«Манчестер Юнайтед» предложил Моуринью десятилетний контракт
22 декабря 2016 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Владельцы «Манчестер Юнайтед» предложили главному тренеру Жозе Моуринью новый контракт, согласно которому португалец будет руководить командой на протяжении десяти лет.
В настоящее время «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в английской премьер-лиге.
Согласно новому контракту Моуринью может заработать 100 миллионов евро, передаетvesti.ru.
Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016-го года. Он заменил на этом посту голландца Луи ван Гала.
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Как отметил Мата, он не считает, что Мхитарян является его соперником в сражении за место в стартовом составе, и надеется, что Жозе Моуринью будет ставить в состав их обоих
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