ООН не смогла установить виновных в обстреле гумконвоя в Сирии

PanARMENIAN.Net - Комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в сирийском Алеппо 19-го сентября.

Колонна Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН подверглась обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек. По данным Международного комитета Красного креста, в результате удара были уничтожены 18 машин, погибли, по меньшей мере, 18 человек, в том числе руководитель САКП в Урум аль-Кубре.

В докладе комиссии ООН говорится, что «хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей». Эксперты также сообщили, что у них нет свидетельств того, что случившееся было преднамеренной атакой на гуманитарный объект.

Комиссия ООН отметила, что «возможностями совершать атаки, подобные произошедшему 19 сентября 2016 года» обладали самолеты сил международной коалиции, ВКС России и ВВС Сирии, тогда как вооруженные группы оппозиции не могли совершать воздушные атаки.

«Комиссия отметила, что ни одна из сторон не выдвинула предположение о причастности самолетов международных сил коалиции, и их вовлечение крайне маловероятно», — говорится в заключении.

Эксперты ООН также отметили отдельные сообщения о том, что «ВВС Сирии с высокой вероятностью совершили атаку», добавив, что удар мог быть «совершен тремя сирийскими вертолетами Ми-17, за которыми последовали три неназванных самолета, также подозревается участие одного российского самолета».

В докладе подчеркивается, что комиссия «была неспособна прийти к определенному заключению», «более того, правительства России и Сирии отрицали обвинения об их вовлечении в инцидент».

Минобороны России ранее заявило, что российские и сирийские самолеты не наносили удары по конвою. В военном ведомстве также рассказали, что в районе, где находилась автоколонна, летал ударный беспилотник международной коалиции.