Президенты Армении и Ирана приняли совместную декларацию по итогам переговоров в Ереване
21 декабря 2016 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Роухани по итогам переговоров в Ереване 21-го декабря приняли совместную декларацию.
Президент Ирана Хасан Роухани утром 21-го декабря прибыл в Ереван с официальным визитом. В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.Роухани в ходе визита в Армению встретился с президентом и премьером Армении Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном.
В ходе прошедших переговоров президенты двух стран обменялись мнениями относительно представляющих взаимный интерес вопросов политики, экономики, культуры, касающихся региональной и международной сферы.
Стороны оценили визит иранского президента в Армению как важный шаг, направленный на расширение отношений двух стран.
Саргсян и Роухани, выразив удовлетворение в связи с отношениями высокого уровня, основанными на многовековой дружбе двух народов, подтвердили свою решимость к дальнейшему расширению двусторонних отношений.
Президенты сочли важными достигнутые в ходе состоявшихся 22-24 декабря 2015 года в Ереване и 4-5 декабря 2016 года в Тегеране заседаний совместной межправительственной комиссии соглашения, и подчеркнули необходимость их реализации.
Президенты подчеркнули важность реализации этих договорённостей в плане увеличения объёмов товарооборота между двумя государствами и развития инфраструктур, повышения уровня сотрудничества в энергетике, транспорте, связи, промышленности и других отраслях экономики.
Саргсян и Роухани отметили важность межпарламентского сотрудничества, которое всегда способствовало развитию дружественных отношений между Арменией и Ираном, выразив уверенность, что сотрудничество между законодательными органами продолжит развиваться, придавая новый импульс добрососедским отношениям двух стран.
Президенты с удовлетворением отметили заметную активность в сфере межобластного сотрудничества, выразив пожелание стимулировать также дальнейшее развитие подобного взаимодействия.
Обоюдно подчеркнута важность расширения и развития транспортных возможностей между Арменией и Ираном. В данном контексте президенты подчеркнули в рамках международного коридора Север-Юг необходимость использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих через территории Армении и Ирана Персидский залив с Чёрным морем.
Президенты подчеркнули важность реализации и взаимной поддержки Арменией и Ираном экономических, транспортных, научно-технологических, гуманитарных и других совместных проектов.
Президенты отметили значимость расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере газа и электроэнергетики, а также эксплуатации 3-ей линии электропередач и увеличения объёмов поставляемого из Ирана в Армению газа.
Стороны подчеркнули важность текущих переговоров между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим Союзом вокруг соглашения о торговле на льготных условиях и в этом контексте поддержку Республики Армения.
Президенты приветствовали отмену выездных и въездных виз между двумя странами для расширения деловых связей, экономической и инвестиционной деятельности, а также стимулирования туризма.
Саргсян и Роухани сочли необходимым утверждение и дальнейшее укрепление прочного мира, стабильности и безопасности в регионе, для достижения этой цели подчеркнув важность приложения усилий, направленных на урегулирование существующих конфликтов, и расширения всестороннего регионального сотрудничества.
Коснувшись проблемы Нагорного Карабаха, президенты двух государств подчеркнули, что она должна урегулироваться мирным путём, на основании Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права.
Президенты двух государств выразили уверенность, что договорённости, достигнутые в результате положительного завершения состоявшихся вокруг ядерной программы Ирана переговоров, послужат во благо региональной и международной безопасности и стабильного развития.
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