Артем Шамцян родился в Армении, но еще с детства путешествовал по миру, два года проучился в алжирской школе.

«Да, было трудно, но теперь я понимаю, что именно благодаря трудностям, которые я тогда преодолел, адаптация в новой среде дается мне так легко. Теперь я с уверенностью могу сказать, что могу не только приспособиться, но и достигнуть успеха в любой новой среде», - вспомнил Артем.

Возможно, по этой самой причине у него немного иное представление о репатриации: «Обычно я не планирую наперед. Достигнув достаточно зрелого возраста, чтобы принимать собственные решения, я обычно задавал себе вопрос: что лучше всего для меня в настоящий момент? И я понял, что Армения – отличное место для того, чтобы получить высшее образование».

Артем окончил бакалавриат и магистратуру политехнического университета Армении, после чего переехал в Рочестер, штат Нью-Йорк, чтобы продолжить образование. Благодаря прагматичному подходу Артема была открыта одна из первых аутсорсинговых компаний в Армении, где он проработал 5 лет – с 2005 по 2010 г. После Артем переехал в Казахстан, где работал на государственные структуры, руководил центром наращивания компетенций по электронному управлению. А из Казахстана отправился в Бостон. И тем не менее, несмотря на смену работы и бесконечные переезды, связь с корнями не прерывалась.

«Приезжая в новый город, я первым делом узнавал, есть ли там армянская церковь, диаспора, старался интегрироваться в жизнь армянской общины. Как правило, после этого я начинал общаться с местными армянами. В случае с Рочестером община очень маленькая; в таких местах на тебя смотрят как на человека, который может рассказать об Армении», - рассказал Артем.

Об Америабанке он узнал еще в Бостоне. Хотя к тому времени он уже решил переехать в Армению с семьей, работу пока не искал. Все получилось случайно, но с того момента Артем понял, что Америабанк – это отличная возможность, да и сам он сможет быть полезным банку. Так и получилось, что Артем стал директором по инновациям и диджитализации в Америабанке.

До его прихода такого подразделения и позиции в Америабанке не существовало – он сам создавал все с нуля, по ниточке собирая в одном месте все функции, разбросанные до этого по разным отдела. Только после прихода Артема в Америабанке появился централизованный департамент по диджитализации и инновациям. Для Армении это беспрецедентно - создать самодостаточную финансово-технологический центр с нуля. Более того, этот центр не ограничен в действии внутренними проектами банка, а проактивным образом ищет новые продукты и решения, которые помогут коренным образом изменить рынок как в Армении, так и за рубежом, что уже само по себе большой вызов и в то же время большая мотивация.

«В целом, мне очень комфортно работать в Америабанке, в основном благодаря персоналу. Здесь все верят в изменения и в то, что это нам под силу; вместе мы можем это сделать. Вот на что я хотел бы обратить внимание диаспоры, да и людей в целом: здесь в Армении, в Америабанке есть много возможностей. Мой пример – это всего лишь одна из возможностей работы на таком уровне. Это, безусловно, вызов, но сегодня Армения нуждается в людях, способных принять на себя такие должности», - считает Артем.

Работа для него – это не только польза для себя самого и для банка, но еще и польза для государства: «Сегодня Америабанк играет важную роль в обеспечении благополучия жителей Армении, и я хочу внести свой вклад».

Когда Артем не работает, он ведет активный образ жизни с семьей и тремя детьми. По его словам, Армения – отличная страна для того, чтобы растить детей, а те возможности, которые дети имеют в Армении – это одно из преимуществ страны: «В Армении хорошо. Каждый день создается что-то новое, более того, у тебя есть много возможностей что-то изменить, гораздо более эффективно, чем ты смог бы это сделать в другом месте».

«Для личного успеха и личного вклада в развитие страны нет лучшего места, чем Армения, потому что здесь все, что ты делаешь, ты делаешь для своей страны, для своего народа. В других странах, например, в США, даже если ты добьешься большего успеха, нет этого чувства ценности и удовлетворения», - отметил репатриант.

Всем, кто думает о возможном переезде в Армению, Артем советует сперва самим увидеть страну. Конечно, можно узнать все из книг и интернета, но самому побывать в Армении не идет ни в какое сравнение. По его словам, все всегда в восторге от местной еды и природы, но есть вещи, которые просто не поддаются описанию. Именно это – обстановка, гостеприимство – и привлекает людей, считает Артем.

«Сделайте первый шаг. Приезжайте в Армению, и вы будете приятно удивлены. Позже вы можете решить, что делать дальше, но по крайней мере, вы сделаете осознанный выбор», - заключил Артем.