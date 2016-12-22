Сирийские террористы опровергли причастность к убийству российского посла в Турции
22 декабря 2016 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийские группировки «Джейш аль-Фатх» и «Джабхат Фатх аш-Шам» (прежнее название «Джабхат ан-Нусра» — ред.) опровергли свою причастность к убийству в Турции посла России Андрея Карлова.
Ранее о том, что ответственность за покушение взяла на себя «Джейш аль-Фатх» сообщал иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление боевиков.
«Это была месть за женщин, детей и стариков в Алеппо», — цитировал телеканал заявление террористов, передает РБК.
Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатха» («Армия завоевания») была создана в 2015 году в провинции Идлиб группировками, воюющими с сирийскими правительственными войсками. В состав коалиции входят, в числе прочего, «Фронт ан-Нусра» (также известная под название «Джебхат Фатах аш-Шам») и сирийское подразделение «Аль-Каеды».
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре на открытии выставки в Центре современного искусства. Карлов произносил речь, когда бывший полицейский Мевлют Алтынташ несколько раз выстрелил ему в спину. Нападавший начал выкрикивать призывы «не забыть Алеппо» и «не забыть Сирию». Сотрудники турецких спецподразделений нейтрализовали преступника на месте. Карлова госпитализировали, но от полученных ранений он скончался. Его тело спецбортом доставили в Москву 20-го декабря. Карлова похоронят 22 декабря.
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