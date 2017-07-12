Впервые в Армении

В этом году все сложилось, и я впервые в Армении. Не знаком с армянским зрителем, потому мне интересно и любопытно, как здесь примут «Аритмию».

Зрители «Золотого абрикоса» видят лучшее из мирового кино

Видел трейлеры фильмов-участников «Золотого абрикоса», очень достойная, интересная программа. Мне кажется, очень правильно, что фестиваль позиционирует себя так, что сюда попадают лучшие фильмы, которые вышли за год. Например, проблема Московского кинофестиваля в том, что туда фильмы могут попасть только с премьерой. Они не должны быть показаны нигде до этого времени. В этом кардинальная глупость фестиваля, потому что по сути статуса такого у фестиваля нет, поэтому к нему приходят те фильмы, которые не попали ни на какие другие фестивали, которых никуда не взяи.

На «Золотом абрикосе» этого «права первой ночи» нет. В этом смысле это очень демократично и зрители армянского фестиваля имеют возможность увидеть самое лучшее из мирового кино.

Место съемок не должно быть первичной задачей

Только прямая необходимость меня заставляет снимать в том или ином месте. В Армении, действительно, потрясающая фактура, природа, город, но чтобы снимать здесь - должна сложиться какая-то история. Место съемок не должно быть первичной задачей, потому что обычно из этого получается спекуляция.

Цензура в России всех достала

В России есть две самые большие проблемы – нет отлаженной системы поддержки национального кино в прокате и цензура, которая уже всех достала, но она уже часть жизни. Сейчас в России очень странное, довольно противное время, но которое меняется с дикой скоростью, это меня пугает очень сильно. Пугает из-за цензуры, из-за активного национализма, поиском внешних врагов, но это в той или иной степени везде происходит. Работать в такой обстановке интересно, но пугающе.

Не дело министра культуры раздавать деньги налогоплательщиков на создание фильмов

Нисколько неправильно, когда государство, в частности министерство культуры регулирует и выделяет деньги на создание фильмов. Министерство культуры и сам министр в таком случае выступают кассирами, раздающими деньги налогоплательщиков, не их ума дело как это регулировать.

«Мимино» - самый великий пропагандистский фильм

Главный пропагандистский фильм – это армянско-грузинский фильм «Мимино». Это великая картина, которая сделала наше детство и дало ощущение, что грузины и армяне – обаяние Советского Союза.

«Долгая счастливая жизнь», «Левиафан», «Дурак» - общая эмоция, созревшая в обществе

«Долгая счастливая жизнь» (реж. Хлебников – ред.), «Левиафан» (реж. Звягинцев – ред.) и «Дурак» (реж. Быков – ред.) вышли с разницей на полгода. Наверное, это была такая общая эмоция, которая созрела в обществе, и которую мы транслировали.

Выбираю актера по похожести на героя

Чем точнее выберешь актеров, тем точнее они сыграют. Я их выбираю исключительно по похожести на героя, и в жизни и в характере и по всему. Например, Александр Яценко (исполнитель главной роли в «Аритмии» - ред.) очень похож на своего героя Олега.

Работа на ТНТ не отличается от работы в кино

Ничем работа на ТНТ не отличается от работы в кино. Время создания сериала «Озабоченные», который мы делали с Семеном Слепаковым, для меня абсолютно счастливое, когда мы экспериментировали, писали, творили. Это была очень творческая работа.

О важности мнения кинокритиков

Любой человек вам наврет, если скажет, что ему неинтересно, что о его фильме скажут кинокритики. Ты долго что-то делаешь, и получаешь какой-то прямой отклик: это может радовать, это может раздражать, но все равно это обратная реакция и что скажут кинокритики - это интересно.

Не фильм выбирает аудиторию, а аудитория выбирает фильм

Не мы выбираем аудиторию, аудитория выбирает нас. Потому что мы ничего не можем сделать, кроме того, что сами чувствуем, сами умеем. Поймали мы время или не поймали. Когда за столом сидят 15 человек и пытаются выдумать фильм для молодежи, для семьи, это всегда заканчивается плачевно, поскольку получается мертвая фигня. И самые успешные голливудские фильмы – это невероятно авторские картины, такие как «Челюсти», «Крепкий орешек» и т.д.

Награды – это сарафан для фильмов

Награды ничего не дают, кроме радости. Когда я получил на «Кинотавре» приз зрительских симпатий за «Аритмию»– это было очень приятно. У меня небольшой фильм в нее бессмысленно вкладывать рекламу. Все эти награды – это сарафан, то, что люди читают, это новоость, шум вокруг фильма, что просто помогает прокату.

Кино больше не влияет на настроения общества

Сейчас кино не влияет ни на какие настроения в обществе. Кино перестало быть быстрым и прямым. Это абсолютно нормальная и практичная ситуация и кино перестало быть пропагандой. Условно говоря, в средние века пропаганда была через церковь, можно было вдалбливать идеи государства своему населению, потом появилось радио, кино, которые служили инструментами пропаганды. И сейчас появился интернет – это сила, совершенно новая и другая площадка. Кино трансформируется.

Самое интересное сейчас в кино – сериалы, транслируемые на кабельном ТВ

Мне кажется, что сейчас самое интересное, что происходит в кино – происходит на кабельном телевидении, сериалы, которые идут в Америке в Англии, в Израиале, в Швеции. Это огромная аудитория, ноль цензуры и очень сильные высказывания.

Отношусь к кино, как к развлечению

К кино надо относиться как к развлечению. На самом деле, так можно сказать о любой профессии. Каждый человек, который счастлив в профессии, относится к своей работе как к развлечению. Иначе невозможно, это должно нравиться.