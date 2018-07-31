Наркотики имеют отношение к преступности только когда нелегальны: Лидер грузинской партии «Гирчи» PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Грузии 30 июля легализовал употребление марихуаны в стране. Суд удовлетворил иск лидеров созданной в 2015 году политической партии «Новый политический центр - Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые многие годы добивались легализации марихуаны и либерализации наркополитики. После оглашения решения суда Джапаридзе поздравил присутствующих и отметил: «Это была борьба не за марихуану, а за свободу человека, и мы рады, что еще раз выиграли эту борьбу». Борьба за легализацию – не единственное, чем отличился один из лидеров «Гирчи» и кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе. Политик неоднократно привлекал к себе и проблемам, которые его интересуют, внимание весьма эксцентричным способом. Джапаридзе собирался явиться в суд с живым страусом, его партия основала собственную «церковь» - религиозную организацию под названием «Христианско-евангелистско-протестантская церковь – библейская свобода», с помощью которой предоставляет молодым людям вполне легально «откосить» от армии. В частности, вступившие в ряды религиозной организации молодые люди регистрируются как священнослужители и тем самым освобождаются от обязательной воинской повинности. Члены партии также демонстративно сажали коноплю в своем офисе еще в 2016 году, и майнят криптовалюту на компьютерах посетителей их сайта. PanARMENIAN.Net поговорил с Джапаридзе о легалайзе, криптовалютах, религии, троллинге и перспективах увидеть кофешоп в Садахло. Что, вкратце, означает решение Конституционного суда? Можно ли приехать в Тбилиси и скурить косяк на улице или в ресторане? Да, согласно решению Конституционного суда, потребление марихуаны не влечет за собой никакого наказания, в том числе и административного. Вы можете потреблять марихуану, и за это не предусматривается никакой санкции. Почему для вас так важен вопрос марихуанны? Это вопрос ценностей и свободы, или решение вопроса позволит облегчить какие-то проблемы в Грузии? Тело человека принадлежит только ему. Человек волен распоряжаться своим телом - это часть свободы. Часть вашей свободы в том числе. Человек не должен наказываться за потребление жирной еды, сахара, алкоголя или марихуаны. Да, согласно решению Конституционного суда, потребление марихуаны не влечет за собой никакого наказания, в том числе и административного. Вы можете потреблять марихуану, и за это не предусматривается никакой санкции.Тело человека принадлежит только ему. Человек волен распоряжаться своим телом - это часть свободы. Часть вашей свободы в том числе. Человек не должен наказываться за потребление жирной еды, сахара, алкоголя или марихуаны. Джапаризе на фоне птицы эму в Тбилисском зоопарке. Именно эту птицу политик просил ему предоставить на несколько часов, чтобы явиться с ней в суд. Однако руководство зоопарка отказало Джапаридзе. Мы помним антинаркотические рейды по тбилисским клубам пару месяцев назад. Тогда власть и рейверы нашли, как нам показалось, временное решение проблемы наркотиков – власти извинились перед клубами и молодежью, а те согласились сотрудничать с властями. Как вообще, по-вашему, можно решить проблему клубных наркотиков? Данное решение Конституционного суда не имеет отношения к клубным наркотикам. Но мы требуем декриминализации потребления (и этих) наркотиков. Мы считаем, что государство не должно преследовать пользователя. На эту тему идет дискуссия в правительственных кругах, и мы надеемся, что будет принято решение в пользу либерализации. Многие пугают, что после декриминализации марихуанны, тем более, сопровождающейся таким шумом, страна (в данном случае – Грузия) превратится в центр нарко-туризма, с сопутствующим ростом криминала. Не боитесь этого? Наркотики имеют отношение к преступности только тогда, когда они нелегальны. Марихуана, в отличие от алкоголя, наркотик, не вызывающий агрессию. Мы ожидаем, что наступит время, когда будет существовать свобода делать бизнес путем культивации и реализации марихуаны, что возымеет благоприятный эффект на экономику страны. Одна из самых известных ваших инициатив – создание собственной церкви, благодаря которой юноши в Грузии могут «откосить». Почему вы помогаете освобождаться от воинской службы? Грузии нужна сильная и хорошо финансируемая армия. Мы хотели бы удвоения военного бюджета минимум в два раза. Также, мы убеждены, что свободу страны должны защищать свободные люди. Мы против государственного рабовладения (коим и является в данный момент армия). В Грузии много молодых людей, которые готовы с оружием в руках служить своей родине: проблема возможностей обороны в нехватке материальных, а не человеческих ресурсов. В создании собственной «церкви», при большом желании, можно усмотреть троллинг традиционных церквей и выдаваемым им разными государствами привилегий. На вас в ГПЦ за это не обижались? Мы верим в свободу веры и вероисповедания. Ни одна религиозная конфессия не должна быть в привилегированном положении, и мы за это боремся. Данное решение Конституционного суда не имеет отношения к клубным наркотикам. Но мы требуем декриминализации потребления (и этих) наркотиков. Мы считаем, что государство не должно преследовать пользователя. На эту тему идет дискуссия в правительственных кругах, и мы надеемся, что будет принято решение в пользу либерализации.Наркотики имеют отношение к преступности только тогда, когда они нелегальны. Марихуана, в отличие от алкоголя, наркотик, не вызывающий агрессию. Мы ожидаем, что наступит время, когда будет существовать свобода делать бизнес путем культивации и реализации марихуаны, что возымеет благоприятный эффект на экономику страны.Грузии нужна сильная и хорошо финансируемая армия. Мы хотели бы удвоения военного бюджета минимум в два раза. Также, мы убеждены, что свободу страны должны защищать свободные люди. Мы против государственного рабовладения (коим и является в данный момент армия). В Грузии много молодых людей, которые готовы с оружием в руках служить своей родине: проблема возможностей обороны в нехватке материальных, а не человеческих ресурсов.Мы верим в свободу веры и вероисповедания. Ни одна религиозная конфессия не должна быть в привилегированном положении, и мы за это боремся. А какое, вообще, место должна занимать религия в современном обществе? У человека должна быть свобода верить в то, во что ему верится, но люди не должны подвергаться дискриминации из-за различий в вере. И наоборот, не должны пользоваться привилегиями. Вы выдвигаетесь в президенты на следующих выборах. Что вы разрешите и запретите после победы? Буду пытаться увеличить бюджет обороны, отменить обязательную военную службу, наложу вето на все те законопроекты, которые ущемляют права, и буду сам защищать свое вето в парламенте, также помилую всех заключенных, которые отбывают срок за употребление наркотиков. Если честно, со стороны ваша деятельность - страус, церковь, посадка куста марихуаны - иногда выглядит не как политика, а как троллинг. Это помогает привлечь внимание к проблеме, или создает больше проблем? Мы не занимаем никаких выборных, либо других должностей, нет много денег, нет трибуны, поэтому пытаемся привлечь к себе внимание, а затем объяснить за что боремся. Вы себя считаете деятелями с большим политическим будущим, или главная цель - поиграть на нервах властей и противников в обществе? Наша главная цель - расширение свобод людей. Если нет жертвы, то нет и преступления. Мы осуждаем насилие, а если нет насилия, то человек свободен делать что хочет. Мы сторонники концепции ограниченного государства (малой роли государства), когда роль государства в экономике ограничена, а роль частного сектора, наоборот, увеличена. Как вы вообще охарактеризуете свою партию? Мы - либертарианцы. На вашем сайте висит скрипт, позволающий постетителю майнить для вас криптовалюту, пока он не закрыл его. Верите ли вы в будущее криптовалют? Криптовалюте еще надо доказать свое предназначение. Я надеюсь, что у нее хорошее будущее. Несмотря на законодательный запрет, в грузинкой политике много «черных» денег. Этот наш шаг - своеобразный протест против этого. Обещаете кофешоп на армяно-грузинской границе после полной победы «легалайза»? Жду с нетерпением и думаю, это скоро сбудется. У человека должна быть свобода верить в то, во что ему верится, но люди не должны подвергаться дискриминации из-за различий в вере. И наоборот, не должны пользоваться привилегиями.Буду пытаться увеличить бюджет обороны, отменить обязательную военную службу, наложу вето на все те законопроекты, которые ущемляют права, и буду сам защищать свое вето в парламенте, также помилую всех заключенных, которые отбывают срок за употребление наркотиков.Мы не занимаем никаких выборных, либо других должностей, нет много денег, нет трибуны, поэтому пытаемся привлечь к себе внимание, а затем объяснить за что боремся.Наша главная цель - расширение свобод людей. Если нет жертвы, то нет и преступления. Мы осуждаем насилие, а если нет насилия, то человек свободен делать что хочет. Мы сторонники концепции ограниченного государства (малой роли государства), когда роль государства в экономике ограничена, а роль частного сектора, наоборот, увеличена.Мы - либертарианцы.Криптовалюте еще надо доказать свое предназначение. Я надеюсь, что у нее хорошее будущее. Несмотря на законодательный запрет, в грузинкой политике много «черных» денег. Этот наш шаг - своеобразный протест против этого.Жду с нетерпением и думаю, это скоро сбудется. Tweet В центре внимания В центре внимания Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах Статьи: В мире Дети-убийцы, нефть и геноцид Конец эпохи mp3 Взрыв на последнем аккорде Да будет свет Почему Турция снова ругается с Европой