В Армении утвердят военно-техническую стратегию

PanARMENIAN.Net - В Армении будет утверждена военно-техническая стратегия.

Проект соответствующего указа президента одобрен на заседании правительства 22-го декабря.

В проекте отмечается, что цель стратегии – достичь оптимального соотношения местного производства и импорта вооружений и военной техники, а также добиться конкурентоспособности продукции армянского военпрома за рубежом, передает Yerkir.am.

Также правительство Армении одобрило проект решения об основании фонда «Центр стратегических инициатив» и назначении исполнительного директора.

Как сообщил на заседании кабмина министр-руководитель аппарата правительства РА Давид Арутюнян, будет создан также совет попечителей, в состав которого войдут премьер-министр, министр экономического развития и инвестиций и министр финансов РА.

Еще двое членов совета попечителей будут назначены из представителей сферы государственного управления, а 6 – из представителей частного сектора.

Премьер Армении в свою очередь отметил, что придается чрезвычайная важность созданию Центра стратегических инициатив.

«Это та платформа, где будет формироваться наше видение будущего, наши горизонты, то, как мы видим развитие экономики страны по отраслям – в плане макроэкономических показателей, привлечения необходимых финансовых средств, инвестиций и пр.», – сказал глава правительства, передает Panorama.am.