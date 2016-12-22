ВС Азербайджана произвели более 800 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
22 декабря 2016 - 10:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 21-го на 22-е декабря Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия продолжил нарушать режим перемирия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Наиболее интенсивные нарушения зарегистрированы в направлении Мартуни, где, помимо автоматов и пулеметов, ВС Азербайджана применили также снайперские винтовки.
В целом ВС Азербайджана в указанный период произвели в направлении армянских позиций более 800 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР, не предпринимая ответных действий, продолжили с надлежащей бдительностью выполнять поставленную задачу.
В ночь с 20-го на 21-е декабря Азербайджан практически на всех направлениях линии соприкосновения карабахсо-азербайджанских ВС, за исключением северного участка (Гюлистан – ред.), зарегистрирован рост числа нарушений режима прекращения огня.
ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия, а также пулеметов «утес» и снайперских винтовок нарушили режим прекращения огня свыше 40 раз. В указанный период Азербайджан роизвел в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов.
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Передовые подразделения Армии обороны, не прибегая к ответным действиям, продолжали уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу
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