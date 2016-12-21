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Модернизрованные B-52 будут летать 100 лет

Модернизрованные B-52 будут летать 100 лет
21 декабря 2016 - 19:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Военно-воздушные силы США модернизируют стратегический бомбардировщик эпохи «холодной войны» B-52. Самолет будет оснащен новой авионикой, новейшими и перспективными средствами поражения, включая крылатые ракеты «воздух-земля», «воздух-воздух» и дроны с РЭБ.

Модернизированный стратегический бомбардировщик В-52 «Стратокрепость», стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года, будет действовать совместно с новейшими истребителями пятого поколения F-35 и F-22, пишет в издании Warrior американский военный обозреватель Крис Осборн со ссылкой на представителей Пентагона, передает gazeta.ru.

Культовый стратегического бомбардировщик — «Летающий арсенал» или «грузовик с бомбами», как называют В-52 в американских ВВС — в недалеком будущем пройдет высокотехнологичную адаптацию к войнам XXI века. Он будет способен применять управляемое оружие класса «воздух-воздух», выпускать рои мини-беспилотников и предоставить дополнительную огневую мощь для F-35 и F-22.

Более того, поначалу специалисты ВВС США планировали подобный авиационный комплекс на базе основного американского военно-транспортного самолёта C-130 «Гаркулес» или некоего симбиоза B-52 и C-130. Однако выяснилось. что в качестве прототипа в этих целях будет использован именно B-52.

Как пишет издание Aviation Week, в Пентагоне также определились с вариантами новых двигателей для B-52. Ранее предполагалось заменить нынешнюю конфигурацию из восьми двигателей Pratt & Whitney TF33s на четыре более мощных — используемых в Boeing 757 Rolls-Royce RB211, Pratt PW2040 или General Electric CF6. Однако стало известно, что новых двигателей, по-прежнему, будет восемь, пишет издание. Это будут силовые установки применяемые сейчас на мощных региональных самолетах.

Предполагается, что B-52 с новыми двигателями прослужат в ВВС США до 2060 года, то есть до более чем 100 лет с момента принятия на вооружение.

«Мы будем использовать самолет, который уже обладает самыми разнообразными способностями. В-52 – это уже имеющийся в нашем распоряжении военный актив, тогда как все остальные альтернативы еще предстоит создавать», — объяснил Warrior Ричард Абулэфия, вице-президент аналитического подразделения компании TealGroup, консалтинговой фирмы, находящейся в Вирджинии.

По его словам, бомбардировщик уже применялся в многочисленных военных конфликтах и имеет меньшую отражающую способность по сравнению с военно-транспортным самолетом. Это не ударный бомбардировщик, работающий непосредственно по переднему краю вероятного противника, но он обладает возможностями ведения РЭБ и может бороться со средствами ПВО противника.

«Авторы этих идей рассматривают бомбардировщик В-52 как некую уже спроектированную платформу для оснащения современными средствами радиоэлектронной борьбы и противодействия вражеской ПВО», – пояснил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В-52 представляет собой большую по геометрическим размерам цель для ПВО противника. Самолет создан задолго до появления технологий стелс. Однако министр обороны США Эштон Картер ранее заявлял, что модернизированный вариант В-52 будет применятся в рамках концепции «сетецентрической войны» в тесном взаимодействии с истребителями пятого поколения, увеличивая и дополняя их огневую мощь.

Если истребители, выполненные по технологии стелс, подвешивают управляемое оружие на внешних пилонах, их отражающая поверхность резко возрастает, и они становятся более уязвимыми для вражеских средств ПВО. Если же они объединены в сеть с «летающим арсеналом», то они могли бы использовать свою малую радиолокационную заметность для подавления вражеских средств ПВО, а бомбардировщик — добивать оставшиеся без защиты объекты неприятеля более мощными ракетами и бомбами.

Предполагается также создавать смешанные подразделения пилотируемой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Новые технологии позволяют истребителям пятого поколения управлять дронами и применять средства поражения летящих рядом беспилотников непосредственно из кабины пилота.

Средства разведки, в свою очередь, будут обмениваться информацией между истребителями, беспилотниками и стратегическими бомбардировщиками.

Аналитик Ричард Абулэфия объяснил Warrior, что в будущем истребители, разрабатываемые потенциальными противниками США, в частности, китайский J-20 и другие, могут по численности существенно превышать парк боевых машин США. Однако, даже если истребителей США будет существенно меньше, они должны превосходить неприятеля за счет высоких технологий.

Картер представил свое видение модернизированного В-52 еще во время дискуссий по бюджету 2017 года в Пентагоне. Глава военного ведомства США заявил, что модернизация стратегического бомбардировщика В-52 потребует от бюджета 2017 года $71 млрд. Тогда он впервые рассказал о существовании так называемого Стратегического офиса возможностей — структуры Минобороны, нацеленной на объединение перспективных образцов вооружения и технологий с уже существующими платформами. Это позволит США экономить средства и внедрять новые технологии гораздо быстрее, чем проектировать совершенно новые системы оружия в течение долгих лет.

«Акцент здесь был сделан именно на скорости принятия на вооружение перспективных образцов ВВТ, а не на обсуждении 10 и 15-летних программ вооружений», – объяснил Картер.

Инженеры переоборудуют все 76 B-52 ВВС США. Боевые машины получат цифровые каналы передачи данных, движущиеся карты местности, бортовое радиоэлектронное оборудование следующего поколения, увеличенную боевую нагрузку во внутренних отсеках и способность интегрировать в состав боевого авиационного комплекса новое высокотехнологичное оружие, как только оно появится на вооружении ВВС США.

Картер назвал обновленный B-52 «летающим стартовым столом» для запуска любых видов обычных вооружений.

В частности, B-52 сможет запускать ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух» типа AMRAAM и JASSM, а также специальные дроны со средствами РЭБ (Miniature Air Launched Decoy, MALD).

Кроме того, если ранее B-52 оснащался высокоточными бомбами типа JDAM на внешних узлах подвески, то после модернизации самолет будет в состоянии нести бомбы JDAM во внутренних отсеках самолета вместе с высокоточными крылатыми ракетами, запускаемыми вне зон поражения зенитных ракетных систем противника. Боевая нагрузка B-52 должна увеличится на 66%. То есть в одном боевом вылете бомбардировщика может быть поражено существенно большое количество целей.

Удаление бомб и ракет с внешних пилонов увеличит и топливную экономичность, за счет снижения лобового сопротивления.

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Gazeta.ru: Грузовик с бомбами будет летать 100 лет
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