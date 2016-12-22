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Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 71 человека

Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 71 человека
22 декабря 2016 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Число погибших от отравления суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека. Об этом сообщила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

«Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала Шкурская, передает РИА Новости.

Пострадавшие начали поступать в обльницы Иркутска 17-го декабря, большинство — в состоянии комы. С момента употребления «Боярышника» до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.После массовых отравлений местные власти ввели в городе режим ЧС, продажа «Боярышника» запрещена.

По факту массового отравления поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по производству ядовитой жидкости и задержали 12 человек, ее распространявших.

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