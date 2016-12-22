ГА ООН намерена начать сбор и анализ доказательств совершенных преступлений в Сирии
22 декабря 2016 - 12:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральная Ассамблея ООН распорядилась создать «беспристрастный и независимый механизм», которому будет поручен сбор и анализ доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, с целью упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах.
Соответствующая резолюция была принята 21-го декабря большинством голосов.
Документ, подготовленный Лихтенштейном и Катаром, поддержали 105 государств, в том числе представители Запада. Против его принятия высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия. Еще 52 делегации, главным образом члены Африканского союза, при голосовании воздержались, передает ТАСС.
Резолюция предусматривает создание под эгидой ООН «международного, беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления», совершенные в Сирии с марта 2011 года. В соответствии с документом, этой структуре будет поручено «собирать, обобщать, обеспечивать сохранность и анализировать доказательства» правонарушений, а также готовить материалы с целью «облегчить и ускорить» проведение «непредвзятых и независимых уголовных разбирательств» в соответствии с международными стандартами в национальных, региональных или международных судах или трибуналах, «которые имеют или могут иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений».
ГА попросила генерального секретаря ООН в течение 20 рабочих дней определить параметры работы механизма, а также «безотлагательно предпринять шаги, меры и действия», необходимые для того, чтобы он приступил к полноценной работе. При этом в резолюции подчеркивается, что первоначально этот механизм будет финансироваться за счет добровольных взносов и координировать свои действия с созданной по решению Совета ООН по правам человека независимой комиссией по расследованию событий в Сирии. Генассамблея призвала все государства и стороны конфликта в ближневосточной стране «в полной мере сотрудничать» с создаваемой структурой и следственной комиссией.
Однако, выступая на заседании, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как «грубое вторжение во внутренние дела» его страны. По его словам, Генассамблея создала «опасный правовой прецедент», который будет использоваться для сведения счетов с неугодными режимами.
«Я твердо убежден, что одобрение такого механизма на решающей стадии сириийского кризиса нацелено на подрыв национального примирения и межсирийского политического диалога, который планируется возобновить в феврале 2017 года», - подчеркнул дипломат.
Кроме того, он указал, что создаваемая комиссия не может считаться беспристрастной, так как будет финансироваться за счет добровольных взносов государств, которые тем самым смогут повлиять на ход расследования.
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