачатурян, Серж Саргсян, именно здесь впервые на государственном уровне было признано христианство (Армения стала первой страной в мире, провозгласившей христианство государственной религией, 301 год – прим. ред.), Еревану 2800 лет.

Об армянской музыке

Знаю всего лишь несколько армянских народных песен. Знаю «Дле Яман», еще пару народных песен слышал в исполнении Дианы Диковски, которая была у меня на проекте «Голос Украины». Мне нравится армянская музыка, мне кажется, она расслабляет, вводит в транс, сразу разные мысли приходят в голову. Вы же – армяне – все джазисты, любите джаз, я тоже, тут наши вкусы совпадают. Я вообще считаю, что нет плохой музыки.

О любимой музыке в детстве

В детстве точно не армянскую музыку слушал, слушал джаз, Фрэнка Синатру, Lighthouse Family, Крейга Дэвида, даже Мэрайю Кери и Уитни Хьюстон. Как-то в детстве нашел на улице в клумбе кассету, а я как раз гулял с плеером, и вот я ее послушал и офигел, эта музыка сломала мой мозг, и так как у меня больше ничего не было, я постепенно привык к этой музыке и полюбил ее. И потом только через 6 лет узнал, что это – Fatboy Slim. Из русских слушал Шуру, группы «Кар-Мэн», «На-На», слушал Олега Газманова, играл на палке и воображал, что это гитара, выступал перед родителями на табуретке. У меня творчество вообще началось с Шуры, первая песня, на которую была сделана профессиональная аранжировка,- «Ты не верь слезам». Мама одевала меня в лосины, ботфорты, ужасные образы, но после этого мне уже нечего стесняться, я закален с самого детства.

О детских мечтах

Мне в детстве больше нравились чужие мечты. Помню, один из моих одногруппников в детском саду мечтал быть водителем большого автобуса, и я тогда думал, что тоже хотел бы стать. Потом думал, что буду дипломатом. Как-то у нас в детском саду был спектакль, пришла Мэри Поппинс, которая снимала привязанные к дереву бумажки и зачитывала нам написанное. Когда пришла моя очередь, то она прочитала: «В будущем ты будешь успешным дипломатом». И я почему-то стал думать, что обязательно стану дипломатом, но не предпринимал для этого никаких шагов, думал, что оно само собой случится, и в итоге стал артистом. Я, наверное, дипломат на музыкальном уровне.

О «суровом» челябинском происхождении

Я максимально опровергаю всю эту челябинскую суровость своим характером.

О новом образе

Он суровый внешне, скорее – резкий, контрастный. Думаю, я к этому образу еще вернусь.

О творческих планах

В следующем альбоме планирую выдать хип-хоп на русском. И думаю, надо сейчас записать какой-то русскоязычный трек.

О новом сайте

Сейчас пока мы репетируем программу, я занимаюсь Мастерской, ребятами, отслеживаю новую музыку. Мы сделали новый сайт: ivandorn.com. Там в основном про OTD (альбом Дорна Open The Dorn, вышел 14 апреля 2017 года – прим. ред), сейчас мы сосредоточены на этом. На сайте есть Sampler, это такой интерактивный отдел, где каждый может почувствовать себя звукорежиссером.

О покорении Запада

Мы еще не начали продвигаться на западный рынок, так как пока не открыта продажа альбомов. Они там пока ничего не слышали. Мы просто искали компанию, с которой можно это делать, и разрабатывали стратегию. Нам сказали, что нет смысла сразу запускать альбом никому неизвестного артиста. Поэтому мы решили делать поэтапно – по синглу. До этого на западе вышел сингл Collaba, несколько изданий об этом написали. Но все равно нужно больше материала, поэтому сейчас будем постепенно распространять в США, а также отдельно выйдем на британский рынок. В разных частях света нравятся разные треки: в Америке людям нравится Beverly, Hardbeat, а в Британии – Collaba, YWFM, Preach.

О Фаррелле Уильямсе

Он мой кумир еще с давних времен. Но для того, чтобы выйти на него, нужен материал. А у меня пока его нет. Что я ему буду показывать? Думаю, мы на него выйдем, как только откроется продажа дисков. Я пошлю материал. Сам не знаю, каких результатов хочу от этого. Хотелось бы, наверное, чтобы он просто обратил внимание, не продюсировал, хотя может, и это тоже. Это было бы круто. Но я считаю, для начала нужно достигнуть какого-то определенного уровня, чтобы стать ему интересным.

Об артистах из СНГ

Мне кажется, что там, на Западе, нас – выходцев из СНГ, рассматривают как непоющих артистов с кошельками в силу того, что многие олигархи из стран СНГ пытались сделать из своих жен и дочерей певиц в США, вкладывали в них очень много денег, и оттуда пошел этот слух. Я бы не хотел, чтоб меня на Западе рассматривали в таком качестве, хочу в первую очередь быть музыкантом.

Коротко о своей музыке

Непоследовательная. Максимально непосредственная. Радужная.