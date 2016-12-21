Карапетян предложил Роухани расширить деятельность иранских компаний в Армении

PanARMENIAN.Net - Премьер министр Армении Карен Карапетян предложил президенту Ирана Хасану Роухани расширить деятельность иранских компаний в Армении с учетом возможностей ЕАЭС. Такое предложение армянский премьер сделал 21-го декабря на встрече с иранским президентом, сообщает пресс-служба правительства РА.

Роухани отметил, что по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном достигнут ряд соглашений и договоренностей. Иранский президент при этом выразил надежду, что в дальнейшем стороны станут свидетелями претворения в жизнь данных программ.

Карапетян заявил, что повестка армяно-иранского двустороннего сотрудничества предельно насыщенная, что создает крепкий фундамент для дальнейшего развития и расширения отношений.

Премьер Армении представил ряд предложений, реализация которых еще больше укрепит армяно-иранские экономические связи и придаст новый импульс дальнейшему сотрудничеству.

В частности, предложено рассмотреть с иранской стороной идею создания в Армении центра сертификации продуктов питания, что будет способствовать упрощению процедуры оценки соответствия товаров и росту торгового оборота.

Коснувшись сотрудничества между свободными экономическими зонами Армении и Ирана, армянский премьер с точки зрения стимулирования торгового оборота отметил важность расширения деятельности иранских компаний в Армении – с учетом возможностей рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Глава правительства РА вновь подтвердил готовность Армении всячески содействовать переговорному процессу Ирана и ЕАЭС.

В ходе встречи обсуждались также возможности упрощения процесса транзитных перевозок, реализации туристического потенциала и повесточные вопросы, связанные с ростом пассажиропотоков.

Роухани позитивно оценил шаги, направленные на стимулирование армяно-иранского сотрудничества, и отметил, что Тегеран поощряет любые конструктивные предложения по развитию двусторонних отношений.

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